ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Хартикайнен и Амиров замучают Юханссона

ЦСКА потерпел два поражения подряд. А тут ещё и визит набравших ход уфимцев.

12 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.72, успех «СЮ» идёт за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 12 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 12 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Салават Юлаев» (12.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Почти все остальные вернулись 10 ноября. На четверг запланировано сразу девять поединков, есть и очень интересные. В Москве ЦСКА сразится с «Салаватом Юлаевым», начало — в 19:30 мск.

Пожалуй, это центральная игра дня. Единоличный лидер КХЛ сразится с пятой командой Восточной конференции. В нынешнем сезоне соперники уже пересекались, было это месяц назад в Уфе. Зелёные тогда играли молодёжью из-за вспышки коронавируса, однако оказали достойное сопротивление (2:4).

Уфимцы — один из немногих клубов лиги, которым пауза на Евротур могла пойти во вред. Ведь к началу ноября они наконец-то нащупали ритм и одержали три победы подряд, чего не случалось с самого начала сентября. Пострадали «Амур» (4:1), «Металлург» (4:1) и воспрявший «Куньлунь» (3:2 ОТ).

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Зато за 10 дней имелась возможность подтянуть физическое состояние и зализать раны. «Салават Юлаев» во вторник не играл, потому оценить готовность коллектива непросто. Исходим из того, что всё в порядке. Состав должен быть близок к оптимальному, представительство в сборных оказалось минимальным. Можно было спокойно подтянуть проблемные компоненты.

А вот ЦСКА накануне сыграл. И сделал это неудачно. Уступил «Спартаку» в овертайме (3:4 ОТ). И ведь нельзя сказать, что играли совсем плохо. Показали вполне нормальный хоккей, создали больше остроты и достаточно владели шайбой. Но подавляющего преимущества не имели. Где-то не повезло, где-то подтащил Гудачек.

В сухом остатке — второе поражение подряд. Оба раза — в дерби, ведь до этого уступили «Динамо» (3:4). Любопытно вот что. С одной стороны, проигрывать трижды кряду совсем не в правилах ЦСКА. В нынешнем сезоне такого ещё не случалось, а в прошлом было только один раз.

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И знаете что? Произошло это тоже в середине ноября. Второе поражение тогда потерпели от «Спартака» в овертайме, а третье — от «Салавата Юлаева». Если вы верите в подобные совпадения, возьмите итоговую победу уфимцев. На неё дают изумительный коэффициент 3.20.

Мы же лезть в исход не рискнём. Состав у «армейцев», естественно, мощнее, плюс свой лёд. В то же время «СЮ» по умолчанию любит сюрпризы, да и после 10 дней паузы должен быть очень свежим. Для коэффициента 1.72 хочется большей уверенности. Логично выбирать между «обе забьют больше 1.5 гола» за 1.92 и ИТБ 2 шайбы «Салавата» за 2.13.

Во-первых, в трёх предыдущих очных встречах зелёные отличились аж 11 раз. Во-вторых, оборона у ЦСКА сейчас совсем не блещет. Мэт Робинсон пропустил дерби, поскольку летал к семье в Канаду. Вполне возможно, что он будет не в лучшем состоянии. Ну и третье — уфимцы оформляли как минимум два гола в 10 из 11 последних поединков.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 12 ноября 2020 года

У ЦСКА проблемы в обороне: Робинсон летал к семье в Канаду и не играл накануне. В каком он будет состоянии, непонятно. А вот «СЮ» хорош — три победы подряд, как минимум две шайбы в 10 из 11 последних матчей. К слову, в трёх предыдущих очных встречах с красно-синими уфимцы отличились 11 раз. Возьмём индивидуальный верх гостей. Пару шайб они наверняка оформят. А вот хватит ли этого для набора очков — вопрос.

Ставка: ИТБ 2 гола «Салавата Юлаева» за 2.13.