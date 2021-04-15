«Ротор» — «Динамо». Прогноз: Шунин и Захарян подтолкнут волгоградцев к ФНЛ

17 апреля 2021 года состоится матч 26-го тура чемпионата России «Ротор» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех волгоградцев оценён экспертами в 5.60. А ставки на ничью принимаются за 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ротор» — «Динамо» 17 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Ротор» — «Динамо» М не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата России «Ротор» — «Динамо» (17.04.2021)

Апрель в самом разгаре. Это значит, что топовые европейские чемпионаты потихоньку выходят на финишную прямую, а в еврокубках добрались до решающих стадий. Российская Премьер-Лига — не исключение, на носу 26-й тур. Конец сезона близко, участникам осталось провести всего по пять матчей.

С чемпионством в РПЛ всё ясно. Кто составит компанию «Зениту» в Лиге чемпионов? За места в еврокубках будет настоящая драка. С непредсказуемым исходом.

Программа 26-го тура чемпионата России откроется в субботу, 17 апреля, сразу четырьмя поединками. Старт двух из них запланирован на 16:30 мск. В Волгограде местный «Ротор» будет принимать столичное «Динамо». Соперники находятся в разных полушариях таблицы и решают принципиально иные задачи, но обоим очки нужны позарез.



Волгоградцы пытаются избежать возвращения в ФНЛ. После 25-го тура в активе 18 очков и 14-е место, что соответствует зоне стыковых матчей. Дистанция до безопасной 12-й строчки только растёт, сейчас не хватает уже 12 пунктов, забраться выше практически невозможно. Зато зона вылета находится всего лишь в одном пункте. Очень опасно!



При этом форма сине-голубых оставляет желать лучшего. В прошлом туре они гостили у другой столичной команды — ЦСКА — и по делу уступили со счётом 0:2. Хозяева нанесли 25 ударов по воротам, в то время как гости пробили всего лишь пять раз. Игорь Акинфеев в тот день остался без серьёзной работы.

Дальше – без «Баварии» и «Ливерпуля». Кто помешает «Ман Сити» выиграть Лигу чемпионов? Король умер. Ждём нового Короля, а претендентов осталось всего четыре.

Отставка Андрея Хацкевича и назначение на пост главного тренера Юрия Батуренко пока что не принесли никаких плодов. До поражения от красно-синих экс-помощник Юрия Семёна с тем же счётом проиграл своему бывшему клубу — «Локомотиву». Впрочем, конечно, стоит отметить высокий уровень противников. Но календарь останется сложным.



Московское «Динамо» можно смело вносить в тот же список. Москвичи находятся в хорошей форме, хотя в последнее время допустили пару осечек. Прежде всего речь о сенсационном поражении в четвертьфинале Кубка России от самарских «Крыльев Советов» (0:2). Играли бледно, по делу уступили.



За шесть предыдущих туров РПЛ бело-голубые одержали четыре победы, потерпели одно поражение и однажды сыграли вничью. Ничья, к слову, пришлась на последний выезд в Екатеринбург к местному «Уралу» (2:2). Тогда по ходу встречи они даже проигрывали в счёте и почти полный тайм играли в меньшинстве.

«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз: Жозе Моуринью найдёт противоядие от хитрого Анчелотти За пять последних туров АПЛ «Эвертон» забил ничтожные два мяча.

В турнирной таблице РПЛ команда Сандро Шварца идёт на шестом месте и вовсю претендует на место в еврокубковой зоне. За пять туров до конца сезона в активе 43 очка, а отставание от четвёрки лучших составляет всего три балла. Конкуренция тут невероятно высокая, но дистанция не такая большая, шансы подняться есть.



А обыгрывать «Ротор» не только можно, но ещё и нужно, поскольку на финишном отрезке календарь у московского клуба, мягко говоря, непростой. На выезде «Динамо» выглядит не так уверенно, как дома, однако у волгоградцев в 13 домашних матчах вовсе только две победы и четыре забитых мяча. Так что бояться тут нечего абсолютно.



Лобовая победа гостей за коэффициент 1.75 выглядит логично даже на фоне различной формы команд. Мы бы пошли дальше и проверили П2 всухую за азартные 2.55. Оборона у бело-голубых не самая надёжная, но атакующий потенциал волгоградцев вызывает ещё меньше доверия. Что-то вроде 0:2 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ротор» — «Динамо» 17 апреля 2021 года

«Динамо» после зимнего перерыва выглядит неплохо, а вот последняя форма «Ротора» оставляет желать лучшего. Во-первых, четыре поражения кряду, а, во-вторых, полное отсутствие голов. Смена главного тренера пока никаких плодов не принесла. Многого не ждём от волгоградцев и в предстоящем поединке. Скорее всего, бело-голубые спокойно выиграют на классе.



Ставка: победа «Динамо» всухую за 2.55.