«Спартак» — «Рубин», «Челси» — «МЮ» и другие матчи 28 февраля: что смотреть сегодня

Квинси Промес снова в РПЛ. Плюс огромное количество матчей в европейском футболе и ранние игры в НХЛ.

Зима стремительно уходит: январь уже позади, февраль выбрался на финишную прямую. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 28 февраля.

На что ставить в футболе 28 февраля

Российский футбол вернулся. С Кубком России пока разобрались, пришло время заканчивать 20-й тур РПЛ. На воскресенье запланировано три матча. Наиболее ранний стартует в 14:00 мск. «Спартак» сразится с «Рубином», а Квинси Промес может впервые выйти на поле после возвращения в Россию.

«Спартак» — «Рубин». Прогноз: Леонид Слуцкий испортит Промесу возвращение в Россию Казанцы не обыгрывали красно-белых с 2014 года. Но сейчас получают хороший шанс прервать серию.

2,5 часа спустя в Грозном выяснять отношения начнут «Ахмат» и «Динамо». Соперники синхронно вышли в четвертьфинал Кубка России и постараются развить успех. В 19:00 настанет черёд «Краснодара» и «Урала». Подопечные Мурада Мусаева ещё до начала весны успели вылететь из двух турниров. РПЛ — последний шанс спасти сезон.



Весело будет и в АПЛ. Сразу пять матчей, среди которых выделяется битва «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Гранды сойдутся в 19:30 мск в Лондоне: хозяева рвутся в топ-4, гости из последних сил пытаются навязывать борьбу «Манчестер Сити». Томас Тухель на новом рабочем месте пока не проигрывал.



Есть и ещё одна бодрая вывеска — «Лестер Сити» против «Арсенала» (15:00). Обе команды в четверг сражались в Лиге Европы, хотя с разной степенью успеха. Также «Кристал Пэлас» сразится с «Фулхэмом» (15:00), «Тоттенхэм» — с «Бёрнли» (17:00), а «Шеффилд Юнайтед» — с «Ливерпулем» (22:15).

«Краснодар» — «Урал». Прогноз: слабое утешение для Мусаева после вылета из Лиги Европы Хозяева проведут четвёртый матч за полторы недели, а гости на поле в 2021 году ещё не выходили.

В чемпионате Испании четыре встречи, хотя реальный интерес представляет только битва «Вильярреала» и мадридского «Атлетико» (23:00). Остальные игры заметно бледнеют на таком фоне: «Сельта» — «Вальядолид» (16:00), «Кадис» — «Бетис» (18:15) и «Гранада» — «Эльче» (20:30).



Сразу шесть поединков состоится в итальянской Серии А. Самое сладкое оставили на десерт — «Рома» против «Милана», свисток судьи раздастся в 22:45. «Сампдория» померяется силами с «Аталантой» (14:30), «Интер» — с «Дженоа», «Удинезе» — с «Фиорентиной», «Кротоне» — с «Кальяри» (все — 17:00), а «Наполи» — с «Беневенто» (20:00).



В чемпионате Германии всё самое интересное произошло накануне. Осталось три матча: «Унион» с «Хоффенхаймом» начнут раньше всех (15:30), затем подключатся «Майнц» и «Аугсбург» (17:30), а завершит это великолепие битва «Байера» и «Фрайбурга» (20:00).

«Лестер» — «Арсенал». Прогноз: Варди испортит Обамеянгу радость от спасения в Лиге Европы За шесть предыдущих очных встреч в АПЛ «лисы» одержали четыре победы.

В чемпионате Франции сразу семь игр. «Монако» продолжает погоню за зоной Лиги чемпионов. Ближайший соперник — крепкий середняк «Брест» (15:00). А в 23:00 придёт время «Марселя» и «Лиона». Остальные пять встреч особого внимания не приковывают.



Большой матч в чемпионате Нидерландов — «ПСВ Эйндховен» против «Аякса», начнут в 16:30. В Турции тоже весело — «Трабзонспор» против «Фенербахче» (19:00). В Шотландии состоится финал Кубка лиги, однако без участия грандов. Трофей разыграют «Ливингстон» и «Сент-Джонстон».

Матчи по хоккею для ставок 28 февраля

Последний день регулярного чемпионата КХЛ состоялся накануне, команды получили пару суток перед стартом Кубка Гагарина. Всё внимание на НХЛ, благо что там есть несколько ранних матчей. «Нью-Йорк Рейнджерс» против «Бостон Брюинз» (20:00), «Нью-Джерси Дэвилз» против «Вашингтон Кэпиталз», «Нэшвилл Предаторз» против «Коламбус Блю Джекетс» (оба — 23:00).

«Ахмат» — «Динамо». Прогноз: Шунин и Паршивлюк выдержат давление Талалаева в Грозном Бело-голубые разобрались со «Спартаком» в Кубке России и продолжат бороться за топ-5 в РПЛ.

Также можно поставить на МХЛ: в программе шесть встреч, пять из которых стартуют в первой половине дня.

На что ещё ставить 28 февраля

Финал теннисного турнира в Сингапуре — Александр Бублик из Казахстана против австралийца Алексея Попырина (11:00 мск). На чемпионате мира по лыжным гонкам состоятся командные спринты у женщин и мужчин. Финалы начнутся около 15:00.



Две игры состоятся в Единой лиге ВТБ. «Автодор» примет «Цмоки-Минск» (13:00), а «Химки» на своём паркете сразятся с «Зелёна-Гурой» (15:00). Кроме того, ранняя встреча есть в НБА. «Милуоки Бакс» против «Лос-Анджелес Клипперс», стартовый спорный — в 23:30.



Кроме того, можно поставить на финал Кубка России-2021 по фигурному катанию. На воскресенье запланированы произвольные программы у мужчин, женщин, спортивных пар, а также в танцах на льду.