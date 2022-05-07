«Атлетико» — «Реал». Карло Анчелотти начал подготовку к «Ливерпулю»

8 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Реала» оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Реал» 8 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико» — «Реал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» (08.05.2022)

8 мая на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится мадридское дерби — «Атлетико» примет «Реал». Хозяева находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги и мотивированы тем, что на хвосте располагается «Бетис». Отрыв от конкурента составляет всего три очка. Гости же стали чемпионами и единственное, о чём могут беспокоиться, — имидж и сохранение тонуса.

Последний пункт наиболее важен, ведь Карло Анчелотти необходимо подготовиться к финалу Лиги чемпионов, который запланирован на 28 мая. В оппонентах будет очень сильный английский «Ливерпуль». Для того чтобы обыграть англичан, понадобятся удача и все имеющиеся резервы, в особенности талант Карима Бензема.



Француз в текущем сезоне демонстрирует потрясающий уровень игры. Именно благодаря лидерским качествам и феноменальному мастерству реализации нападающего «сливочные» вышли в финал самого престижного евротурнира, одолев на предыдущих стадиях «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити».



Во всех перечисленных встречах голы нападающего становились победными. Своим присутствием на футбольном поле Бензема буквально предрешает исход встреч в пользу «галактикос». Об этом свидетельствует и статистика. За 30 встреч в чемпионате Испании он забил 26 мячей и отдал 11 голевых передач. Безумный вклад!

Впрочем, вдохновляясь примером своего лидера, другие игроки «Реала» тоже добавляют в качестве. Отличный пример тому — полуфинальные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов, где блеснули индивидуальным мастерством Винисиус Жуниор и Родриго. Также стоит отметить старания Тибо Куртуа, который был признан лучшим игроком недели.



Весьма велика вероятность того, что Карло Анчелотти даст вышеперечисленным игрокам отдых после драматичной развязки ответного полуфинального противостояния 1/2 финала Лиги чемпионов с «горожанами». Однако совсем уж экспериментальный состав итальянский специалист вряд ли противопоставит «матрасникам».

«Атлетико» победа в грядущем матча нужна намного больше. Вот только верится в его успех гораздо меньше. За последние четыре тура клуб одержал только одну победу — над «Эспаньолом» (2:1). Также сыграл вничью с располагающейся в зоне вылета «Гранадой» (0:0). Поражения потерпел от «Мальорки» (0:1) и «Атлетика» из Бильбао (0:2).



Больше всего настораживает то, что команда забила за этот период всего лишь два гола, а пропустила — четыре. А ведь статистика на дистанции у «матрасников» впечатляющая: за 34 встречи в Ла Лиге наколотили 59 мячей. Спад результативности отчасти вызван травмой важного игрока — Жоау Феликса.



Скоростной нападающий получил повреждение как раз в выигранной у «Эспаньола» встрече и не сможет принять участие в противостоянии с «Реалом». Новость крайне негативная для болельщиков красно-белых, ведь Луису Суаресу из-за возраста не хватает мобильности, да и Антуан Гризманн не в форме. Забивать практически некому.

С идентичной проблемой подопечные Диего Симеоне столкнулись на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступили по сумме двух встреч «Манчестер Сити» (0:1). Примечательно, что в первом матче не нанесли ни одного удара по воротам оппонента. В ответном противостоянии подвела реализация. Ушли в итоге с поля без голов.



Учитывая и то, что в последних пяти очных встречах «сливочные» не знали поражений, возьмём Х2 за коэффициент 1.83. Плюс в последних пяти встречах в чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти играли строго на победу. Думаем, можно смело поставить на то, что в этот раз не проиграют.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Реал» 8 мая 2022 года

«Атлетико» плохо выступил в последних четырёх турах в Ла Лиге. Отсутствие Жоау Феликса и истощённость после полуфинальных матчей с «Ман Сити» дают о себе знать. «Реал» же вдохновлён выходом в финал Лиги чемпионов. Карло Анчелотти наверняка выпустит не весь основной состав, чтобы дать отдых ключевым игрокам. Но даже при этом его подопечные выглядят предпочтительнее. Это уже совсем другой уровень футбола. Думается, гости как минимум не проиграют.



Ставка: «Реал» не проиграет за коэффициент 1.83.