«Челси» — «Саутгемптон». Прогноз: Кепа в воротах — жди привоза. Пожелаем Лэмпарду терпения

17 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Саутгемптона» оценён букмекерами коэффициентом 6.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Челси» — «Саутгемптон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54.

Анализ и прогноз матча 5-го тура АПЛ «Челси» — «Саутгемптон» (17.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически нет (отстреляются только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

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В чемпионате Англии добрались до пятого тура. Он стартует 17 октября четырьмя матчами. В 17:00 мск в Лондоне местный «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнёт выяснять отношения с «Саутгемптоном». Разумеется, лондонцы идут у букмекеров явным фаворитом, хотя не всё столь очевидно.



Дело в том, что старт сезона у синих не задался. Семь очков в четырёх турах — результат откровенно средненький. И это ещё повезло выиграть в Брайтоне (3:1), где «чайки» смотрелись даже интереснее. Дальше последовало поражение от «Ливерпуля» (0:2) и спасение с «Вест Бромвичем» (3:3), а на десерт разгромили «Кристал Пэлас» (4:0).



Даже с «орлами» пришлось не так просто, как может показаться по счёту. До перерыва не забили, вплоть до середины второго тайма вели всего в один мяч, а два гола из четырёх состоялись с пенальти. Как видно, никакой стабильностью тут и не пахнет. Впрочем, это вполне объяснимо.

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Во-первых, плотный график из-за пандемии по умолчанию увеличивает вероятность сенсаций. «Манчестер Сити» пропустил пять мячей от «Лестера», «Ливерпуль» схватил 2:7 от «Астон Виллы». Ну и так далее. Во-вторых, состав у Фрэнка Лэмпарда довольно молодой, да ещё и новичков достаточно. Это тоже не способствует стабильности.



Ну и третье — неразбериха на последнем рубеже. С Кепой всё уже понятно: трансфер однозначно провальный, регулярные привозы привели к приобретению Эдуара Менди. Вот только тот на днях получил травму бедра. Ничего серьёзного, однако полторы-две недели придётся пропустить.



А это значит, что тренерскому штабу вновь придётся выбирать между Кепой и Вилли Кабальеро. Разумеется, шансы «Саутгемптона» на таком фоне повышаются. Благо что «святые» сейчас в порядке: пришли в себя после обидных поражений от «Кристал Пэлас» (0:1) и «Тоттенхэма» (2:5), добыв две победы всухую кряду.

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Досталось «Бёрнли» (1:0) и «Вест Бромвичу» (2:0). На выезде подопечные Ральфа Хазенхюттля по умолчанию хороши, да и со «Стэмфорд Бридж» отношения хорошие. Четыре очка в двух предыдущих поединках и ни одного пропущенного гола (2:0, 0:0). Если увеличить выборку, получится вот что: в пяти из десяти последних случаях они не проигрывали, а ещё в трёх уступили с разницей в один мяч.



С точки зрения статистики П2 с форой (+1) за 2.10 выглядит достаточно здорово. Вариант попроще — классические обе забьют за 1.72. Защита у «Челси» и без того не блещет, а травма Менди наверняка лишь добавит нервозности. «Саутгемптон» неплохо созидает, так что свой гол наверняка найдёт.



Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите 1Х + обе забьют за 2.00. Всё же на своём поле «Челси» обязан набирать очки с середняком АПЛ. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Саутгемптон» 17 октября 2020 года

«Челси» начал сезон не лучшим образом. Много пропускает, имеет большие проблемы со стабильностью. Вдобавок ко всему травму получил Эдуар Менди, то есть в воротах появится Кепа или Вилли Кабальеро. Думается, на таком фоне свой гол «Саутгемптон» найдёт, в гостях этот клуб хорош. Но в родных стенах синие обязаны брать очки с середняками. Вырисовывается 1Х + обе забьют. Коэффициент хороший — двойка.



Ставка: «Челси» не проиграет + обе забьют за 2.00