«Спартак» — СКА, 4-й матч. Похоже, 1:6 в Санкт-Петербурге действительно были случайностью

24 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.92, а успех «Спартака» оценён экспертами в 3.52.

Дарья Миронова дала прогноз на 4-й матч серии «Спартак» — СКА.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА 24 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что 4-й матч плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — «Спартак» Москва (24.03.2022)

На 24 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи четвертьфинальной стадии плей-офф. Отдельного внимания заслуживает четвёртый матч между московским «Спартаком» и петербургским СКА, который пройдёт на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА, как и ожидалось, после трёх встреч ведёт в серии 2-1. После первого провального матча на своём льду подопечные Романа Ротенберга сделали работу над ошибками. Две последующие встречи завершились с одинаковым счётом 2:1 в их пользу. Результат закономерен, но цифры ожидались совсем другие.

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Иначе говоря, СКА должен был уверенно переигрывать оппонента со своим звёздным составом. Причём петербургский клуб — один из немногих, у кого остались легионеры. Ни один не покинул расположение. С одной стороны, очень странно, а с другой — это большой плюс. Не нужно делать ротацию состава, проблем с этим меньше.



Впрочем, всё равно возникают вопросы. Особенно к нападению. Есть Никита Гусев, Леонид Комаров и другие форварды, но где голы? Соперник в первой встрече забросил шесть шайб с составом, не имеющим бывших звёзд НХЛ, а СКА за два матча забросил лишь четыре. Благо есть Ларс Юханссон, который является грозной силой. Без него счёт мог бы быть совершенно другим.

Отдельных слов похвалы заслуживает и сам московский «Спартак», который успел навести шороху после первого матча в плей-офф. Да, последние две встречи проиграл, но нельзя сказать, что они прошли в одну калитку. Подопечные Бориса Миронова стараются не отставать от соперника и давать отпор.

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Даже по статистике бросков в створ соперники рядом. 25 на 25 во второй игре и 27 на 24 в пользу красно-белых — в третьей. Явного преимущества СКА, как видно, не наблюдается. Хотя понятно, что играть с таким противником — то ещё удовольствие. Пока петербуржцы смотрятся бодро, и, на наш взгляд, в четвёртой игре сюрпризов ждать не стоит. Они остаются фаворитами серии.



Более острые моменты возникают у СКА. Даже в последней встрече большое количество атак могло превратиться в голы, но голкипер красно-белых спасал свои ворота. Его игра на высоте, благодаря ему счёт оказался не таким огромным. И это хорошо, поскольку с таким оппонентом ждать голевой матч вполне логично.



Однако соперники пока не сильно радуют голами. В двух последних матчах тотал был ниже 4,5 шайбы. Вполне можно поразмыслить и сейчас над такой ставкой, коэффициент — 2.04. По серии и личным встречам вполне рабочий вариант. Всё же в Москве лишь раз за последние семь очных игр клубы забросили больше четырёх шайб на двоих.

Также мы бы в четвёртом матче рассмотрели лобовую победу СКА за 1.92. Сейчас подопечные Романа Ротенберга разыгрались, в атаке действуют здорово, хотя не хватает немного удачи и реализации. Да и в защите Ларс Юханссон на страже, оправился от первой встречи. На наш взгляд, такая ставка сейчас вполне по игре.

«Спартак» — СКА: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф КХЛ 24 марта 2022 года

СКА выиграл две встречи подряд и захватил лидерство в серии. Сейчас взаимодействие состава хорошее. Не хватает завершающего паса, но игра стала лучше. «Спартак» старается не уступать, но по классу и составу петербуржцы смотрятся предпочтительнее. Да и эмоциональная составляющая сейчас на их стороне. Много голов не ждём, но, думаем, гости победят снова.



Ставка: победа СКА за 1.92.

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