«Каролина» — «Рейнджерс», 2-й матч. Не обижайте Игоря Шестёркина

В первой игре голкипер пропустил в овертайме и от досады выронил клюшку. «Нью-Йорк» мог выиграть ещё в основное время!

21 мая состоится второй матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.06, успех «Рейнджерс» доступен в букмекерских конторах за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 21 мая 2022 года

Букмекеры не уверены, что второй матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс» 21 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.03, тотал меньше 5.5 гола — за 1.96. Заключить пари на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

«Каролина» — «Рейнджерс»: анализ и прогноз на 2-й матч 1/4 финала Кубка Стэнли (21.05.2022)

Второй раунд плей-офф НХЛ набирает обороты. Часть участников уже отыграли свои вторые матчи, на 21 мая запланированы ещё две встречи. Мы бы уделили внимание второму матчу серии «Каролина» — «Рейнджерс», который пройдёт на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в городе Роли. Счёт в серии 1-0 в пользу «Харрикейнз», но Артемий Панарин непременно скажет своё слово.

Первый матч второго раунда получился у команд весьма неплохой. Правда, не такой голевой, как обычно — со счётом 2:1 в овертайме победила «Каролина». Хотя открыли счёт «Рейнджерс» ещё в первом периоде. Отличился Филипп Хитил. Парню всего 22 года, а он проводит третий полноценный сезон в НХЛ. Сейчас у него в активе три балла в восьми встречах плей-офф.

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Далее всё складывалось удачно для «рейнджеров». Победа была практически в кармане, но в третьем периоде менее чем за три минуты до сирены Себастьян Ахо не захотел мириться с поражением и всё же пробил Игоря Шестёркина. Игра перешла в овертайм, где победное слово «Каролины» сказал Иэн Коул.

Хотя тут стоит сказать, что «ураганам» повезло с рикошетом — шайба отскочила в ворота от клюшки защитника. Игорь Шестёркин не сумел среагировать и от досады даже выронил клюшку на лёд. Понять его разочарование можно. Российский вратарь, пожалуй, последний в составе гостей, к кому остались вопросы.

Встреча получилась на удивление не голевой, хотя моментов соперники создали изрядно. Всему виной — отличная игра голкиперов. Игорь Шестёркин отразил 24 из 26 бросков, а Антти Раанта — 27 из 28. Горечь от такого поражения у ньюйоркских болельщиков останется. Однако нужно идти дальше и как можно скорее забыть об этом. Впереди ещё минимум три встречи. По первой можно уже сказать, что борьбы будет достаточно.

Моменты соперники создают, просто не хватило реализации. Во второй игре «Рейнджерс» наверняка постараются исправиться за поражение. К тому же обе команды впервые в этом плей-офф сыграли низовой матч. К слову, для «Каролины» это был первый овертайм в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, а у «Рейнджерс» схожим образом начинался первый раунд.

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Во втором матче, думается, «Рейнджерс» усилят натиск на ворота «Каролины», задача-минимум — забрать на выезде хоть одну победу — никуда не делась. В первой игре совсем немного не хватило подопечным Жеррара Галлана. Теперь права на ошибку нет, домой возвращаться при 0-2 в серии опасно. Защите «Харрикейнз» наверняка придётся несладко.

Статистика очных встреч в Роли у «Рейнджерс» не супер. В последних пяти битвах лишь одна победа. С учётом первого матча второго раунда, разумеется. Кроме того, «Каролина» дома не проиграла ни разу в первом раунде плей-офф, а это весьма неплохой задел на успех перед оппонентом. Гостям будет весьма трудно поправить статистику.

Однако мы бы рассмотрели «Х2 + обе забьют» за 2.00. Гости показали неплохой хоккей в первой игре, подкачала реализация. Преимущество своего льда и статистика очных встреч были и тогда за «Каролиной», но матч получился не в их пользу по игре. На наш взгляд, теперь гости тоже могут снова не проиграть в основное время.

Бомбардиры должны встрепенуться. В первом матче ни Мика Зибанеджад, ни Артемий Панарин результативными действиями не отметились, хотя от них ждали. По составам команды укомплектованы отлично, выделить кого-то трудно. Думается, баланс сил будет сохраняться в каждой игре. И всё же первая встреча показала, что «синерубашечники» могут даже выиграть на выезде.

«Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф НХЛ 21 мая 2022 года

«Рейнджерс» хорошо провели первый матч серии, несмотря на поражение. «Каролина» активизировалась лишь под конец. Правда, 60 минут не хватило, да и сильно повезло хозяевам. Для «Рейнджерс» это обидное поражение. Они постараются исправиться, во втором матче наверняка не станут отсиживаться. Ждём снова как минимум по голу в обе стороны, но на победу в основное время хозяевам рассчитывать не стоит.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют в основное время + обе забьют за 2.00.

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