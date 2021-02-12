«Боруссия» Д — «Хоффенхайм». Прогноз: Холанд, Санчо и Ройс оставят силы на Лигу чемпионов

13 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» Д в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Хоффенхайма» оценён экспертами в 7.00. А ставки на ничью принимаются за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Хоффенхайм» 13 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Хоффенхайм» (13.02.2021)

Второй месяц 2021 года подбирается к экватору, в топовых европейских чемпионатах уже давно завершился первый круг. Совсем скоро вернутся Лига чемпионов и Лига Европы, от плей-офф некоторых участников отделяют считаные дни. Времени на подготовку практически не осталось.

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В чемпионате Германии такими темпами добрались до 21-го тура, программа которого продолжится 12 февраля сразу пятью поединками. Среди прочих в субботу будут выяснять отношения «Боруссия» Дортмунд и «Хоффенхайм». Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.



Вполне может быть, что руководство дортмундского клуба поспешило с отставкой Люсьена Фавра. Под руководством Эдина Терзича команда также начала сбоить. В последних четырёх турах немецкой Бундеслиге всего лишь три набранных очка из 12 возможных при трёх поражениях.



Провальные отрезки спустили «шмелей» на шестое место в турнирной таблице. После 20-го тура в активе 32 очка. Отставание от лидирующей «Баварии» космическое – 16 пунктов. Надо думать, как бы поскорее вернуться в зону Лиги чемпионов, ведь даже до идущего четвёртым «Айнтрахта» не хватает четырёх баллов.

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Отчасти можно сослаться на кадровые проблемы. Основной голкипер Роман Бюрки выпал как минимум до конца месяца из-за травмы, а Марвин Хитц уже успел пропустить пять мячей за три последних игры. Также в стороне остаются защитники Тома Мёнье с Загаду и полузащитники Витсель и Азар.



А ведь уже на следующей неделе дортмундцам предстоит выездная игра в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи», которая набрала приличный ход в испанской Примере. В прошлом матче они неожиданно уступили скромному «Фрайбургу» (1:2) в чемпионате Германии, ещё один провал может сильно ударить по моральному состоянию.



Впрочем, шансы на победу в предстоящем поединке не такие маленькие. «Хоффенхайм» в нынешнем сезоне явно не блещет. Кое-как задержался в середине турнирной таблицы, набрав за 20 туров 22 очка. Даже до топ-6 дистанция составляет 10 пунктов. При такой форме – настоящая пропасть.

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В десяти предыдущих турах немецкой Бундеслиги «деревенские» одержали всего три победы, потерпев сразу шесть поражений. Душу греет разве что безупречное выступление на групповом этапе Лиги Европы. Получилось даже выйти с первого места, ни разу не проиграв.



Команда Себастьяна Хёнеса на следующий неделе тоже сыграет в еврокубках, причём тоже на выезде. В соперниках – крепкий норвежский «Мольде». Оппонент не такой страшный (Лига Европы всё же), как у дортмундской «Боруссии», но в Норвегии играть любому клубу тяжело.



На носу крайне важные еврокубковые матчи и для дортмундцев, и для зинсхаймцев, а на репетицию остаётся всего одна игра. Едва ли кто-то станет распыляться, ждём довольно сдержанный и местами даже скучный поединок. Тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.97 выглядит нормально.

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Тем более что в последнее время ни те, ни другие большим количеством голов не радуют. У чёрно-жёлтых только восемь голов в пяти недавних турах чемпионата Германии, а сине-белые оформили столько же, но за шесть туров. При желании можно поднять выигрыш комбинированной ставкой «1Х + тотал меньше 3.5 мяча». За неё букмекеры дают приятные 2.24.



Логика тут простая. При прочих равных на своем поле «Боруссия» выглядит предпочтительнее, без очков остаться не должна. Да и статистика личных встреч на нашей стороне. За 13 последних выездов в Дортмунд «Хоффенхайм» возвращался с победой только два раза.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Хоффенхайм» 13 февраля 2021 года

Впереди у соперников важные игры в еврокубках, вряд ли кто-то станет распыляться на матч Бундеслиги. «Боруссия» Дортмунд выглядит предпочтительнее «Хоффенхайма» по уровню исполнителей, однако выступает крайне нестабильно. Большого количества голов не ждём. В последнее время ни те, ни другие в атаке не блещут.



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.