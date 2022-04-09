СКА — ЦСКА, 5-й матч. Сергей Фёдоров больше не допустит таких 179 секунд

10 апреля состоится пятый матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.45, а успех СКА оценён экспертами в 2.64.

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Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 10 апреля 2022 года

Букмекеры не уверены, что 5-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.08, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.92. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.

Прогноз и анализ 5-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — ЦСКА Москва (10.04.2022)

На 10 апреля в Континентальной хоккейной лиге запланирован пятый матч между петербургским СКА и московским ЦСКА. Он пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. После четырёх встреч счёт в серии равный: 2-2. Финал Западной конференции обретает интересный поворот.

В последней встрече в Москве гости сумели переиграть хозяев со счётом 3:2. Причём самые интересные события случились во втором периоде. СКА за 179 секунд забросил три шайбы. Игорь Ожиганов и Антон Бурдасов отличились в равных составах с разницей всего в 110 секунд. Михаил Воробьёв потом реализовал численное преимущество.



Вот этого давно ждали петербургские болельщики, такой реализации не хватало в серии со «Спартаком». Хозяева, к слову, первую шайбу отыграли довольно быстро. Отличился спустя четыре минуты Виталий Абрамов после красивейшей передачи от Никиты Нестерова, забросив свой третий гол в плей-офф.



Вторая шайба ЦСКА пришлась на третий период. Максим Соркин довольно быстро сократил отставание от оппонента до одной шайбы, но на большее москвичей не хватило. Хотя при счёте 2:3 им оставалось играть целых 15 минут. То есть шансы перевести дело хотя бы в овертайм были неплохие.

С другой стороны, слишком много моментов команды друг другу не позволяли создавать. Даже нанесли не особо много бросков в створ: 23-17 в пользу СКА. Большая часть как раз пришлась на второй период (11 бросков). В целом — закономерный исход. Хотя хозяева быстро пришли в себя после казуса во втором отрезке.



Надо отдать должное Ларсу Юханссону и Ивану Федотову, которые выручали достаточно много. Даже с учётом трёх пропущенных Иван большой молодец. Прошлый матч остался за москвичами (6:2), так что это было что-то из разряда возвращения долга от СКА. Только разница в периодах. Сейчас ЦСКА пропустил много быстрых шайб во втором, а в прошлой игре СКА — в третьем.



Западная серия получается очень интересной. И теперь она переезжает в Санкт-Петербург, где фаворита выделить ещё сложнее. За последние пять очных игр по две победы у каждой команды в основное время. Так ещё и в текущей серии счёт сейчас равный. Правда, у подопечных Сергея Фёдорова есть небольшое преимущество.

На выезде в последних семи матчах в этом сезоне случилось лишь одно поражение. Как раз во втором матче серии со СКА. В то время, когда подопечные Романа Ротенберга дома проиграли дважды: сперва красно-белым, затем — в первом матче с ЦСКА. К слову, даже букмекеры не могут выявить фаворита.

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Это вполне логично, учитывая уровень команд и то, что петербуржцы оживились. Мы бы в качестве ставки рассмотрели вариант «обе забьют + победа одной из команд» за 1.66. Соперники снова на нулевой отметке, играют здорово. В четвёртой встрече накал дошёл до предела, даже случилась массовая драка после сирены.



Надеемся, стычка помогла выпустить эмоции, а в пятом противостоянии «армейского дерби» мы увидим хороший хоккей в исполнении двух команд. Причём с заброшенными шайбами в обе стороны. Предугадать победителя теперь сложно, но, думается, встреча завершится в основное время. Овертаймы клубы не жалуют.



У каждой команды есть свои герои. Например, нестареющий Александр Попов или Никита Гусев, который раскрывается и приносит результат. Также и вратари хороши. Иван Федотов идёт в лидирующих позициях по числу отражённых бросков (93,9%). Ларс Юханссон тоже не так плох (91%), исправляется за 2:6.

Сергей Фёдоров, конечно, постарается настроить команду, убрать ненужные ошибки. Такие, какие были на отрезке в 5-7 минут во втором периоде, например. И всё же теперь нельзя с уверенностью назвать имя фаворита. Теперь для ЦСКА и СКА всё начинается с чистого листа.

СКА — ЦСКА: прогноз и ставка на 5-й матч плей-офф КХЛ 10 апреля 2022 года

Соперники играют очень интересно. Пока говорить о явном преимуществе одной из команд не приходится, СКА не сломался после 2:6. В каждой игре чаша весов на разных сторонах. По игре вратарей и составу особо вопросов не возникает, у москвичей неплохо работают нижние звенья. Огрехи есть, их нужно убирать. Однако и петербуржцы не святые. Думаем, голы в пятом матче будут в обе стороны, но встреча завершится в основное время.



Ставка: обе забьют + победа одной из команд за 1.66.

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