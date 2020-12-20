«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск. Прогноз: Метсола и Тейлор получат полную нагрузку в Уфе

22 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех «Динамо» идёт за 3.24.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск 22 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск 22 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 13.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Динамо» Минск (22.12.2020)
Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подходит к концу. 27 декабря наступит дедлайн на обмены, так что ближайшие дни обещают быть жаркими. Пока же первенство возвращается в строй. На вторник, 22 декабря, запланировано семь матчей.
В 17:00 мск в Уфе «Салават Юлаев» начнёт выяснять отношения с минским «Динамо». Хозяевам перерыв на Евротур определённо был нужен, поскольку зиму они начали слабо. В пяти поединках потерпели четыре поражения, хотя на выезде сыграли лишь раз. Правда, уровень соперников оказался неплохим.
По 1:3 в Хельсинки вопросов нет — играть пришлось сильно усечённым составом из-за местных властей. Цеплялись, боролись, немного недотерпели. А вот дальше началось — 0:3 от московского «Динамо», 1:3 от «Металлурга», 0:3 от «Йокерита». Таких атакующих подвигов от зелёных не было давненько.
Ладно хоть закрыли неудачный отрезок, с горем пополам дожав «Сибирь» (3:1). Единственную шайбу пропустили в меньшинстве, в нужный момент выручил Юха Метсола. Теперь уфимцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции — 45 очков в 38 матчах.
С голами после обмена Никиты Сошникова стало хуже, ведь пришлось перетряхивать сочетания. Но главная проблема, конечно, заключается в первой тройке. Сбавили легионеры — результативность просела. Довольно типичная картина для «СЮ» последних лет. Вроде как вот-вот подпишут опытного Джеффа Плэтта, который не будет считаться легионером из-за паспорта Беларуси.
Минчане понесли заметные кадровые потери — Егор Шарангович вернётся в расположение «Нью-Джерси» в связи с возобновлением сезона НХЛ. А ведь 22-летний хоккеист входил в топ-5 снайперов КХЛ. Тоже придётся ломать звенья, что рискует привести к потере сыгранности и снижению результативности.
Чертовски жаль, ведь «зубры» выдают лучший сезон за последние годы. Пятое место в Западной конференции, 43 очка в 35 встречах. Выступают стабильно, почти всегда за плохой игрой идёт хорошая. Даже удивительно, что букмекеры отдают хозяевам столь внушительное преимущество. На П1 дают меньше двойки.
Х2 за 1.85 вполне можно проверять, но мы пойдём другим путём. Дело в том, что очные встречи в последнее время получаются результативными. Единственная игра в этом сезоне закончилась со счётом 4:3 в пользу зелёных, а предыдущий визит клуба из Беларуси в Уфе обернулся жуткими 1:9.
Тотал больше 5 шайб за 1.73 смотрится нормально. Соперники любят атаковать и редко ошиваются у своих ворот, а у хозяев было достаточно времени на исправление проблем. Ждём бодрого хоккея на встречных курсах, при котором у вратарей окажется достаточно работы.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск 22 декабря 2020 года
Очные встречи традиционно получаются результативными, прошлый визит «зубров» в Уфу вообще обернулся счётом 9:1. «Салават» слабо выглядел перед паузой, но у тренерского штаба было достаточно времени для исправления ситуации. А «Динамо» всегда готово поддержать открытый хоккей. Ждём большого числа моментов и пяти-шести шайб.
Ставка: тотал больше 5 гола за 1.73.
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