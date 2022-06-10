Венгрия — Германия. Проблемы немцев с УЕФА отойдут на второй план

11 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Венгрия – Германия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз на матч, они считают фаворитами гостей: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех венгров оценивается в 7.60. На ничью дают коэффициент 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Венгрия — Германия 11 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Венгрия – Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.06.

Анализ и прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Германия (11.06.2022)

Сборные Венгрии и Германии проведут уже третий матч в новом розыгрыше Лиги наций. Венгры возвращаются на домашний стадион – матч пройдёт на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Начало – в 21:45 мск. Хозяева идут вторыми в квартете, отставая на один балл от Италии. А вот Германии придётся догонять конкурентов, ведь стартовала она с двух ничьих и расположилась на третьем месте.

Венгрия не смогла отобрать очки у итальянской команды в прошедшем туре Лиги наций, но вновь показала очень достойную игру с топовым соперником. Коллектив Марко Росси в данный момент может всерьёз похвастаться неплохой игровой системой и отличными связками в обороне и нападении. Он вполне попадает в категорию тех команд, которые играют сами и не мешают играть другим. Разумеется, с поправкой на уровень возможностей.

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Венгры давно и стабильно играют по схеме с тройкой центральных защитников, под которую у них есть необходимый набор исполнителей. Вовсе не обладают качественной обороной, в среднем допуская более девяти ударов по собственным воротам, больше 50% из которых – в створ. Тем не менее сами активны впереди – в среднем наносят также больше 10 ударов по воротам и забивают больше одного гола за матч на отрезке 10 последних игр.

Росси несколько поменял стартовый состав, если сравнивать с отбором на ЧМ-2022 и Евро-2020, где он ставил на пять защитников с парой нападающих. Сейчас особенно выделяются две связки представителей Бундеслиги. В обороне два одноклубника из «РБ Лейпциг»: голкипер Петер Гулачи и перед ним центральный защитник Вилли Орбан, который всегда готов подстраховать.

В нападении теперь основным центральным нападающим является опытный Адам Салаи, а под ним молодые и быстрые Доминик Собослаи и Роланд Шаллаи. Каждый из них прекрасно знает, как играть против большинства игроков сборной Германии, ведь оба выступают за РБЛ и «Фрайбург» соответственно. Салаи вовсе отдал Бундеслиге 12 лет карьеры.

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Сборная Венгрии в первых двух турах в матчах с действующими финалистом и чемпионом Европы доказала, что всё ещё не собирается отбывать роль аутсайдера в очень сложной группе. И в нынешнем состоянии Германия едва ли сможет добиться сокрушительной виктории, как в первые месяцы работы Ханси Флика у руля.

Последние матчи бундестим проводит очень нестабильно. Немецкая пресса с недавних пор даже прозвала главного тренера национальной команды «Ханси 1:1», потому что немцы не просто не могут выиграть три матча подряд, а каждый из них завершился с тем самым счётом 1:1. Дважды с Нидерландами и с Англией в прошлом туре Лиги наций Германия обидно упускала победы, а также отыгрывалась с Италией, которую не смогла дожать в первом матче турнира.

Сейчас особенно показательной является недавняя битва с английской сборной, которая вырвала ничью благодаря голу с пенальти в самой концовке встречи. Ханси Флик признал, что его команде сейчас не хватает смелости в завершающей стадии атак, но при этом отмечал, что игра его вполне устраивает. Однако качества немцам всё-таки не хватает.

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Бывший тренер «Баварии» сейчас пытается воплотить в сборной те идеи, которые не мог воплотить в клубе из-за кадровых ресурсов. В Мюнхене Флик только один раз, причём неудачно, играл с тройкой в центре обороны, ставя на любимую схему 4-2-3-1. В сборной остался верен системе, но благодаря универсальным флангам защиты и полузащиты использует некий гибрид 4-2-3-1 и 3-4-2-1. Пока получается неубедительно.

Во-первых, у Германии по-прежнему нет сыгранности в линии обороны, на уровне лишь Мануэль Нойер. На левый фланг теперь есть Давид Раум, но справа с разной полезностью играют четверо игроков ротации, и никто из них не соответствует необходимому профилю защитника для высокой линии. Во-вторых, у Флика нет чистого нападающего – на острие сейчас играет Кай Хаверц, который добавляет креатива, но лишает прежней эффективности.

Германии отступать некуда – на стадии группового этапа ещё много игр, но третий матч подряд без побед поставит номинального фаворита в сложное положение. Немцы будут максимально мотивированы в турнирном плане, а в атакующей активности сомневаться не приходится – они забивают 11 матчей подряд. Тем не менее Венгрия нынче тоже никому не уступает – много бьёт по воротам и забивает в шести из семи матчей.

Любопытно, что бундестим не играла на ноль в официальных встречах с ноября. Логично при таких раскладах выглядит вариант «обе забьют» с коэффициентом 2.06. Нестабильность немцев может сыграть с ними злую шутку. И это гораздо страшнее инцидента с экипировкой в прошлой игре с Англией.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Венгрия — Германия 11 июня 2022 года

Германия Ханси Флика сейчас не позволяет всерьёз восхищаться своей игрой. Конечно, сборная продолжает играть в красивый атакующий футбол, если в форме основные лидеры, но высокая линия обороны по-прежнему оставляет немало шансов любому сопернику. В последнем матче со сборной Англии немцы пропустили гол лишь в самом конце с пенальти, но не стоит забывать, что ранее Мануэль Нойер успел сделать пять сейвов. Венгрия же отнюдь не тот соперник, кто будет только отсиживаться в обороне. Она наносит больше 10 ударов по чужим воротам, а забивала в шести из семи последних матчей. Также нелишним будет вспомнить, что на прошедшем Евро-2020 соперники порадовали зрелищной игрой – Германия спасла ничью на 84-й минуте (2:2). В эту субботу также не ждём игры в одни ворота.

Ставка: обе забьют за 2.06.

Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 137.92.



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