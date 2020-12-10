«Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз: Мойес и Лансини отыграются на Бьельсе за поражение от «МЮ»

11 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «павлинов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех лондонцев оценён букмекерами в 3.28. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Лидс» — «Вест Хэм Юнайтед» 11 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Вест Хэм» (11.12.2020)

Групповая стадия Лиги чемпионов подошла к своему логическому завершению, следом на зимнюю паузу уйдёт и Лига Европы. Можно будет сконцентрироваться на внутренних первенствах. В английской Премьер-лиге добрались до 12-го тура, программа которого откроется 11 декабря поединком «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед», начало — в 23:00 мск.

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«Павлины» уже успели удивить нейтральных болельщиков качеством футбола. Да, побед пока не так много, но удаётся держаться от зоны вылета на безопасном расстоянии. Чего нельзя сказать про другие команды, вернувшиеся из Чемпионшипа: «Вест Бромвич Альбион» идёт на предпоследнем месте, а «Фулхэм» оторвался от него всего на один пункт.



Сами подопечные Марсело Бьельсы зависли на 14-й строчке, набрав 14 очков за 11 игр в высшем дивизионе страны. Дистанция до еврокубковой зоны шесть пунктов, с каждым туром она увеличивается. Задача-минимум пока выполняется, прописку с такими результатами удастся обеспечить без особых проблем, но с учётом серьёзных денежных вложений перед стартом сезона можно попробовать замахнуться на большее.



В целом «Лидс» выглядит неплохо, получается избегать затяжных неудачных серий и смело играть с фаворитами. Клубу из одноимённого города есть чем похвастаться: «трёшка» в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде», ничьи с «Манчестер Сити» и «Арсеналом», победа над «Эвертоном» в одном из последних матчей. Однако проблем тоже хватает.

«Тоттенхэм» — «Антверпен». Прогноз: Моуринью, Бэйл и Харт отомстят за поражение в Бельгии В шести последних играх «шпоры» пропустили три мяча и одержали четыре победы всухую.

Основная претензия — к игре в обороне. За 11 игр «павлины» пропустили аж 20 мячей, на данный момент хуже по этому показателю лишь две команды АПЛ: у аутсайдеров «Фулхэма» и «Вест Бромвича» 21 и 23 пропущенных соответственно. «Вест Хэму» такие расклады только на руку.



Команда Дэвида Мойеса чудом спаслась от вылета в прошлом сезоне, а теперь штурмует топ-5 английской Премьер-лиги. Сейчас у неё 17 очков в активе и восьмое место, конкуренция наверху таблицы будь здоров, но до пятого места не хватает всего трёх пунктов. Впрочем, выглядят лондонцы очень собранно.



Правда, в матче прошлого тура они принимали «Манчестер Юнайтед» и уступили со счётом 1:3, прервав серию из трёх побед. И тут надо бы сказать, что хозяева даже открыли счёт незадолго до перерыва и на второй тайм вышли с преимуществом. В целом смотрелись не хуже гостей, но не хватило концентрации на вторую половину игры.

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Однако в остальном у «молотобойцев» порядок. В предыдущих девяти турах АПЛ они потерпели только два поражения и скатали две ничьи при пяти победах. Поражения пришлись на «Ливерпуль» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:3), а ничьи были с «Манчестер Сити» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3). Встать в один ряд с этими ребятами, при всём уважении, «Лидс» едва ли может.



На наш взгляд, стоит проверить комбинированную ставку «Х2 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 2.05. Статистика обещает достаточно результативную игру. Дело в том, что «Лидс» забивал в девяти из 11 туров текущего сезона АПЛ, а «Вест Хэм» — в 10. Ждём продолжения банкета и как минимум пары-тройки голов.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура АПЛ «Лидс» — «Вест Хэм» 11 декабря 2020 года

Статистика обещает достаточно результативную игру, обе команды забивают в нынешнем сезоне практически в каждом туре. Однако, на наш взгляд, шансы «Вест Хэма» на очки никак не меньше, чем у «Лидса». Все же лондонцы в девяти последних турах проиграли только «Ливерпулю» и «МЮ». Состав у них опытнее, пользоваться пространством футболисты умеют. А его должно оказаться достаточно.



Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 2.05.