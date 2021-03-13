«МЮ» — «Вест Хэм». Прогноз: Дэвид Мойес и Лингард испортят статистику бывшему клубу

14 марта 2021 года состоится матч 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Вест Хэма» оценён экспертами в 4.50. А ставки на ничью принимаются за 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура АПЛ «МЮ» — «Вест Хэм» 14 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Англии «Ман Юнайтед» — «Вест Хэм» (14.03.2021)

Дни сменяются один за другим, уже подходит к концу вторая неделя весны. В еврокубках набрала ход стадия плей-офф, а европейские чемпионаты приближаются к завершающей трети. Английская Премьер-лига продолжает манипулировать расписанием матчей, плотность календаря по-прежнему высокая.

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Программа 28-го тура первенства продолжится в воскресенье, 14 марта, сразу четырьмя поединками. В самом позднем из них на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере местный «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм Юнайтед» и попробует продлить беспроигрышную серию. Начало встречи – в 22:15 мск.



Последнее поражение манкунианцев датируется концом января, тогда они сенсационно уступили глубокому аутсайдеру АПЛ «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:2. Зато с тех пор прошло уже 12 встреч во всех турнирах, а они ни разу не проиграли. Более того, успели совершить пару мини-подвигов.



Во-первых, стоит отметить выход в 1/8 финала Лиги Европы. К слову, на неделе состоялась первая игра стадии против крепкого итальянского «Милана» (1:1). Команда Уле-Гуннара Сульшера вела в счёте благодаря голу новичка Амада Диалло, но уже на добавленных ко второму тайму минутах упустила победу. В целом, результат справедлив.

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Второй момент – победа над одним из главных конкурентов в чемпионате Англии. В прошлом туре «красные дьяволы» гостили у «Манчестер Сити» и выиграли со счётом 2:0. Здорово показала себя оборона, ведь у «горожан» было преимущество как во владении, так и по ударам по воротам.



Теперь отставание от команды Пепа Гвардиолы в турнирной таблице первенства немного сократилось. За 28 сыгранных матчей «МЮ» набрал 54 очка и закрепился на второй позиции. Дистанция до лидера составлять целых 14 пунктов, но есть ещё игра в запасе. Впрочем, рассчитывать на многое будет трудно. Нужно смотреть вниз, конкурентов достаточно.



Тем более что предстоящий соперник вполне может доставить неприятности. «Вест Хэм Юнайтед» в нынешнем сезоне выглядит крайне достойно, особенно на контрасте с прошлыми годами. Поражения случаются довольно редко, и приходятся, как правило, на серьёзных противников.

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За 27 игр в английской Премьер-лиге лондонцы умудрились набрать 48 баллов и занять пятую позицию в таблице. Дистанция до зоны Лиги чемпионов всего лишь два пункта, при этом есть ещё два матча в запасе. Сейчас они чувствуют себя уверенно даже в окружении «Челси», «Эвертона» и Тоттенхэма».



Любопытно, что Дэвид Мойес сумел поставить своей команде довольно агрессивный футбол. В среднем за игру в нынешнем сезоне она совершает по 12,04 удара (у «МЮ» только на 1,85 удара больше) и подаёт более четырёх с половиной угловых. А забивать получается по 1,56 мяча за раз.



Оборону манкунианцев эталонной назвать не так просто, особенно в домашних играх. Дело в том, что за пять предыдущих матчей на «Олд Траффорд» в АПЛ пропустили семь мячей. А всего за 13 игр на своём поле в текущем розыгрыше у них 19 пропущенных мячей. То есть в среднем за встречу хотя бы раз, но пропускают. Любопытные цифры.

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Разумеется, «Манчестер Юнайтед» выйдет в роли фаворита, но «Вест Хэм» вполне может зацепиться. Мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.72. Статистика личных встреч не против, такой вариант заходил в четырёх из пяти последних противостояний между соперниками в АПЛ. Ставка посмелее — 1Х + обе забьют, тогда коэффициент превысит двойку.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Вест Хэм» 14 марта 2021

«Манчестер Юнайтед» несомненно выйдет на игру в роли фаворита. Всё-таки и выглядит он крепче, и поле своё. Однако как минимум дать бой «Вест Хэм Юнайтед» вполне может. Команда Дэвида Мойеса в нынешнем сезоне регулярно побеждает и не имеет проблем с результативностью. Мы бы проверили голы в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.72.