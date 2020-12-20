«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск. Прогноз: Метсола и Тейлор получат полную нагрузку в Уфе

В двух предыдущих встречах уфимцев и минчан было заброшено 17 шайб.

22 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех «Динамо» идёт за 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск 22 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск 22 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Динамо» Минск (22.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подходит к концу. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство возвращается в строй. На вторник, 22 декабря, запланировано семь матчей.

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В 17:00 мск в Уфе «Салават Юлаев» начнёт выяснять отношения с минским «Динамо». Хозяевам перерыв на Евротур определённо был нужен, поскольку зиму они начали слабо. В пяти поединках потерпели четыре поражения, хотя на выезде сыграли лишь раз. Правда, уровень соперников оказался неплохим.

По 1:3 в Хельсинки вопросов нет — играть пришлось сильно усечённым составом из-за местных властей. Цеплялись, боролись, немного недотерпели. А вот дальше началось — 0:3 от московского «Динамо», 1:3 от «Металлурга», 0:3 от «Йокерита». Таких атакующих подвигов от зелёных не было давненько.

Ладно хоть закрыли неудачный отрезок, с горем пополам дожав «Сибирь» (3:1). Единственную шайбу пропустили в меньшинстве, в нужный момент выручил Юха Метсола. Теперь уфимцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции — 45 очков в 38 матчах.

«Куньлунь» — «Авангард». Прогноз: Алексей Ковалёв удивит Боба Хартли и Емелина в Мытищах «Куньлунь» набирает очки на протяжении шести матчей КХЛ, а у омичей наверняка будет ротация.

С голами после обмена Никиты Сошникова стало хуже, ведь пришлось перетряхивать сочетания. Но главная проблема, конечно, заключается в первой тройке. Сбавили легионеры — результативность просела. Довольно типичная картина для «СЮ» последних лет. Вроде как вот-вот подпишут опытного Джеффа Плэтта, который не будет считаться легионером из-за паспорта Беларуси.

Минчане понесли заметные кадровые потери — Егор Шарангович вернётся в расположение «Нью-Джерси» в связи с возобновлением сезона НХЛ. А ведь 22-летний хоккеист входил в топ-5 снайперов КХЛ. Тоже придётся ломать звенья, что рискует привести к потере сыгранности и снижению результативности.

Чертовски жаль, ведь «зубры» выдают лучший сезон за последние годы. Пятое место в Западной конференции, 43 очка в 35 встречах. Выступают стабильно, почти всегда за плохой игрой идёт хорошая. Даже удивительно, что букмекеры отдают хозяевам столь внушительное преимущество. На П1 дают меньше двойки.

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Х2 за 1.85 вполне можно проверять, но мы пойдём другим путём. Дело в том, что очные встречи в последнее время получаются результативными. Единственная игра в этом сезоне закончилась со счётом 4:3 в пользу зелёных, а предыдущий визит клуба из Беларуси в Уфе обернулся жуткими 1:9.

Тотал больше 5 шайб за 1.73 смотрится нормально. Соперники любят атаковать и редко ошиваются у своих ворот, а у хозяев было достаточно времени на исправление проблем. Ждём бодрого хоккея на встречных курсах, при котором у вратарей окажется достаточно работы.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск 22 декабря 2020 года

Очные встречи традиционно получаются результативными, прошлый визит «зубров» в Уфу вообще обернулся счётом 9:1. «Салават» слабо выглядел перед паузой, но у тренерского штаба было достаточно времени для исправления ситуации. А «Динамо» всегда готово поддержать открытый хоккей. Ждём большого числа моментов и пяти-шести шайб.

Ставка: тотал больше 5 гола за 1.73.