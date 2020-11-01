«Тоттенхэм» — «Брайтон». Прогноз: Моуринью, Кейн и Сон поднимутся в зону Лиги чемпионов

1 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Брайтон». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Брайтона» оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Брайтон» 1 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.
Анализ и прогноз матча 7-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Брайтон» (01.11.2020)
Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные чемпионаты. По одному матчу прошли в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.
Всё самое интересное досталось выходным. Программа седьмого тура чемпионата Англии продолжится в воскресенье, 1 ноября, четырьмя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 22:15 мск в Лондоне. Местный «Тоттенхэм» будет принимать «Брайтон» в надежде запрыгнуть в зону Лиги чемпионов.
Пока дела у подопечных Жозе Моуринью складываются изумительно. График был не просто тяжёлым — одним из наиболее плотных и неприятных во всём мировом футболе. АПЛ, Кубок английской лиги, Лига Европы (пришлось начинать со второго квалификационного раунда). Плюс широкое представительство в национальных сборных.
И ничего — всё получается. Осечки, конечно, случаются, однако с учётом исходных данных и далеко не самой внушительной скамейки требовать большего было бы кощунственно. «Шпоры» абсолютно по делу проиграли в первом туре «Эвертону» (0:1), после чего взяли себя в руки.
В пяти последующих поединках добыто три победы и две ничьи. Пострадали «Саутгемптон» (5:2), «Манчестер Юнайтед» (6:1) и «Бёрнли» (1:0). Обе осечки получились необычайно обидными: с «Ньюкаслом» (1:1) и «Вест Хэмом» (3:3) смотрелись заметно лучше, вели в счёте, однако пропускали глупые голы в концовке.
И всё же 11 очков в шести турах — это классный результат, ведь все гранды на фоне тяжёлого календаря обильно теряют очки. Некоторые вообще до сих пор располагаются в нижней половине турнирной таблицы. В Кубке лиги лондонцы добрались до четвертьфинала, по пути высадив «Челси».
В Лиге Европы дела складываются не блистательно, но нормально. Разгромили ЛАСК (3:0), а в четверг вторым составом проиграли в гостях «Антверпену» (0:1). Три очка, вторая строчка в квартете. Впереди спаренные матчи с «Лудогорцем». Если там всё пройдёт без осложнений, дорога в плей-офф будет открыта.
«Брайтон» тем временем стремительно закрепляется в статусе одного из самого симпатичного середняка АПЛ. Это бодрый коллектив, который не стесняется владеть мячом и играть в атаку, но постоянно остаётся у разбитого корыта. Причины две — скромный уровень исполнителей и большое количество ошибок в обороне.
Потому «чайки» регулярно недобирают очков при добротном качестве футбола. Для Моуринью такие соперники всегда были удобными. Благо что связка Кейна и Сона вышла на качественно новый уровень, а подавляющее большинство лидеров в четверг удалось поберечь. Гости пропустили аж 12 раз в шести матчах АПЛ.
В общем, можно не мудрить и взять П1 за нестыдный коэффициент 1.67. Хотя нам больше нравится 1Х + обе забьют за 2.09. Дело в том, что «Брайтон» забил во всех шести турах, а пропускает «Тоттенхэм» исправно. Коэффициент гораздо выше, а шансы на проход сопоставимы с лобовой победой ТТХ.
Варианты для любителей рисковать — П1 + тотал больше 2.5 гола за 2.50 или даже П1 + обе забьют за 3.40. «Шпоры» выиграли всухую только у низового «Бёрнли», который в принципе мало забивает и пляшет от печки.
Прогноз и ставки на матч 7-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Брайтон» 1 ноября 2020 года
«Тоттенхэм» очень много забивает, а связка Кейна и Сона вышла на новый уровень. Лидеров удалось поберечь, в Лиге Европы в четверг играли фактически резервом. Плюс своё поле. Все данные для успеха есть. «Брайтон» — симпатичный коллектив, который играет сам и даёт играть другим. А ещё очень много ошибается в обороне, 12 пропущенных голов за шесть туров. 1Х + обе забьют за коэффициент выше двойки выглядит дивно.
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + обе забьют за 2.09.
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