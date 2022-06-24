«Атлетико Минейро» — «Форталеза». Халк получит удар по самолюбию

26 июня состоится матч 14-го тура бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Форталеза». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Форталезы» оценивается в 5.80. На ничью дают коэффициент 4.20.

Активисты в Уфе потребовали убрать плакат с изображением Зинченко.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико Минейро» — «Форталеза» 26 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Атлетико Минейро» — «Форталеза» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.99.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» — «Форталеза» (26.06.2022)

Стадион «Минейран» 26 июня примет матч между «Атлетико Минейро» и «Форталезой» в 14-м туре бразильской Серии А. Хозяева находятся в верхней части турнирной таблицы: занимают четвёртое место, отстав от первого на семь очков. Гости же плетутся на самом дне, набрав меньше остальных коллективов – 10 баллов. Сейчас они претендуют на вылет, а чтобы выбраться из этого положения, нужно выиграть минимум дважды.

«Атлетико Минейро» проводит прекрасный сезон. Если поднажмёт ещё немного, то запросто составит конкуренцию «Палмейрас» или «Коринтианс» в верхушке таблицы. За 13 туров клуб выиграл пять раз, а в шести встречах расходился с оппонентами вничью. Всего футболистами за это время было забито 19 мячей, а пропущено 14. Задачей является выход в Кубок Либертадорес.

«Атлетико Минейро» на протяжении четырёх туров идёт без поражений, выиграв две последние встречи. Хотя ярким показателем эти выступления назвать сложно, потому что оба выигрыша были добыты над одним и тем же клубом – «Фламенго»: 2:0 в Серии А и 2:1 в Кубке Бразилии. Зато в прошлой игре Халк забил гол и сделал результативную передачу.

Подбор футболистов у Антонио Мохамеда прекрасный – особенно знаком по «Зениту» Халк, участвующий в гонке бомбардиров. В предыдущем сезоне он выиграл, став лучшим по забитым голам и передачам. В этом чемпионате уже записал в свой актив шесть забитых голов и два ассиста. В гонке бомбардиров бразилец четвёртый. И это Халк только начал.

Кроме него, в команде есть Начо Фернандес, выздоровел Варгас, уже выходит на поле и надёжно защищает ворота Эверсон. Наконец-то забил свой мяч в прошлом туре Серии А Жуниор Адемир. В составе много крепких и агрессивных атакующих игроков, но последнее время «петушки» стали реже радовать болельщиков результативностью.

Рано говорить о том, насколько хорошо справляется со своей работой возглавивший в межсезонье «Атлетико Минейро» Антонио Мохамед. Аргентинец на всём готовеньком выиграл Суперкубок Бразилии, но сейчас стал чаще оступаться. Если взять во внимание только встречи в Серии А, то на пять противостояний у него всего одна победа. Та самая, которую удалось добыть над «Фламенго».

Агент Овечкина: Саша рад сыграть за футбольное «Динамо».

«Форталеза» идёт в числе основных неудачников текущего сезона и располагается на предпоследней позиции. Пройдя 13 туров, команда набрала всего 10 очков, которых недостаточно, чтобы выбраться из зоны вылета. Всего два выигранных матча и семь поражений при разнице голов 10:16. Для сравнения: в прошлом году клуб финишировал на четвёртой позиции в чемпионате Бразилии.

Провальный старт «львы» постепенно забывают, потому что в предыдущих пяти встречах проиграли только раз. Причём вряд ли это можно назвать заслуженным поражением, ведь на фоне «Аваи» выглядели даже предпочтительнее, но судьбу решили два пенальти. В итоге – поражение со счётом 2:3. Недавно коллектив отыграл в Кубке Бразилии и выиграл у «Сеары» – 2:0.

Автором дубля в кубковом противостоянии стал Яго Пикашу. Эта игра стала второй подряд, закончившейся результативным действием полузащитника. Поэтому от него логично ждать результативных действий и в ближайшей встрече. На его гол, к слову, дают внушительный коэффициент 6.00. На наш взгляд, стоит рискнуть.

Дело ещё в том, что 30-летний спортсмен стал одним из лидеров «Форталезы» в прошлом сезоне. Ассистирует ему Лукас Лима, и, кажется, они образовали неплохую связку друг с другом. Конечно, основным нападающим считался Робсон дос Сантос Фернандес, но за 11 игр он забил только два мяча. Скудновато.

31-летний форвард из-за низкой результативности постепенно теряет место в основе, а тренер пытается заменить его молодым Валентином Депьетри или Сильвио Ромеро. Наставник «львов» – Хуан Пабло Войвода. Аргентинец ранее работал у себя на родине, но после того, как попробовал продолжить карьеру в чилийском клубе, решил переехать в Бразилию. Вместе с «Форталезой» уже выиграл несколько наград.

В истории личных встреч зафиксировано 14 матчей между командами. В семи победу одержали «петушки», а «трёхцветные» выигрывали в пяти. Только два раза соперники расходились вничью – 2:2. «Атлетико Минейро» обыгрывал «Форталезу» в трёх прошлых противостояниях, пробивая индивидуальный тотал больше 1.5 мяча. Поэтому логично предположить, что голы в новой встрече точно будут. А будет ли шанс у гостей вернуть себе преимущество в очных матчах?

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Атлетико Минейро» — «Форталеза» 26 июня 2022 года

Матч должен получиться интересным. Гости плохо стартовали, и теперь пытаются выкарабкаться. Нужно отметить, что получается, но впереди встреча с жёстким соперником. Звёздный состав «Атлетико Минейро» не даёт никому покоя. Особенно Халк, который продолжает радовать. Однако по другую сторону просыпается Яго Пикашу, поймавший кураж. В противостоянии обязательно должны быть голы, наверняка с обеих сторон. У хозяев ещё остались проблемы, так что мы бы присмотрелись к забивающему в двух матчах подряд Яго Пикашу.

Ставка: Яго Пикашу забьёт за 6.00.

Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов пропустит 7-9 месяцев.



Йоканович назвал цели «Динамо» на сезон.



РФС и РПЛ опубликовали совместное заявление по решению ФИФА о легионерах.



Маррей: дружу с российскими теннисистами, но понимаю организаторов Уимблдона.