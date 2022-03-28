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Турция — Италия, 29 марта 2022 года, прогноз и ставка на товарищеский матч, во сколько начало, где смотреть онлайн

Турция — Италия. Добро пожаловать в клуб
Михаил Коробов
Турция — Италия: прогноз на матч 29.03.2022
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Итальянцы и турки пролетают мимо ЧМ-2022. А ведь шансы на путёвку были большие.

29 марта состоится товарищеский матч Турция — Италия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех турок оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Турция — Италия 29 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч Турция — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Турция — Италия (29.03.2022)

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК
Турция
Не начался
Италия

Благодаря появлению Лиги наций союз европейских футбольных ассоциаций сумел значительно уменьшить количество проводимых международных товарищеских матчей. Однако полностью они не исчезли. 29 марта Турция примет действующего чемпиона Европы — сборную Италию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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В полуфинальном матче квалификации ЧМ-2022 турки потерпели поражение от ослабленной отсутствием Пепе Португалии (1:3). Имели возможность отыграться, однако воспользоваться подаренным шансом не удалось. На 85-й минуте при счёте 1:2 капитан команды Бурак Йылмаз не реализовал удар с «точки».

Впрочем, винить в поражении лидера сборной Турции не стоит. Во-первых, оппонент был очень хорош и регулярно создавал опасность у ворот Угурджана Чакыра. Во-вторых, в сборной не так давно произошла смена главного тренера. Место на тренерском мостике занял Штефан Кунц.

Под руководством немецкого специалиста «лунные звёзды» успели провести только четыре матча отборочного цикла ЧМ-2022. В первом из них сыграли вничью с не самой сильной Норвегией (1:1). Затем с минимальным перевесом обыграли Латвию и Черногорию (в обоих случаях 2:1). Уверенную победу одержали над скромным Гибралтаром (6:0).

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Несмотря на достаточно хорошие ресурсы, турки оставляют после себя не самые лучшие впечатления. Очевидно, адаптация Кунца в новом коллективе складывается проблематично. Вероятно, ни для кого не станет сюрпризом, если в ближайшее время произойдёт очередная смена наставника.

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А вот в сборной Италии, несмотря на сенсационное поражение в полуфинальной встрече отбора ЧМ-2022 от Северной Македонии (0:1), смена главного тренера не предвидится. Роберто Манчини заявил, что разговаривал с президентом Итальянской футбольной ассоциации и по итогу встречи был найден компромисс.

Немудрено, ведь Манчини достиг колоссальных успехов во главе «Скуадра адзурра». Выиграл Евро-2020 и установил мировой рекорд по беспроигрышной серии. Его подопечные не знали поражений 37 матчей кряду и выглядели одними из главных претендентов на золотые медали Лиги наций. Однако в полуфинале соревнования они потерпели поражение от Испании (1:2) и в результате добыли только бронзу.

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Оглядываясь на такие потрясающие результаты, в поражение от македонцев на домашнем стадионе просто не верится. Стоит ли говорить, что неудача связана с банальным невезением и плохой реализацией? Нанеся 32 удара по воротами Столе Димитриевски, итальянцы лишь пять раз попали в створ ворот.

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К слову, такой недуг преследует действующих чемпионов Европы уже не первую игру. За последние пять противостояний группового этапа квалификации ЧМ-2022 они четыре раза сыграли вничью. Сначала с Болгарией (1:1), затем — со Швейцарией (0:0 и 1:1). Также была ничья с Северной Ирландией (0:0). Победу за этот период одержали только над Литвой (5:0).

При таком раскладе мы бы взяли ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.77. Дело в том, что итальянцы обладают крайне надёжной обороной, которая за последние два года только один раз пропустила два мяча за игру — от Испании в полуфинальной встрече Лиги наций. В остальных случаях больше одного гола за матч Джанлуиджи Доннарумма не пропускал.

Проблемы с реализацией у обеих сборных лишь подтверждают предположение о том, что в грядущем матче не стоит ждать больших цифр на табло. «Скуадра адзурра» вряд ли сумеет оправиться в столь короткие сроки. Она обладает, на наш взгляд, большими ресурсами для успеха, а потому выглядит фаворитом. Тем не менее после поражения от македонцев в её уверенную победу верится с трудом.

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Ко всему прочему, в расположении турецкой сборной травмировался Юсуф Языджи. Полузащитник демонстрировал потрясающую результативность в московском ЦСКА и даже попал в символическую сборную 22-го тура РПЛ. В противостоянии с Португалией хавбек появился на поле только на 80-й минуте, а теперь и вовсе не сможет помочь своей национальной команде.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Турция — Италия 29 марта 2022 года

Сборная Турции после смены наставника не стала выступать увереннее. Победы одерживала только над аутсайдерами, причём не без труда. С Норвегией и Португалией возникли неразрешимые проблемы, связанные с низкой результативностью. У Италии схожая проблема. Из-за низкой реализации она лишилась путёвки в Катар. Зато в обороне полный порядок. Пропускает крайне редко. Потому в предстоящей встрече много голов не ждём.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.77.

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