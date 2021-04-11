«Локомотив» — «Спартак», «Тоттенхэм» — «МЮ» и другие матчи 11 апреля: что смотреть сегодня

А ещё — Кубок Гагарина, куча игр в европейском футболе и ранние матчи в НХЛ и НБА.

2021 год развернулся во всём великолепии: три месяца остались позади, апрель подбирается к экватору. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 11 апреля.

На что ставить в футболе 11 апреля

Футбола в воскресенье много, глаза разбегаются. Четырьмя матчами продолжится программа 25-го тура чемпионата России. Раньше всех начнут в Туле: Виктор Гончаренко дебютирует в качестве главного тренера «Краснодара», соперник — «Арсенал» (14:00 мск). 2,5 часа спустя придёт время для игр «Сочи» — «Зенит» и «Динамо» — «Урал».

«Сочи» — «Зенит». Прогноз: могучий Заболотный даст отпор Семаку и Дзюбе на «Фиште» Сочинцы играли в Кубке России, но у лидера РПЛ часто возникают трудности с выездами.

Главное блюдо припасено на десерт. 19:00, московское дерби «Локомотив» — «Спартак». Железнодорожники после возобновления сезона только выигрывают, но красно-белые тоже хороши. И готовились в недельном цикле, что должно дать преимущество в свежести. Николич против Тедеско, Смолов против Соболева. От результата сильно зависит борьба за зону Лиги чемпионов.



В английской Премьер-лиге пройдут четыре встречи. Естественно, на общем фоне выделяется битва «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» (18:30). Жозе Моуринью против бывшего клуба. Но нельзя забывать о поединке «Вест Хэма» и «Лестер Сити» (16:05), которые вовсю бьются за попадание в зону Лиги чемпионов. Кроме того, «Арсенал» навестит «Шеффилд» (21:00), а «Ньюкасл» наведается к «Бернли» (14:00).



В испанской Примере вчера отгремело «класико», потому на воскресенье немногое осталось. Четыре матча 30-го тура, в первую очередь выделяется визит мадридского «Атлетико» к опасному «Бетису» (22:00). А «Валенсия» примет «Реал Сосьедад» (17:15) — тоже вполне неплохо.

«Динамо» — «Урал». Прогноз: Сандро Шварц и Шунин не поплывут после вылета из Кубка России В Самаре не получилось ничего. Бело-голубым остаётся только побеждать в чемпионате России.

В немецкой Бундеслиге затишье, основные события состоялись в субботу. На сегодня запланированы две встречи, вывески откровенно так себе. Находящийся на дне «Шальке» примет «Аугсбург» (16:30), 2,5 часа спустя выяснять отношения начнут «Кёльн» и «Майнц».



Зато в итальянской Серии А много весёлого! Сразу шесть матчей. Рвущийся к долгожданному скудетто «Интер» примет «Кальяри» (13:30), «Наполи» навестит «Сампдорию», «Лацио» наведается к «Вероне», а «Ювентус» дома сыграет с «Дженоа» (все — 16:00). В 19:00 «Рома» проэкзаменует «Болонью», а в 21:45 во Флоренции на поле появятся «Фиорентина» и «Аталанта». Кокорин по-прежнему не играет, вся надежда на Алексея Миранчука.



В чемпионате Франции пройдут шесть игр 32-го тура. Российским любителям футбола прежде всего будет интересна игра «Монако» — «Дижон» (18:05). Монегаски вместе с Александром Головиным рвутся в Лигу чемпионов, а гости проигрывают всем подряд. В 22:00 настанет время «Лиона» и «Анже».

«Арсенал» — «Краснодар». Прогноз: Гончаренко поможет Галицкому забыть о Мусаеве Только победа в Туле сохранит «Краснодару» реальные шансы на попадание в еврокубки.

Аж 10 матчей пройдут в родной ФНЛ, там добрались до 36-го тура. Игры идут весь день: начнут в 8:00 в Хабаровске, а в Калининграде свисток арбитра раздастся только в 19:00. «Крылья Советов» в воскресенье не играют, поскольку на днях сражались с «Динамо» в Кубке России.



Также в чемпионате Бельгии сразятся «Андерлехт» и «Брюгге» (19:15), а в Греции «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом» (19:30). Можно поставить на вторую немецкую Бундеслигу, испанскую Сегунду и ПФЛ.

Матчи по хоккею для ставок 11 апреля

В Кубке Гагарина продолжается жара. Нас ждёт пятый матч финала Восточной конференции, в Казани сойдутся «Ак Барс» и «Авангард». Старт — в 17:00 мск. Счёт в серии 2-2, причём пока хозяева льда непременно проигрывают.



В НХЛ пройдут две ранние встречи. «Филадельфия Флайерз» в 21:00 начнёт выяснять отношения с «Баффало Сэйбрз». Два часа спустя придёт время «Вегас Голден Найтс» и «Аризоны Койотс». Также можно поставить на АХЛ и ряд европейских чемпионатов.

На что ещё ставить 11 апреля

Две встречи запланированы в Единой лиге ВТБ. ЦСКА примет «Астану» (13:00 мск), а в Перми «Парма» сразится с «Нижним Новгородом» (14:30). Регулярный чемпионат вышел на финишную прямую, скоро стартует плей-офф.

«Бавария» на краю пропасти, а «Челси» всё ближе к победе. Кто выиграет Лигу чемпионов? «Ман Сити» всё выше в букмекерских рейтингах. Но есть один нюанс.

Пара ранних игр будет в НБА. В 20:00 на паркет выйдут «Шарлотт Хорнетс» и «Атланта Хоукс», спустя два часа за дело возьмутся «Денвер Наггетс» и «Бостон Селтикс». Европейские баскетбольные первенства тоже продолжаются.



Любителей тенниса ожидает представительный турнир в Монте-Карло. Два россиянина начнут борьбу с первого круга: Карен Хачанов сыграет с сербом Ласло Джере, а Аслан Карацев померяется силами с итальянцем Лоренцо Музетти.



Любителям автогонок придётся потерпеть, Формула-1 готовится ко второму этапу. Можно поставить разве что на Формулу-Е: квалификация второй гонки в Риме стартует в 10:00, сам заезд запланирован на 14:00.