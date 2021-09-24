«Металлург» — ЦСКА. Ни один шлем магнитогорцев не пострадает!

25 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — ЦСКА. Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.54, а успех команды из Москвы оценён экспертами в 2.68.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА 25 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» Мг — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.85.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА Москва (25.09.2021)

Сентябрь подходит к концу, но поклонникам хоккея унывать не стоит. 25 сентября в КХЛ пройдëт восемь матчей. Отдельное внимание уделим встрече «Металлург» Мг — ЦСКА. Магнитогорцы на льду «Арены-Металлург» будут принимать команду из Москвы. Первое вбрасывание запланировано на 15:00 мск.

После девяти игр «Магнитка» идёт на втором месте в Восточной конференции, набрав 16 очков из 18 возможных. Результат действительно мощнейший. Уступают лишь уфимскому «Салавату Юлаеву». К слову, уфимцы и отняли два очка в очной встрече, забросив семь шайб в ворота Василия Кошечкина. Но это уже в прошлом.



Сейчас «Металлург» набрал шикарный ход. Выигрышная серия составляет шесть матчей, пять побед при этом добыты в основное время. Причём нет проблем ни дома, ни в гостях. На своём льду результативность внушительная, один триллер с «Авангардом» (7:4) чего стоит! Да и на выезде всё хорошо.



Сперва подопечные Ильи Воробьёва разгромили хабаровский «Амур» (6:2). Затем досталось «Адмиралу» во Владивостоке (5:0), особого сопротивления не встретили. За вторую половину первой двадцатиминутки забросили четыре шайбы, оставшееся время превратилось в формальность. Затем был выезд в Новосибирск к местной «Сибири» (3:1).

С первых минут сибиряки активно прессинговали и бодро держались до 27-й минуты. Однако ошибка в зоне соперника обернулась голом, хотя играли в большинстве. Через шесть минут магнитогорцы упрочили преимущество. А ещё через три с половиной — реализовали лишнего. Пропущенный в концовке гол на исход не повлиял.



ЦСКА сыграл на один матч больше, но с 14 очками располагается на третьей позиции в Западной конференции. Отставание от первого места составляет два балла. К слову, отчасти виновато домашнее поражение от «Барыса» (3:6). Но выводы были сделаны, так что дальше последовала серия из трёх побед с общим счётом 10:6. В последнем случае даже отдали долг казахстанцам (2:1 ОТ).

А вот последний выезд к «Трактору» (1:2) лучше поскорее забыть. Уже на 14-й минуте челябинцы могли открыть счёт, но угодили в штангу. А в следующей атаке армейцы реализовали свой момент. Правда, тут же пропустили. Второй период напрочь провалили: уступили по броскам в створ (10-16) и схлопотали два удаления.



Челябинцы усиливали натиск, что принесло плоды. На 28-й минуте Иван Федотов пропустил вторую шайбу. Третий период остался без голов, но подопечные Сергея Фёдорова виноваты сами: не забив в большинстве несколько раз. Реализация оставляет желать лучшего.



Теперь ЦСКА едет в Магнитогорск. И тут проблема. Во-первых, последние три матча были, мягко говоря, не особо богаты на голы, к атаке остаются вопросы. Во-вторых, до сих пор есть травмированные, а постоянная тасовка звеньев портит взаимопонимание. В-третьих, выезды пока даются с трудом. Да и саму игру в целом назвать яркой сейчас язык не повернётся. Всё это настораживает.

А «Металлург» чувствует себя прекрасно. Шесть ярких побед с обилием голов. Мало к чему придерёшься. Атака в порядке, да и игру в обороне удалось поправить: в пяти последних встречах всего семь пропущенных шайб. Со столь мощной «Магниткой» такому ЦСКА сейчас в Магнитогорске ловить нечего.



Мы бы рассмотрели лобовую победу «Металлурга» за 2.54. Коэффициент шикарный. Вариант с подстраховкой — Ф1 (0) за 1.95. Думается, у Ильи Воробьёва не будет повода вновь веселить болельщиков и стучать игрокам по шлему. ЦСКА даже в проблемном состоянии — отличный раздражитель. А значит, концентрация останется на высоком уровне.

«Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 сентября 2021 года

«Металлург» хорошо укомплектован и очень много забивает. ЦСКА, напротив, пока выглядит неуверенно без Игоря Никитина: в трёх последних встречах выиграл дважды, но оба раза в овертайме. Убедительнее и сильнее, на наш взгляд, на данный момент именно хозяева. Ждём, что магнитогорцы продлят победную серию.



Ставка: победа «Металлурга» за 2.54.