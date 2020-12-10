«Салават Юлаев» — «Йокерит». Прогноз: Гранлунд и Ларсен отомстят за беспредел в Финляндии

11 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Йокерит». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 2.45, успех «Йокерита» идёт за 2.43.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Йокерит» 11 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Йокерит» 11 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.57. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Йокерит» (11.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на «Кубок Карьялы» график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На пятницу, 11 декабря, запланированы сразу семь матчей. В 17:00 мск в Уфе «Салават Юлаев» начнёт выяснять отношения с «Йокеритом». Должно быть очень жарко, поскольку за хозяевами должок. Неделю назад они проиграли в Хельсинки со счётом 1:3, хотя дело тут вовсе не в самом результате.

Тогда выходить на лёд пришлось в усечённом составе. Было всего 16 полевых хоккеистов — пять защитников и две полные пятёрки. Остальных не пустили на «Хартвалл-Арену» по требованию властей из-за принятия нового закона в Хельсинки. Клуб из Башкортостана о нём банально никто не предупредил.

Тогда подопечные Томи Лямся выглядели достойно и смотрелись ничуть не хуже. Вплоть до середины третьего периода счёт был равным, а дальше потеряли на «пятаке» Хенрика Хаапалу. В оставшееся время вполне могли отыграться, однако сил всё же не хватило. Реализация подвела, а заключительную шайбу получили в пустые ворота.

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Теперь всё иначе. «Салават» успел потерпеть ещё два поражения, причём на своём льду — 0:3 от московского «Динамо» и 1:3 с «Металлургом». Занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, причём по потерянным очкам отставание от лидеров уже довольно заметное. Надо срочно добавлять.

Пожалуй, шанс подворачивается прекрасный. Ведь после случившегося в Хельсинки дополнительно настраивать хоккеистов на игру с «шутами» не придётся. Ответить на тот беспредел и попутно забрать важные два очка — дело чести. Так что хозяева постараются сделать всё возможное, тем более при помощи болельщиков. Выстреливать в сложный момент уфимцы умели всегда.

Кроме того, на стороне зелёных должно быть преимущество в свежести. Они не выходили на лёд с 7 декабря и были избавлены от перелётов, что должно положительно повлиять на уровень движения. А финны проведут третий выездной поединок за пять суток по маршруту Москва — Челябинск — Уфа.

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Конечно, «Йокерит» — традиционно неудобный соперник для «Салавата», вот только сейчас это будет нечто большее, чем обычный матч. На наш взгляд, сверхмотивированные хозяева выскочат на лёд, завладеют инициативой и добьются успеха.

Мы бы выбирали между голом «СЮ» в первом периоде за 1.79 и голом в первые 8 минут за 1.87. Ставка посмелее — гол хозяев к исходу десятой минуты за отличный коэффициент 3.20. Хватит ли импульса на все 60 минут — большой вопрос, но дебют наверняка получится ярким.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Йокерит» 11 декабря 2020 года

Неделю назад уфимцы были вынуждены играть в Финляндии в две полные пятёрки и пять защитников из-за чудачеств местных властей. После такого дополнительно настраивать хоккеистов не потребуется. На наш взгляд, заряженный «Салават» выскочит на лёд и при поддержке болельщиков с первых же минут завладеет инициативой.

Ставка: «Салават Юлаев» забьёт в первом периоде за 1.79.