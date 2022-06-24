ЦСКА — «Велес». Первый шаг Владимира Федотова в Москве

24 июня состоится товарищеский матч ЦСКА — «Велес». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Велеса» оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч ЦСКА — «Велес» 24 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Велес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на товарищеский матч ЦСКА — «Велес» (24.06.2022)

В ожидании начала нового сезона Российской Премьер-Лиги, который стартует в середине июля, обратим внимание на товарищеский матч между ЦСКА и «Велесом». Встреча запланирована на 24 июня. Стартовый свисток на стадионе «ВЭБ Арена» прозвучит в 19:00 мск. По некоторой информации, игра пройдёт без зрителей.

Начнём с армейцев. В минувшем розыгрыше РПЛ им не удалось выполнить поставленные руководством задачи — выиграть Кубок России и занять по итогам сезона второе место. Это повлекло за собой ряд кардинальных изменений. Главным из них стало назначение на должность главного тренера Владимира Федотова, который добился колоссальных успехов за несколько лет у руля «Сочи».

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Безусловно, наставнику потребуется время на адаптацию. Впрочем, первые шаги по улучшению ЦСКА уже были сделаны. Многие игроки, в том числе новобранец красно-синих Милан Гайич, отметили высокую интенсивность тренировок и позитивную атмосферу, создаваемую 55-летним специалистом. Последнее особенно важно для клуба в данной ситуации.



В одном из интервью сербский защитник заявил, что Федотов требователен к правильности выполнения заданий, но всегда ставит получение удовольствия от игры на первое место. Таким образом, наставник соблюдает баланс, развивая своих подопечных как физически, так и психологически.

Сразу вспоминаются примеры Антона Заболотного и Александра Кокорина, которым удалось реанимировать свои карьеры под чутким руководством Владимира Федотова в «Сочи». Нападающие пребывали в моральном упадке из-за неуверенности в собственных силах после различных событий в жизни. Опытный тренер помог это исправить.



Впереди у специалиста огромный объём работы, так как московскую команду покинуло солидное число основных игроков. В том числе Юсуф Языджи. Турецкий хавбек присоединился к ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды и сразу же стал незаменимым. За 12 матчей во всех официальных соревнованиях забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

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Потеря довольно серьёзная. Впрочем, не катастрофичная. Как мы помним, во главе «Сочи» Владимир Федотов сумел закончить прошлый сезон на втором месте в чемпионате России. Сейчас у наставника, на наш взгляд, резервов даже поболее. Если уж имеющие скромный опыт работы на тренерском мостике братья Березуцкие смогли финишировать пятыми, то Федотов, возможно, даже нацелен на чемпионство.

Дела «Велеса» обстоят совсем иначе. В течение минувшего сезона в нём слишком часто менялись наставники. Один из них — Денис Бушуев — публично выразил недовольство руководством. Тренер рассказал о появлении нефутбольных моментов, которые в результате вылились в конфликт со спортивным директором клуба — Тенгизом Путкарадзе.

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Бушуев отметил, что Путкарадзе и президент «крылатых быков» влезали в тренировочный процесс и игровые моменты, желая навязать собственные взгляды. Ни к чему хорошему это, разумеется, не привело. Бушуев со скандалом покинул тренерский мостик, а его место занял Сергей Петренко.



Под руководством Петренко футболисты «Велеса» успели провести только четыре встречи в ФНЛ, где не одержали ни одной победы. Причём ничья за этот период только одна — с «Балтикой» (1:1). В остальных играх потерпели поражения. Сначала уступили липецкому «Металлургу» (1:2), затем «Торпедо» (0:1) и, наконец, «Енисею» (2:3).



По итогу «Велес» закончил сезон на 13-м месте во втором по значимости дивизионе страны. Предстоящий розыгрыш, судя по всему, будет не лучше. В его преддверии последовала очередная смена главного тренера. На этот раз должность досталась Михаилу Сальникову, который имеет совсем скудный опыт работы наставником.

При таком раскладе хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит Ф1(-1.5) за коэффициент 1.77. Владимир Федотов наверняка захочет поэкспериментировать и узнать, на что способны его подопечные. Однако даже такой состав армейцев смотрится на порядок предпочтительнее имеющих внутренние проблемы «крылатых быков». Да и мотивации у красно-синих показать себя будет достаточно.

Прогноз и ставки на товарищеский матч ЦСКА — «Велес» 24 июня 2022 года

ЦСКА усилил опытный Владимир Федотов на тренерском мостике, который сделал из «Сочи» одного из лидеров РПЛ. Во главе армейцев наставник наверняка достигнет ещё больших успехов. Судя по отзывам игроков, начало уже положено. Проблем с пребывающим в кризисе из-за частой смены наставников «Велесом» у его подопечных возникнуть не должно даже в товарищеском матче.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за коэффициент 1.77.

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