«Арсенал» — «Ротор». Прогноз: Дмитрий Парфёнов не будет рисковать даже с аутсайдером РПЛ

7 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ротор». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех волгоградцев оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.

Букмекерские коэффициенты на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Ротор» 7 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ротор» (07.11.2020)

Третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы благополучно отгремел, хотя большинству российских клубов похвастать нечем. Совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА, внушительная часть футболистов получит время на восстановление. Ну а пока – ещё один тур в родной Российской Премьер-Лиге.

«Барселона» — «Бетис». Прогноз: Месси и Гризманн исправятся, тер Штеген не дождётся помощи В пяти предыдущих очных встречах каталонцы забивали как минимум три мяча.

Программа 14-го тура откроется 6 ноября одним матчем, а продолжится 7 ноября ещё тремя. Среди прочих в субботу тульский «Арсенал» на стадионе «Арсенал» примет волгоградский «Ротор», начало игры – в 16:30 мск. Хозяева решили начать с чистого листа и сменили главного тренера.



Туляки так и не сработались с Сергеем Подпалым, хотя это было вполне ожидаемо. Всего три победы за 13 туров при семи поражениях – никуда не годится. Едва ли руководство клуба может устроить место в зоне стыков к экватору первенства. Состав ведь вполне неплохой.



Отставке российского специалиста поспособствовали и последние результаты команды. В двух предыдущих турах «пушкари» потерпели два гостевых поражения с общим счётом 2:8. Сперва от столичного ЦСКА (1:5), а затем от казанского «Рубина» (1:3).

«Боруссия Д» — «Бавария». Прогноз: вечно вторые не получат шанса от Левандовского и Нойера Победитель уйдёт на паузу единоличным лидером Бундеслиги.

Исправлять положение доверили экс-рулевому екатеринбургского «Урала» Дмитрию Парфёнову. С особенностями Российской Премьер-Лиги украинский тренер хорошо знаком, однако работу предстоит провести огромную.



Дело в том, что «Арсенал» очень много пропускает, практически ровно два мяча в среднем за игру. И это всё на фоне серьёзных кадровых потерь. У Луценко рецидив, Лесового забрало «Динамо». Комбаров выпал на три месяца, а Рассказов со своей задачей пока не очень справляется.



Так что у «Ротора» есть все шансы продолжить борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Клуб из Волгограда наконец-то начал осваиваться. Сперва ничья с «Уфой» (0:0), затем победа над «Локомотивом» (2:1). Против ЦСКА (0:1) он тоже держался достойно.

«Севилья» — «Осасуна». Прогноз: «Краснодар» сломали, пора всплывать в чемпионате Испании Красно-белые находятся на 16-м месте в Примере, надо подниматься.

У волгоградцев проблемы с домашними играми, но на выезде совсем другое дело. За пять матчей в гостях, не считая технического поражения от «Ростова», они проиграли только однажды. Причём в этих пяти играх было пропущено всего пять мячей, что весьма неплохо для команды со дна турнирной таблицы.



В предстоящем поединке вполне можно проверить тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.72. Дело ещё и в том, что Дмитрий Парфёнов вряд ли захочет начинать свою работу в новой команде с поражения от аутсайдера.

В Екатеринбурге он прививал результативный футбол с голами в обе стороны, но сейчас надо сыграть построже и набрать очки, ведь что-то существенно изменить за несколько дней практически нереально. А во время международной паузы будет время, чтобы хорошенько поработать над ошибками и добавить.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — «Ротор» 7 ноября 2020 года

Тульские болельщики дождались отставки Сергея Подпалого, команду возглавил Дмитрий Парфёнов. Однако ему предстоит огромная работа: «Арсенал» много пропускает и страдает из-за кадровых потерь. Мы бы не стали ждать много голов в предстоящем поединке. Для туляков важно сыграть на ноль, а «Ротор» достаточно мало пропускает на выезде.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.72.