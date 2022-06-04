Болгария — Грузия: Хвича Кварацхелия перепишет историю своей сборной

Грузинская команда не может обыграть болгар на протяжении 27 лет. Сейчас есть все шансы это исправить.

5 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Болгария – Грузия. Начало – в 21:45 мск. По мнению букмекеров, фаворитом являются хозяева: на победу сборной Болгарии предлагают коэффициент 2.37. Поставить на успех команды Грузии можно за 3.40. Ничью можно взять с коэффициентом 2.95.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Болгария — Грузия 5 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются, что голов будет много: «тотал меньше 2.5 мяча» можно взять с коэффициентом 1.55, а на «тотал больше 2.5 мяча» дают 2.48. Аналитики также верят, что хозяева поля точно забьют – на их гол коэффициент составляет 1.35. Гол гостей можно проверить за 1.51. Вариант «обе забьют» оценивается в 2.01. Самым вероятным исходом, по мнению экспертов, является минимальная победа хозяев – на счёт 1:0 дают 6.40.

Анализ и прогноз на матч Лиги наций Болгария — Грузия (05.06.2022)

Сборные Болгарии и Грузии проведут уже второй матч в новом розыгрыше Лиги наций. Команда Ясена Петрова снова сыграет на домашнем поле – на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде. Начало — в 21:45 мск. Арбитром назначен итальянский судья Фабио Мареска, который до сих пор не судил матчи с участием Болгарии или Грузии.

Букмекеры отдают предпочтение сборной Болгарии, но назвать «львов» очевидными фаворитами сейчас не получится. Коллектив Петрова до сих пор далёк от своего лучшего образца. Шансов на возвращение в Лигу В у него сейчас не больше, чем было на спасение в предыдущем розыгрыше Лиги наций. Тогда, к слову, не одержал ни одной победы.

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Матч с Ирландией в Лиге наций, который завершился нулевой ничьей, стал последним для главного тренера Георги Дерменджиева. Однако с новым рулевым кардинально в лучшую сторону ситуация не поменялась. С марта 2021 года у болгар в 16 встречах во всех турнирах всего три победы: минимально обыграны скромные сборные Литвы (1:0) и Северной Ирландии (2:1).

Кроме того, в товарищеской игре удалось разгромить предстоящего соперника – Грузию (4:1). В оставшихся матчах Болгария восемь раз проиграла и только дважды смогла проявить себя в атаке – в 13 из 16 игр под руководством Ясена Петрова «львы» не могли забить больше одного мяча. Не самая лучшая результативность, мягко говоря.

Справедливости ради стоит отметить, что в двух предыдущих встречах Болгарии во многом не везло. Петров ставит команде достаточно активную контратакующую игру в схеме 4-1-4-1, которая благодаря универсальности центральных полузащитников может трансформироваться и в более оборонительный вариант 4-2-3-1.

Недавние игры с Хорватией и Северной Македонией «львы» провели вполне уверенно, но в первом случае подвело удаление лучшего игрока атаки Кирилла Десподова, а во втором – выжали всё, что могли. Натиск македонцев удавалось сдерживать очень долго. Прекрасно действовали вторым номером, нанеся по чужим воротам втрое меньше ударов (4-15), но при этом забили уже на 13-минуте усилиями всё того же Десподова.

Лучшим игроком матча стал единственный чистый опорник Ивайло Чочев, который по успешным единоборствам и отборам стал лидером в составе обеих команд. При этом Болгария чуть не вырвала победу на финише, когда в штрафной мяч попал в руку защитника северомакедонцев Висара Муслиу. Правда, после просмотра видеоповтора судья не стал назначать пенальти.

Сборная Грузии, в отличие от соперника, свой матч в первом туре группового этапа Лиги наций уверенно выиграла. Но не всё так однозначно, ведь в соперниках был скромный Гибралтар. «Крестоносцы» позволили нанести сопернику всего один удар в сторону своих ворот, однако свои моменты реализовали не в полной мере, чем вызвали негодование главного тренера Вилли Саньоля из-за пассивности в середине матча.

Впрочем, при французском специалисте Грузия за относительно короткий срок смогла вырулить на победный путь. В предыдущем розыгрыше Лиги наций не сумела побороться за повышение в классе, но в группе с Северной Македонией, Эстонией и Арменией уступила всего один раз последним. Сейчас есть отличная возможность достичь большего, и после разгромной победы над главным аутсайдером квартета начало положено.

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С октября Грузия стала стабильно выигрывать, доведя беспроигрышную серию матчей до шести штук. Саньоль перешёл на схему с тройкой центральных защитников и нашёл новых лидеров нападения под эту систему. В первую очередь выделяется бывший игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, который этим летом перебирается в «Наполи».

Хвича стал ключевым исполнителем сборной, занимая место под нападающим близ левого фланга. У него 4+4 очков в пяти матчах. При этом единственный случай, в котором Грузия не выиграла, вингер пропускал. Кроме того, отличную форму в последние месяцы набрали крайний полузащитник Саба Лобжанидзе и форвард Жорж Микаутадзе, который оправился от травмы.

За шесть игр во всех турнирах сборная Грузии не сумела обыграть лишь Албанию в товарищеской встрече (0:0). Однако важно отметить, что серьёзных соперников у «крестоносцев» на данном отрезке почти не было – минимальные виктории над Узбекистаном и Боснией и Герцеговиной. Также над Швецией в отборе к ЧМ, когда мотивация обеих команд не была достаточно сильна.

Букмекеры отдают предпочтение Болгарии во многом по делу. Эта команда играет не слишком стабильно, но на своём поле не проигрывает три матча подряд на официальном уровне. Кроме того, в гости на сей раз пожалует один из самых удобных соперников – в шести очных играх с Грузией «львы» проиграли только раз, но в трёх из четырёх последних выиграли разгромно (4:1, 6:2, 6:2).

Однако болгарам сейчас очень тяжело даются голы, больше одного мяча в 11 предыдущих играх они забивали всего раз. Грузия же в хорошей форме, забивает стабильно и на выезде в шести последних встречах уступила лишь в двух случаях. В такой битве хорошо смотрится ставка «гости не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.28.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Болгария – Грузия 5 июня 2022 года

Команды находятся на разных стадиях своего развития. Болгария по большому счёту остаётся на своей позиции – качественная оборонительная сборная, которая мало забивает, но крепка в родных стенах. «Львы» выдержали давление со стороны Северной Македонии и точно не дрогнут перед Грузией. Тем не менее гости – одна из тех сборных, кто в последние месяцы действительно прогрессирует. Атака и оборона работает стабильно, все лидеры в строю. Предположим, что Грузия сможет не уступить вновь, но голами соперники не порадуют.

Ставка: Грузия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.28.

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