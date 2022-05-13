«Питтсбург» — «Рейнджерс». Шестёркин пришёл за «Харт Трофи» и победой в шестом матче серии

14 мая состоится шестой матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Питтсбурга» в основное время можно с коэффициентом 2.58, успех «Рейнджерс» оценён экспертами в 2.27.

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Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 14 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что 6-й матч плей-офф НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.32. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.55. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Прогноз и анализ 6-го матча Кубка Стэнли «Питтсбург» — «Рейнджерс» (14.05.2022)

В Национальной хоккейной лиге вовсю идёт борьба за выход во второй раунд плей-офф. Некоторые участники уже добились своего. На 14 мая запланированы сразу три шестых матча 1/8 финала Кубка Стэнли. В самом раннем из них в Питтсбурге померяются силами «Питтсбург» и «Рейнджерс». Счёт в серии — 3-2 в пользу хозяев. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Несмотря на отсутствие двух основных голкиперов, к пятой встрече «Питтсбург» подходил в роли фаворита. Качественная игра защитников, прикрывавших третьего вратаря — Луи Доминге — придала уверенности и атакующей линии. Вследствие этого в четырёх первых противостояниях в ворота противника удалось забросить 20 шайб.

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Особенно яркими получились третий и четвёртый матчи серии, где «Пингвинз» раздробили оборону «Рейнджерс» и сильно подпортили статистику Игоря Шестёркина. За одарённого российского голкипера особенно обидно, ведь он великолепно выступал в течение регулярного чемпионата и справедливо удостоился за это номинации на «Харт Трофи».



Шестёркин стал вторым российским вратарём в истории Национальной хоккейной лиги, который был номинирован на этот приз. Однако в плей-офф НХЛ голкипер вступил явно не с той ноги. Пятый матч серии с «Питтсбургом» для него поначалу складывался, как и предыдущие, не лучшим образом. К 30-й минуте на табло горело 0:2.

Команда из Питтсбурга смотрелась на порядок активнее и интереснее. Полностью контролировала игру и наверняка мысленно уже была в 1/4 финала Кубка Стэнли. Однако затем произошёл несчастный случай, предопределивший итог матча. А возможно, и всей серии. Речь идёт о травме Сидни Кросби.



Капитана и по совместительству лучшего игрока «Питтсбурга» вывел из строя силовым приёмом защитник «синерубашечников» Джейкоб Труба. Лишившись подспорья своего лидера, подопечные Майка Салливана сбавили в темпе и поплатились за это пятью пропущенными шайбами. Ключевая потеря.



Особенно красивым получился третий гол «Рейнджерс». Автором шайбы стал как раз Джейкоб Труба. Получив пас от Артемия Панарина, защитник обыграл Джеффа Картера, выкатился на середину зоны и с неудобной руки вогнал снаряд в сетку. Соперник сравнял счёт под занавес второго периода, но этого оказалось мало.

Почуяв вкус крови, подопечные Жерара Галлана сумели дожать оппонента. Тем самым сократили отставание в серии. Они морально задавили «Пингвинз» жёстким и беспощадным хоккеем. К арбитрам, разумеется, есть по этому поводу ряд вопросов. Также остаётся загадкой, как Джейкоб Труба избежал дисквалификации за причинение вреда здоровью Сидни Кросби.



Как бы там ни было, теперь «синерубашечники» владеют солидным кадровым преимуществом. В строю и хорошем тонусе пребывает ряд важных хоккеистов, в том числе Артемий Панарин. Записав на свой счёт голевую передачу в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Питтсбургом», нападающий вошёл в топ-20 бомбардиров среди россиян в истории розыгрышей Кубка Стэнли.

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Впрочем, до рекорда Евгения Малкина (179 очков в 175 матчах) Панарину ещё очень далеко. Нельзя оставить без внимания, что Малкин в текущей серии тоже демонстрирует хорошую результативность, как и его сокомандник Джейк Гюнцель. На пару нападающие соорудили за пять встреч 1/8 финала НХЛ с «Рейнджерс» девять голов.



С одной стороны, «Пингвинз» не привыкать играть без ключевых игроков. Они обладают отличным составом и могут попробовать как минимум навязать равную борьбу «синерубашечникам» в грядущем матче, который состоится на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге. То есть у них дома.



С другой стороны, без капитана и с третьим голкипером на воротах шансы на успех сильно сокращаются. «Рейнджерс» выглядят немного предпочтительнее. Потому хорошим вариантом для ставки выглядит «Х2 + ТБ 3.5 шайбы» за коэффициент 1.71. Всё же в предыдущих пяти матчах серии команды наклепали на двоих больше 40 шайб.

В этот раз наверняка вновь порадуют результативностью. При этом сейчас «Рейнджерс» уже не выглядят так скромно, как перед пятой встречей. Напротив, с учётом кадровых проблем соперника и после недавней победы серия вполне может оказаться в их руках. На наш взгляд, команда Жерара Галлана сравняет счёт в серии.

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«Питтсбург» ослаблен отсутствием основных голкиперов и выбыванием из строя Сидни Кросби. Определённо даст бой, но вряд ли сумеет одержать верх. К тому же «Рейнджерс» нашли себя в грубом и жёстком хоккее. Волевая победа в пятом матче наверняка вдохновит коллектив на то, чтобы попытаться сравнять счёт в серии. Ресурсы для этого, на наш взгляд, имеются. Также ждём от встречи результативности.



Ставка: «Рейнджерс» не проиграет в основное время и тотал больше 3.5 шайбы за 1.71.

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