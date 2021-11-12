Швеция — Россия. Ярослав Аскаров вытащит «Красную машину» на Евротуре

13 ноября состоится матч Евротура Швеция — Россия. Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Швеции в основное время можно с коэффициентом 1.91, успех сборной России идёт за 3.95. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Еврохоккейтура Швеция — Россия 13 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч первого этапа Еврохоккейтура Швеция — Россия 13 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.20. Гол в первые 10 минут идёт за 1.81, вероятность серии буллитов оценена в 7.90.

Швеция — Россия: прогноз на матч Еврохоккейтура (13.11.2021)

Ноябрь потихоньку приближается к экватору. В КХЛ затишье, зато разбушевался Еврохоккейтур. Скучать не приходится. Особенно когда играет наша сборная. На 13 ноября запланировано две встречи. Мы же поговорим о противостоянии Швеции и России, которое пройдёт на «Хартвалл-Арене». Номинальными хозяевами будут шведы. Начало — в 15:00 мск.

Швеция открывала этот турнир игрой со сборной Чехии (4:1). Уже в первом периоде вела 2:0. Во втором отгрузила ещё две шайбы, фактически сняв все вопросы. Чехи проснулись лишь к третьему периоду. Забросили гол престижа, да и тот — после удачного отскока. Силы были неравны. Класс исполнителей сказался, а Чехия оказалась не готова к такому натиску соперника.

Швеция привезла неплохой состав на Евротур. На последнем рубеже оказался Ларс Юханссон, а потому такой исход вполне можно спрогнозировать. Лучший вратарь КХЛ защищает цвета родной страны, причём вполне успешно. А вот больше в составе Швеции игроков из КХЛ не наблюдается. Что немного странно, хотя главному тренеру команды виднее.

Россия проводила первый матч на турнире с Финляндией, которая является хозяйкой первого этапа. При этом финны, как подобает, на домашнем этапе собрали сильный состав. Туда вошли 11 игроков из КХЛ. А потому первая игра получилась для нашей сборной ожидаемо сложной (0:3). Причём все три шайбы Россия пропустила в меньшинстве. Игру спецбригад надо дорабатывать.

Во втором периоде финны реализовали своё третье большинство. А затем россияне будто забыли, что можно играть без удалений, и схлопотали ещё одну шайбу в формате «3 на 5». В третьем периоде Зинченко получил матч-штраф, и российская команда пропустила ещё один гол в свои ворота.

Вины голкипера в проигрыше нет. Тем более в воротах стоял Дмитрий Шугаев, который на таком уровне ещё ни разу не выступал. В целом со своими обязанностями справлялся. Лишь в неравных составах пришлось туго. Но это отчасти вина и полевых игроков, которые схлопотали семь удалений при 37 минутах штрафа! Можно сказать, ещё легко отделались. Теперь на последнем рубеже ожидается Ярослав Аскаров, которому Олег Браташ обещал предоставить шанс.

Почти два периода суммарного штрафа — это очень много. В прошлом году при Ларионове удалений было меньше. Жаль, что первый блин оказался комом. И без голов. Нужно делать выводы. Главное — не допускать старых ошибок. Олег Браташ, кстати, игру в равных составах оценил положительно.

Впереди ждёт не менее серьёзный соперник, который привёз на Еврохоккейтур крепкий состав. Матч точно получится интересным. А что же по очным встречам? В четырёх из последних пяти побеждала Россия. При этом последние две игры датируются 2021 годом, тогда сборная выиграла сначала по буллитам (2:1 Б), затем в основное время (6:4).

Есть и приятные моменты. Еврохоккейтур запомнится болельщикам обновлением рекорда, ведь Матвей Мичков был включен в стартовый состав. Стал самым молодым игроком, обойдя Овечкина и Третьяка. Но отчасти из-за молодого состава и не самой сильной вратарской линии россиян не рассматривают как фаворитов на победу в этапе.

Хотя тренерский штаб и не скрывает, что этот турнир используется для просмотра ребят перед МЧМ (для одной группы хоккеистов) и ОИ в Пекине (для другой). При этом добавился Андрей Разин, главный тренер «Северстали», который стал консультантом. Его опыт может помочь. Работа над ошибками наверняка будет проведена. Насколько хорошо — время покажет.

Мы бы рискнули рассмотреть итоговую победу России за 2.80. Сборная умеет играть со Швецией. Хоть и в последних четырёх победных встречах две выиграли за пределами основного времени. Мастеровитых и голодных до голов ребят достаточно. Также можно взять ИТБ2 2 шайб за 1.90. Пора открыть счёт заброшенным шайбам на этом турнире. Мотивации будет достаточно.

Пока Россия занимает последнее место, а Швеция вышла на первое. Есть возможность заработать очки и уколоть соперника. Команда хоть и молодая, но боевая. Со Швецией надо выходить на бой и выгрызать три балла. Олег Браташ наверняка подготовит команду. А Ярослав Аскаров должен воспользоваться шансом. Ведь в СКА он появляется редко, проявлять же себя необходимо.

Швеция — Россия: прогноз и ставка на матч Евротура 13 ноября 2021 года

Россия на Евротуре в последнее время играет со Швецией очень хорошо. С учётом проигрыша в первой встрече нашей команде необходима победа. Коллектив молодой, хотя есть и ребята с опытом на таких турнирах. Пора и молодёжи показать, на что они способны. Все шансы есть. Швеция не промах, но попробуем рискнуть и проверить итоговую победу России.

Ставка 1: итоговая победа России за 2.80.

Ставка 2: индивидуальный тотал России больше 2 шайб за 1.90.

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