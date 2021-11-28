«Арсенал» — «Локомотив». Уход Ральфа Рангника в «МЮ» железнодорожников не подкосит

29 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех туляков оценён экспертами в 3.54. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — «Локомотив» 29 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 16-го тура РПЛ «Арсенал» — «Локомотив» (29.11.2021)

Вскоре завершатся групповые этапы еврокубков. Перед этим в Российской Премьер-Лиге успеют провести два тура. В понедельник, 29 ноября, сразу двумя встречами завершится программа 16-го тура. В более поздней из них столкнутся лицом к лицу тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Свисток арбитра раздастся в 19:00 мск.

«Арсенал» спустился на самое дно турнирной таблицы РПЛ. За 15 матчей удалось набрать всего лишь 13 очков. До безопасной 12-й позиции не хватает трёх баллов. Вроде бы недалеко, однако поводов для оптимизма немного. Тем более что следующий оппонент вовсю борется за место в четвёрке лидеров.



Последние четыре игры у туляков вообще не задались. Ничья одна — с «Уфой» (0:0), которая практически всё время провела вдесятером. И три поражения, два из которых — разгромные. Сначала уступили «Ростову» (0:4), затем «Сочи» (1:2), а напоследок натерпелись от «Динамо» (1:5). Соперники грозные, но даже должного сопротивления оказать не удалось, только успевали вынимать мяч из сетки.



У подопечных Миодрага Божовича совсем плохи дела в обороне, пропустили больше всех в нынешнем сезоне РПЛ — 31 раз. Разница голов, разумеется, тоже худшая (-15). Ввиду таких результатов ни для кого не станет сюрпризом, если туляки вылетят в ФНЛ, а небезызвестный главный тренер рано или поздно лишится рабочего места.

Вообще странно, что руководство «Арсенала» пригласило руководить командой Божовича. Ведь в «Крыльях Советов» его успехи были далеки от идеальных. Напротив — вылет в ФНЛ и нестабильные результаты дают повод усомниться, сумеет ли он спасти «оружейников» от понижения в классе. Пока прогресса не видно.



«Локомотив», в свою очередь, не прогадал с назначением Маркуса Гисдоля. При нём виден вектор: оживление в атаке и сопутствующие изменения. Немецкая школа вообще славится классными выпускниками. Томас Тухель, Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсман, конечно, на совсем космическом уровне. Но тот же Сандро Шварц, например, отлично смотрится в реалиях РПЛ.

С первых нот стало понятно, что лиру футбола Гисдоль уважает. Однако быстро навести порядок после всего происходившего с «Локомотивом» ранее оказалось не под силу. Спасибо жутким кадровым проблемам. Вследствии чего в Лиге Европы — провал. Последняя строчка в группе, два набранных балла и минимум перспектив. Разве что на Лигу конференций при большой удаче можно рассчитывать. Для этого придётся победить во Франции.

Зато есть относительно неплохие результаты в России. Сначала повезло вырвать ничью с «Рубином» (2:2) на последних минутах. Затем последовали две трудовые победы — над «Сочи» (2:1) и «Нижним Новгородом» (2:1). Появились острота в атаке, комбинационный футбол, хорошее движение и прессинг.



В двух последних турах чемпионата России забивали, но не более того. По итогу — ничья со «Спартаком» (1:1) в численном большинстве и поражение от «Ахмата» (1:2). В последнем случае стоит поблагодарить арбитров за удивительное удаление в первом тайме. Судейская комиссия признала ошибку арбитров, но потерянные очки москвичам уже никто, разумеется, не вернёт.



И это показательная ситуация. Железнодорожникам местами сильно не везёт. Плюс несыгранный и довольно молодой состав не может демонстрировать стабильную игру постоянно. Участились и травмы. Например, с «Лацио» (0:3) в воротах вынужден был стоять 17-летний Даниил Худяков. Особых вопросов к нему нет. Два из трёх мячей пропустил с пенальти, в паре эпизодов подтащил.

Маринато Гильерме понемногу восстанавливается от повреждения, его участие под вопросом. И всё же тульскому клубу даже на своём поле будет тяжело. Проблем хватает и своих. Пропущенных мячей очень много, а у «Локо» есть Смолов, Камано, Керк и Бека-Бека. Потому возьмём П2 за приятный коэффициент 2.10. Думаем, гости сумеют реабилитироваться за разгромное поражение от итальянцев. Слухи о скором переезде Ральфа Рангника в Англию вряд ли повлияют на атмосферу в раздевалке.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Арсенал» — «Локомотив» 29 ноября 2021 года

За «Локомотивом» с Маркусом Гисдолем у руля приятно наблюдать. Однако победы пока даются тяжело, слишком уж много кадровых сложностей. С «Арсеналом» серьёзных проблем возникнуть не должно, ведь оппонент на голову слабее, очень часто пропускает и имеет печальное положение в таблице при добротном составе. Возьмём победу гостей.



Ставка: победа «Локомотива» за коэффициент 2.10.