Турция — Россия. Прогноз: даже Заболотный и Ерохин не спасут Черчесова в Стамбуле

Турки не проигрывают уже пять матчей, а за 360 последних минут забили девять раз.

15 ноября состоится матч Лиги наций Турция — Россия. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Турции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех России оценён букмекерами коэффициентом 3.04. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Турция — Россия 15 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Турция — Россия 15 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98. На гол в первые 15 минут дают 3.70.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги наций УЕФА Турция — Россия (15.11.2020)

Настало время третьей международной паузы в сезоне. График тот же, что был в октябре: товарищеский матч, после чего два поединка в Лиге наций. Играть придётся через два дня на третий, отдыхать практически некогда. Товарищеские игры остались позади, приступаем к финишной прямой Лиги наций.

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15 ноября сборная России наведается в Стамбул к Турции, начало — в 20:00 мск. Хозяева сохраняют шансы на первое место в квартете, но сугубо теоретические. А вот подопечные Станислава Черчесова после четырёх туров единолично возглавляют группу 3 с восемью очками.



У венгров семь, у турков три, на дне находится Сербия, набравшая всего два балла. Основная задача для Турции — не вылететь дивизионом ниже. С сербами оба матча они отыграли вничью, причём в гостях не забили, а на своём поле пропустили. Потому возможности откладывать всё на очную встречу нет.



Кадровые проблемы сборной России известны: не будет Артёма Дзюбы, Марио Фернандеса и Антона Шунина. Отсутствие Александра Головина можно даже не упоминать — привыкли. Зато в расположение команды вернулись Александр Ерохин, Антон Заболотный и Даниил Лесовой. Они сдали два теста на коронавирус, оба — отрицательные. Готовы играть.

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Товарищескую встречу с Молдавией хочется поскорее забыть. Унылые нули при унылой игре. Подопечные Станислава Черчесова, конечно, создали больше остроты, но два-три реальных момента за 90 минут с соперником из середины второй сотни рейтинга ФИФА — это совсем грустно.



Зато тренерский штаб проверил в деле нескольких молодых футболистов: Игоря Дивеева, Даниила Фомина, Юрия Жиркова, Фёдора Чалова, Константина Кучаева и Ивана Облякова. Первые двое отыграли по 90 минут, третий и четвёртый — полтора тайма, полузащитники ЦСКА появились вскоре после перерыва.



Если говорить серьёзно, то 67 минут Юрия Жиркова в товарищеском матче со сборной Молдавии вызывают серьёзные вопросы. Как и нахождение в запасе Матвея Сафонова, так и не получившего шанс дебютировать в национальной команде. Маринато Гильерме не пропустил, хотя сделать это было сложно. Хозяева нанесли четыре удара, все пришлись мимо ворот.

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Сборная Турции тем временем скатала бодрую ничью с Хорватией — 3:3. По большей части действовала вторым номером, но тут нужно учесть широкую ротацию состава. И ещё один важный момент — играли на своём поле, то есть были избавлены от перелётов. А вот гости добирались из Кишинёва в Стамбул, при плотном графике данный факт способен сказаться.



У хозяев состав будет близок к оптимальному. Не сможет помочь только Бурак Йилмаз, у него дисквалификация. Ченгиз Ундер готов выйти на поле, Дженк Тосун накануне был активен и реализовал пенальти. Атака в порядке, все сильнейшие в строю. И тут надо бы заметить, что турки не проигрывают уже пять матчей.



В сентябре они провалились — 0:1 от Венгрии (пропустили прямым ударом со штрафного) и 0:0 с Сербией, хотя играли в большинстве. Но это нормально, первый сбор за девять месяцев. Зато начиная с октября дело пошло на лад. Не проигрывают и исправно забивают. Только побед не хватает. 3:3 с Германией, 1:1 с Россией, 2:2 с Сербией и 3:3 с Хорватией.

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А вот про созидание сборной России в последнее время лучше тактично умолчать. На сегодня расклад видится таким: хозяева свой гол наверняка найдут. На своём поле они редко остаются с пустыми руками. Кроме того, VIP-ложи в Стамбуле будут заполнены, обладатели дорогих мест в Турции не стесняются активно поддерживать футболистов.



А вот для команды Черчесова в нынешнем состоянии один мяч видится потолком. Футболисты не бегут (за редким исключением), впереди много брака, реальная острота возникает по праздникам. Вырисовываются две ставки с сопоставимыми коэффициентами — ИТМ 1 гола России за 1.89 и П1 с нулевой форой за 1.86. Ничья станет для гостей хорошим результатом.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия 15 ноября 2020 года

Сборная России в октябре и ноябре выглядит совсем грустно. Физическая подготовка просела, отсутствие Марио Фернандеса и Дзюбы сказывается на созидании. Даже с Молдавией моменты создавались с большим трудом. По такой игре один гол видится для подопечных Черчесова потолком, а турки забили девять мячей за четыре последние встречи. Шансы хозяев выше.



Ставка: ИТМ 1 гола сборной России за 1.89.