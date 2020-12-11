«Ротор» — «Уфа». Прогноз: Жигулёв и Зурико прервут победную серию Рахимова в РПЛ

12 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Ротор» — «Уфа». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Уфы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 3.22. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура РПЛ «Ротор» — «Уфа» 12 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ротор» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата России «Ротор» Волгоград — «Уфа» (12.12.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести два тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 18-го тура чемпионата России упакована в три дня. В субботу, 12 декабря, состоятся три матча. Наиболее ранний стартует в 14:00 мск в Волгограде, где «Ротор» сразится с «Уфой». Это битва аутсайдеров и прямых конкурентов, которые вовсю борются за сохранение прописки в элите.



Ещё совсем недавно «Уфа» занимала последнюю строчку. Быстрого всплеска результатов смена тренера не дала, зато под конец ноября команда рванула. Добыла две победы подряд с общим счётом 5:0. И двумя скачками покинула не только последнее место, но и зону вылета. 13 очков, 14-я позиция.



До тульского «Арсенала» не хватает одного балла, но «Тамбов» наступает на пятки. Говорить о каком-то полноценном выздоровлении пока преждевременно. С «волками» помогло быстро удаление у соперника и нереализованный пенальти. После перерыва подопечные Рашида Рахимова окончательно сняли вопросы (4:0).

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А «Ростов» просто не был похож на себя, выдав, пожалуй, худший матч во всём сезоне. После перерыва подопечные Валерия Карпина встали и заслуженно проиграли (0:1). И это ещё арбитр не решился показывать Егору Бабурину красную карточку за фол последней надежды, хотя основания имел.



Тем не менее определённые подвижки наблюдаются. Прежде всего в обороне. Александру Беленову по-прежнему приходится выручать и тащить пенальти, но теперь он получает вменяемую помощь от полевых футболистов. А ведь прежде голкипера часто бросали на произвол судьбы.



Букмекеры впечатлились мощным отрезком «Уфы» и считают её фаворитом даже на чужом поле. С одной стороны, основания имеются. Всё же соперник — абсолютно худшая команда чемпионата России на данный момент. Жалкие восемь очков в 12 турах, все остальные набрали как минимум 12.

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В то же время непосредственно по качеству футбола «Ротор» смотрится симпатично. Не хватает везения и исполнительского мастерства в группе атаки. В сентябре мешали проблемы с коронавирусом, из-за которых схватили два технических поражения. Зато потом во всех случаях выглядели достойно.



Даже 0:5 от «Краснодара» неделю назад получили не по игре. Волгоградцы заслужили как минимум пару мячей, однако Матвей Сафонов тащил всё. А в защите им было сложно что-то сделать: остались в меньшинстве уже исходе получаса, четыре из пяти голов получили вдесятером.



На наш взгляд, букмекеры переоценивают гостей. «Ротор» ужасен по результатам, но не по качеству игры. Да и на своём поле пора бы сделать хоть что-то — пока всего одно очко в восьми домашних поединках. Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83 и ИТБ 1 гола хозяев за 2.38.

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Логика простая — «Уфа» не пропустила в двух предыдущих турах, хотя моменты у соперников имелись. «Ротор», напротив, систематически недобирает голов. На дистанции цифры должны выровняться. Если не исправлять статистику в матче с прямым конкурентом, то с кем это вообще делать? На наш взгляд, хозяева наконец-то забьют и зацепятся за очки.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура чемпионата России «Ротор» — «Уфа» 12 декабря 2020 года

«Ротор» ужасен по результатам, хотя показывает бодрый футбол и стабильно создаёт моменты. «Уфа» тем временем добыла две сухие победы кряду и покинула зону вылета. На наш взгляд, волгоградцы получают прекрасный шанс прервать засуху. Гости добавили в обороне, но по-прежнему достаточно позволяют соперникам. Варианты у хозяев должны быть.



Ставка: ИТБ 1 гола «Ротора» за 2.38.