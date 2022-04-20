«Реал Сосьедад» — «Барселона». Хави быстро всё починит

21 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу сине-гранатовых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.46. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» 21 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» (21.04.2022)

Весна перевалила за экватор. Испанская Примера выходит на финишную прямую, осталось провести всего шесть туров. 21 апреля состоится встреча, которая закроет программу 33-го тура. На стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне сразятся «Реал Сосьедад» и «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

После 15-матчевой беспроигрышной серии в чемпионате Испании «Барселона» сенсационно уступила «Кадису» (0:1). Автором единственного забитого мяча на 48-й минуте стал Лукас Перес. Нападающий вполне мог забить больше, в одном из моментов мяч даже прошёл впритирку со штангой, но не повезло. Также стоит отдать должное Марку-Андре тер Штегену, который парировал три удара в створ.



Каталонцы тоже активно атаковали и по обыкновению регулярно создавали опасность у ворот оппонента, но забить так и не удалось. Возможно, одной из причин провала послужил вылет из Лиги Европы. На стадии 1/4 финала они потерпели поражение по сумме двух матчей от франкфуртского «Айнтрахта» (3:4).



Неудача после ошеломительной серии благополучных выступлений вполне могла повлиять на моральный дух сине-гранатовых. Ко всему прочему, в первом матче с немцами повреждение получил опытный защитник — Жерар Пике. Найти равноценную замену Хави пока не в силах. Эрик Гарсия и Клеман Ленгле не справились со своей работой.

Теперь вопрос стоит только в том, сумеет ли испанский специалист вернуться в светлую полосу. До конца сезона осталось провести всего семь игр. Каждая из них крайне важна для «Барсы». Команда располагается на второй строчке в турнирной таблице и пока что сохраняет математические шансы побороться с «Реалом» за золотые медали.



«Реал Сосьедад» в матче последнего тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Бетисом» (0:0). Владел инициативой и имел несколько отличных моментов для взятия ворот, но подвела реализация. Также стоит заметить, что соперник играл явно не во всю силу. Вероятно, экономил энергию на финал Кубка Короля, который состоится 23 апреля.

Плохая реализация моментов нашла своё отражение и в статистике команды из Сан-Себастьяна. За 32 встречи в Ла Лиге футболисты забили только 32 мяча, что является худшим результатом среди топ-10 команд первенства. С другой стороны, пропустили за этот период ещё меньше — всего 30 раз.



Именно благодаря крепкой линии обороны подопечные Иманола Альгуасиля располагаются на шестой строчке в чемпионате Испании и всё ещё претендуют на участие в еврокубковых соревнованиях. Кстати, в текущем розыгрыше Лиги Европы преуспеть не удалось. Покинули соревнование, потерпев поражение по сумме двух матчей от «Лейпцига» (3:5).



В обеих встречах главный тренер бело-голубых использовал схему с пятью защитниками, однако она не уберегла от пяти пропущенных за две игры мячей. А вот в четырёх последних матчах в Ла Лиге с «Барселоной» специалист пробовал разные схемы, но оставалось неизменным одно — результат.

Во всех четырёх матчах каталонцы одерживали победы. Причём тогда они пребывали даже в худшем тонусе, чем сейчас. Наставниками были Энрике Сетьен и Рональд Куман, о которых остались не самые хорошие воспоминания. Приход Хави многое изменил, появились прогресс в качестве футбола и хорошие результаты.



Достаточно сказать, что в двух прошлых очных встречах сине-гранатовые забили десять мячей. Солидно! Думаем, в этот раз можно взять П1 за коэффициент 2.24. Прошлую игру с «Кадисом» активная часть фанатов пропустила в знак протеста после инцидента с билетами на матче с «Айнтрахтом». Теперь Хави имеет хорошую возможность исправить положение.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона» 21 апреля 2022 года

До поражения от «Айнтрахта» подопечные Хави демонстрировали потрясающий уровень футбола, радовали результативностью и победами. В грядущем матче есть отличная возможность вернуться в русло успеха. В оппонентах довольно крепкий «Реал Сосьедад», знающий толк в оборонительной игре, но испытывающий проблемы с реализацией. История очных встреч на стороне гостей, мотивация должна быть тоже. Потому, думаем, они окажутся сильнее и в этот раз.



Ставка: победа «Барселоны» за коэффициент 2.24.