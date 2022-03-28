Турция — Италия. Добро пожаловать в клуб

29 марта состоится товарищеский матч Турция — Италия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех турок оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Турция — Италия 29 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч Турция — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Турция — Италия (29.03.2022)

Благодаря появлению Лиги наций союз европейских футбольных ассоциаций сумел значительно уменьшить количество проводимых международных товарищеских матчей. Однако полностью они не исчезли. 29 марта Турция примет действующего чемпиона Европы — сборную Италию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В полуфинальном матче квалификации ЧМ-2022 турки потерпели поражение от ослабленной отсутствием Пепе Португалии (1:3). Имели возможность отыграться, однако воспользоваться подаренным шансом не удалось. На 85-й минуте при счёте 1:2 капитан команды Бурак Йылмаз не реализовал удар с «точки».



Впрочем, винить в поражении лидера сборной Турции не стоит. Во-первых, оппонент был очень хорош и регулярно создавал опасность у ворот Угурджана Чакыра. Во-вторых, в сборной не так давно произошла смена главного тренера. Место на тренерском мостике занял Штефан Кунц.



Под руководством немецкого специалиста «лунные звёзды» успели провести только четыре матча отборочного цикла ЧМ-2022. В первом из них сыграли вничью с не самой сильной Норвегией (1:1). Затем с минимальным перевесом обыграли Латвию и Черногорию (в обоих случаях 2:1). Уверенную победу одержали над скромным Гибралтаром (6:0).

Несмотря на достаточно хорошие ресурсы, турки оставляют после себя не самые лучшие впечатления. Очевидно, адаптация Кунца в новом коллективе складывается проблематично. Вероятно, ни для кого не станет сюрпризом, если в ближайшее время произойдёт очередная смена наставника.

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А вот в сборной Италии, несмотря на сенсационное поражение в полуфинальной встрече отбора ЧМ-2022 от Северной Македонии (0:1), смена главного тренера не предвидится. Роберто Манчини заявил, что разговаривал с президентом Итальянской футбольной ассоциации и по итогу встречи был найден компромисс.



Немудрено, ведь Манчини достиг колоссальных успехов во главе «Скуадра адзурра». Выиграл Евро-2020 и установил мировой рекорд по беспроигрышной серии. Его подопечные не знали поражений 37 матчей кряду и выглядели одними из главных претендентов на золотые медали Лиги наций. Однако в полуфинале соревнования они потерпели поражение от Испании (1:2) и в результате добыли только бронзу.

Оглядываясь на такие потрясающие результаты, в поражение от македонцев на домашнем стадионе просто не верится. Стоит ли говорить, что неудача связана с банальным невезением и плохой реализацией? Нанеся 32 удара по воротами Столе Димитриевски, итальянцы лишь пять раз попали в створ ворот.

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К слову, такой недуг преследует действующих чемпионов Европы уже не первую игру. За последние пять противостояний группового этапа квалификации ЧМ-2022 они четыре раза сыграли вничью. Сначала с Болгарией (1:1), затем — со Швейцарией (0:0 и 1:1). Также была ничья с Северной Ирландией (0:0). Победу за этот период одержали только над Литвой (5:0).



При таком раскладе мы бы взяли ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.77. Дело в том, что итальянцы обладают крайне надёжной обороной, которая за последние два года только один раз пропустила два мяча за игру — от Испании в полуфинальной встрече Лиги наций. В остальных случаях больше одного гола за матч Джанлуиджи Доннарумма не пропускал.



Проблемы с реализацией у обеих сборных лишь подтверждают предположение о том, что в грядущем матче не стоит ждать больших цифр на табло. «Скуадра адзурра» вряд ли сумеет оправиться в столь короткие сроки. Она обладает, на наш взгляд, большими ресурсами для успеха, а потому выглядит фаворитом. Тем не менее после поражения от македонцев в её уверенную победу верится с трудом.

Ко всему прочему, в расположении турецкой сборной травмировался Юсуф Языджи. Полузащитник демонстрировал потрясающую результативность в московском ЦСКА и даже попал в символическую сборную 22-го тура РПЛ. В противостоянии с Португалией хавбек появился на поле только на 80-й минуте, а теперь и вовсе не сможет помочь своей национальной команде.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Турция — Италия 29 марта 2022 года

Сборная Турции после смены наставника не стала выступать увереннее. Победы одерживала только над аутсайдерами, причём не без труда. С Норвегией и Португалией возникли неразрешимые проблемы, связанные с низкой результативностью. У Италии схожая проблема. Из-за низкой реализации она лишилась путёвки в Катар. Зато в обороне полный порядок. Пропускает крайне редко. Потому в предстоящей встрече много голов не ждём.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.77.

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