Чехия — Россия. Матвей Мичков и не такое умеет

14 ноября состоится матч Евротура Чехия — Россия. Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сборной Чехии в основное время можно с коэффициентом 2.37, успех сборной России идёт за 2.54. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Еврохоккейтура Чехия — Россия 14 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что третий матч первого этапа Еврохоккейтура Чехия — Россия 14 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.29. Гол в первые 10 минут идёт за 1.78, вероятность серии буллитов оценена в 7.70.

Чехия — Россия: прогноз на матч Еврохоккейтура (14.11.2021)

Вот и наступает заключительный день Кубка Карьяла. 14 ноября состоятся последние два матча. Отдельное внимание, конечно же, будет приковано к противостоянию сборной России со сборной Чехии, которое состоится на «Хартвалл-Арене» в Финляндии. Номинальными хозяевами будут чехи. Начало раннее — в 14:30 мск.

Чехия открывала этот турнир игрой со Швецией, где получила неприятные 1:4. Стоит отметить, что состав у чехов не самый именитый, в него вошли всего три представителя КХЛ. Сдержать натиск «Тре Крунур» не удалось. По две шайбы получили в первом и втором периоде. А в третьем удалось забить гол престижа после удачного отскока.

Россия начала с поражения от Финляндии (0:3). В целом по делу, хотя многое решили удаления (набралось аж 37 минут штрафа!). Неприятный осадок для голкипера Дмитрия Шугаева, который играл первый раз на таком уровне. Правда, в равных составах выручал, хоккей был на неплохом уровне у всей команды, что отметил и Олег Браташ. Все три гола пришли в меньшинстве.

Затем «Красная машина» играла со Швецией. Под занавес первого периода схлопотала удаление, выстояла в меньшинстве, но практически сразу после шайба потревожила сетку ворот получившего шанс Ярослава Аскарова. Благо юный Матвей Мичков в дебюте второго отрезка вернул равновесие. Не зря его хвалил сам Александр Овечкин.

Действительно, по делу. Во-первых, 16-летний хоккеист стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. Во-вторых, первое результативное действие — стремительный лакросс-гол. Быстро принятое решение, чёткое исполнение. Этот парень уже творит историю. Наверняка скоро покажет себя на других больших турнирах.

Сборная Швеции после пропущенного гола разозлилась, Россия тоже не осталась в стороне. Так что второй период прошёл интереснее. По окончании второй двадцатиминутки счёт был 3:2 в пользу скандинавов. Подопечные Сергея Зубова, который подменял на мостике Олега Браташа, смотрелись ярче, нежели в первом отрезке.

В третьем периоде шведы забросили четвёртую шайбу, хотя Россия старалась увеличивать натиск на ворота соперника. Но этот гол сильно подкосил. Аскаров, конечно, неоднократно выручал команду, однако вернуться в игру не удалось. Хотя с учётом первых шайб на турнире и лучшего хоккея по сравнению с первой встречей вполне можно сказать, что кое-какой прогресс всё же есть.

Впереди заключительная игра первого этапа. С Чехией. Ни россиян, ни чехов не ставили в фавориты Кубка Карьяла. А потому у «Красной машины» есть шанс хлопнуть дверью напоследок. В личных встречах лучше чувствует себя как раз Россия с тремя победами в пяти последних случаях. Хотя понятно, что это было давно, а сейчас состав совсем другой.

Предыдущую игру в мае на играх Россия проиграла всухую — 0:4. Зато на ЧМ победила чехов со счётом 4:3. Правда, соперники не прошли дальше 1/4 финала турнира. Но сейчас другое время, другие составы. Легко точно не будет никому. Россияне хоть и привезли молодёжь, но им надо доказывать доверие тренерского штаба. Мотивация есть.

В противостоянии со сборной Чехии на стороне номинальных гостей время. Дело в том, что чехи играли с Финляндией на четыре часа позже. А соперник, пожалуй, самый опасный и тяжёлый на данный момент. Даже забросил быструю шайбу. Времени на отдых было гораздо меньше. А в условиях двух встреч подряд это важнейший фактор.

При этом россияне наконец-то почувствовали вкус голов. Смотрелись не так плохо со шведами, Матвей Мичков не сломался, чего боялся Браташ, положил супергол. Вторая тройка тоже показала себя хорошо. Галимов, например, отметился передачей и голом. Так что в игре с чехами нужно только подтянуть реализацию и свести к минимуму индивидуальные ошибки в обороне.

Сборная Чехии довольно много пропустила. А потому можно было бы даже рассмотреть индивидуальный тотал России больше 2.5 шайбы. Если со Швецией смогли забросить две шайбы, то с чехами наверняка должно быть ещё больше. Как минимум три. Волноваться уже не о чем, терять тоже нечего. Надо просто выйти и сыграть.

Очень хочется верить, что в последнем матче на этом этапе Россия заберёт три балла. Ребята стараются и выкладываются на льду. Благо отдыха будет чуть больше, чем у соперника. И мотивации после двух неудач хватит на всех. Можно рискнуть и попробовать проверить итоговую победу России за 2.03. Все вводные для первой победы есть.

Чехия — Россия: прогноз и ставка на матч Еврохоккейтура 14 ноября 2021 года

Россия пока грустно выступает на первом этапе Еврохоккейтура, хотя в последней игре уже не было столько удалений и наконец-то пошли голы. Да, есть огрехи в защите, но тренерский штаб наверняка работает над этим. Чехия не такой сильный соперник, как финны. Тоже неудачно играет в Финляндии. Первая победа этой сборной России имеет реальные шансы состояться.

Ставка 1: итоговая победа России за 2.03.

Ставка 2: индивидуальный тотал России больше 2.5 шайбы за 1.93.

Прогноз Максима Лебедева на матч Чехия — Россия.