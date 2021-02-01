«Авангард» — «Динамо» Минск. Прогноз: клуб из Беларуси даст отпор Илье Ковальчуку

За шесть предыдущих очных встреч омичи одержали всего одну победу в основное время.

2 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.40, а успех минчан оценён экспертами в 6.35.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» Мн 2 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.35. Гол в первые десять минут идет за 1.79.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Динамо» Минск (02.02.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подбирается к финишу. До старта Кубка Гагарина осталось меньше месяца, исправить положение будет непросто. Победители конференции фактически определены, имена подавляющего числа неудачников тоже известны. Интриг почти не осталось.

ЦСКА — «Динамо» Р. Прогноз: Никитин, Окулов и Андронов разберутся с худшим клубом КХЛ У москвичей пять побед подряд над рижанами. Общий счёт выглядит пугающе — 25:3.

На вторник, 2 февраля, запланированы четыре поединка. Отдельное внимание стоит обратить на битву омского «Авангарда» и минского «Динамо». Стартует встреча 19:30 мск, а пройдёт на льду «Арены-Балашихи имени Юрия Ляпкина». Соперники набрали неплохой ход, без зрелища точно не оставят.



Омичи идут на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав за 52 игры 71 очко. Участие в плей-офф официально гарантировано. Выше, правда, не забраться — до лидера «Ак Барса» не хватает девять пунктов. Зато отрыв даже от идущего пятым «Трактора» составляет все 11 баллов.



Соответственно, главная задача — сохранить лидерство в дивизионе, чтобы автоматически попасть в топ-2 конференции. Шансы хорошие. В прошлом матче команда канадского специалиста Боба Хартли вернула должок «Локомотиву», победив со счётом 4:2.

«МЮ» — «Саутгемптон». Прогноз: Бруну Фернандеш и Рашфорд устали. Как быть Сульшеру? В последних восьми матчах АПЛ «Саутгемптон» забил ничтожные три гола, у манкунианцев тоже есть проблемы.

Это дорогого стоит, ведь ярославцы находятся в хорошей форме, да и в тот раз выглядели местами интереснее. Например, по броскам номинальные хозяева даже уступили целых 13 пунктов (26 против 39). Да и первый гол пропустили с центра площадки, но рук не опустили.



Минское «Динамо» пока что не обеспечило себе выход в плей-офф, однако шансы более чем высоки. За 51 игру было набрано 59 баллов, что соответствует шестой позиции в таблице Западной конференции. Отрыв от идущего девятым «Спартака» составляет семь очков.



При этом минчане набрали отличную форму, в шести последних турах случилось только два поражения. В роли обидчиков выступили лидер Западной конференции ЦСКА (2:4) и крепкий середняк из Восточной конференции «Торпедо» (1:3). В случае с последним даже имели преимущество по броскам.

«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз: Эдегор не спасёт. Атака Артеты снова сядет на мель Предыдущую победу в АПЛ «Вулвз» одержали ещё в прошлом году. Но это был матч с «Арсеналом».

Однако неприятная серия была вовремя пресечена, в прошлой игре «Динамо» Мн на своём поле перестрелял «Витязя» (5:4). Получилось по ходу встречи несколько раз воспользоваться большинством. В концовке гости даже сняли вратаря, но хозяева выстояли.



Немного непонятно, почему букмекеры предлагают такой большой коэффициент на победу «зубров» в предстоящем поединке. Всё-таки у белорусского клуба и с результативностью не всё так плохо, и форму в последнее время он демонстрирует внушительную.



Со статистикой личных встреч тоже плюс-минус порядок. Минское «Динамо» потерпело три поражения в шести предыдущих играх против омичей. Но дело в том, что одно из них со счётом 1:2, а два других – по буллитам и в овертайме. Так что никакого преимущества в этом плане у соперника нет. Ещё и Брэндон Козун выведен из списка травмированных, а это солидное усиление атаки.

«Боруссия Д» — «Падерборн». Прогноз: «Бавария» вылетела, Холанд получает шанс взять трофей Дортмундцы в Кубке Германии на своём поле сыграют с середняком второй немецкой Бундеслиги.

При таких раскладах можно подумать над П2 с форой (+2) за коэффициент 1.80. Скорее всего, нас ждёт достаточно близкий счёт, как минимум бой гости дать должны. Свои две-три шайбы в среднем за матч они, как правило, оформляют.

«Авангард» — «Динамо» Мн: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 февраля 2021 года

Букмекеры считают омичей явным фаворитом. Логику понять можно: второе место на Востоке, глубина состава, свой лёд. Однако списывать со счетов минчан мы бы не стали. Они в последнее время тоже набрали неплохой ход, как минимум дать бой вполне могут. Статистика личных встреч тоже на стороне «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» Мн с форой (+2) за 1.80.