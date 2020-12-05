«Ростов» — «Уфа». Прогноз: Карпин бросится в погоню за «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА

«Уфа» одержала первую победу с середины августа и ушла с последнего места, но развить успех не удастся.

6 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Ростов» — «Уфа». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 5.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Ростов» — «Уфа» 6 декабря 2020

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ростов» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата России «Ростов» — «Уфа» (6.12.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести три тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 17-го тура чемпионата России упакована в три дня. На воскресенье, 6 декабря, запланированы три матча. Наиболее ранний стартует в Ростове-на-Дону в 14:00 мск. «Ростов» сразится с «Уфой» в надежде продлить победную серию и закрепиться на четвёртой строчке в турнирной таблице.



Жёлто-синие в полном порядке. Целый ряд ключевых футболистов удалось выгодно продать, взамен приобрели нескольких молодых игроков. Вроде бы результаты должны были просесть, однако получается совсем наоборот. Три победы в последних четырёх турах, причём единственное поражение потерпели от ЦСКА (0:2). Да и там при 0:1 Роман Ерёменко не реализовал пенальти.



В остальных случаях выжимали максимум, хотя календарь никак нельзя назвать простым. Досталось «Спартаку» (1:0), «Рубину» (2:0) и «Динамо» (4:1). Где-то, конечно, подопечным Валерия Карпина везло, да и возможность готовиться в недельном цикле помогает. Но все результаты оказались по делу.

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29 очков в 16 поединках, четвёртое место. До тройки лидеров не хватает трёх пунктов. «Динамо» отстаёт на два балла, все остальные — как минимум на четыре. Результативность в порядке, пропускают в последнее время немного. Расцвёл Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз неделю назад оформил хет-трик. Красота.



Правда, выпал японец Кенто Хашимото, по-прежнему отсутствуют Павел Мамаев и Алексей Козлов. Потери заметные, но ближайший соперник заметно уступает по уровню исполнителей. «Уфа» неделю назад добыла первую победу с середины августа, разгромив в родных стенах «Тамбов» (4:0).



Справедливости ради, «волки» из-за больших долгов по зарплате всерьёз подумывали о бойкоте. Кроме того, ещё в первом тайме они остались в меньшинстве, а после перерыва не реализовали пенальти. В общем, гордиться клубу из Башкортостана особенно нечем. Ладно хоть с последнего места ушли.

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Теперь они располагаются на 15-й строчке, отставая от зоны стыков на два балла. Уровень исполнителей крайне скромный, нынешний «Ростов» выглядит интереснее даже по именам. А главное — гораздо слаженнее прессингует и куда реже ошибается в обороне. П1 за 1.78 — рабочий вариант.



Также можно рассмотреть тотал больше 2 гола за 1.75. «Уфа» достигает планки в два мяча на протяжении пяти туров, а подопечные Валерия Карпина довольно часто забивают. На пару-тройку голов мы тут вполне можем рассчитывать. Ожидаем чего-то в духе 2:1 или 2:0.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ростов» — «Уфа» 6 декабря 2020 года

«Уфа» наконец-то добыла первую победу при Рашиде Рахимове, в большинстве на своём поле разгромив «Тамбов». Не пропустила чудом — соперник не реализовал пенальти. «Ростов» в последнее время забивает много и по делу поднялся на четвёртую строчку. На наш взгляд, шансы хозяев заметно выше и как минимум два-три гола мы тут увидим. В пяти последних поединках «Уфы» забивалось не меньше двух мячей.



Ставка: тотал больше 2 гола за 1.75.