Испания — Северная Македония. Эпоха братьев Газолей ушла, но чемпионы мира побьют рекорд

В прошлый раз испанцы обыграли Македонию со счётом 94:65. Почему бы не упрочить преимущество?

1 июля состоится отборочный матч ЧМ-2023 по баскетболу Испания — Северная Македония. Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они видят фаворитами хозяев: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.01. Успех Северной Македонии оценивается в 11.00.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч ЧМ-2023 Испания — Северная Македония 1 июля 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра квалификации ЧМ-2023 в европейском сегменте Испания — Северная Македония получится результативной: тотал больше 149.5 очка идёт за 1.58, а тотал меньше 149.5 очка – за 2.23. Ничья в одной из половин оценивается коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на отборочный матч ЧМ-2023 Испания — Северная Македония (01.07.2022)

В самом разгаре отборочный турнир среди мужских европейских баскетбольных сборных. Они сражаются за право выступить на ЧМ-2023. В первый день июля очередной матч проведут национальные команды Испании и Северной Македонии. Соперники выступают в отборочной группе G второго квалификационного раунда. Компанию им составляют также сборные Украины и Грузии.

Ситуация в таблице квалификации выглядит запутанной. Неожиданно в лидеры вырвалась сборная Грузии, которая записала в свой актив три победы после четырёх встреч. Следом за ней идут трёхкратные чемпионы Европы испанцы, отставая на один балл. У них в запасе отложенный матч с украинской сборной. Единственное поражение грузинам нанесли именно подопечные Серджо Скариоло.

Будущие соперники испанцев из Северной Македонии замыкают квартет. У них ни одной победы в четырёх встречах. В следующий этап проходят три команды, поэтому у гостей есть теоретические шансы занять предпоследнее место. Они конкурируют с украинцами, но проиграли очное противостояние на своей площадке в ноябре прошлого года.

Поэтому македонцы настраиваются больше на игру с Украиной, поскольку, по нашему мнению, выиграть на выезде у фаворита им просто нереально. С другой стороны, учитывая опыт футбольной сборной Украины, у спортсменов из этой страны сейчас крайне высокая мотивация. Будет трудно. Впрочем, это уже совсем другая история.

Испанцы вступили в новый отборочный цикл, переживая смену поколений. Перед началом квалификации о своём решении завершить выступления за национальную команду заявили братья Газоли. Они верой и правдой служили сборной, но пришло время уступить дорогу молодым.

Титулованные братья дважды становились серебряными медалистами Олимпийских игр (2008, 2012), одерживали победу на чемпионате мира 2006 года и два раза выиграли чемпионат Европы (2009, 2011). Оставил команду и опытный разыгрывающий защитник Серхио Родригес.

Наставник сборной Испании провёл призыв молодых игроков и сколотил довольно неплохую команду. Основой являются мощный форвард Хабьер Лопес-Аростеги и центровой Хайме Прадилья. Эта пара успешно выступает за «Валенсию», поэтому баскетболисты уверенно находят друг друга передачами и проводят красивые комбинации. Под стать им действуют и другие.

Сборная Испании выиграла три встречи из трёх в квалификации, не позволив соперникам усомниться в своём преимуществе. Все победы достигнуты с большой разницей. Украина повержена со счётом 88:74 (+14 очков), Грузия — 89:61 (+28), Северная Македония — 94:65 (+29). Соотношение сил сборных и результаты игр Испании в квалификации намекают на то, что искать наиболее вероятный исход встречи следует в форах.

Сборная Северной Македонии не обладает топовыми игроками в текущем составе. Позиционная защита в первом очном противостоянии с испанцами постоянно проваливалась, позволяя беспрепятственно атаковать из-под кольца. В том матче наставник команды выпустил на поле всех резервистов, и каждый набрал минимум по два очка.

Текущая форма сборной Испании позволяет предположить, что баскетболистам Северной Македонии не избежать очередного разгрома. Новый костяк хозяев площадки только создаётся, поэтому они будут предельно мотивированы. Нельзя сбрасывать со счетов фактор поддержки болельщиков, которые будут гнать своих любимцев вперёд. Всё-таки матч пройдёт в Испании.

Вполне вероятно, что в предстоящей встрече национальная команда Испании побьёт рекорд в текущем отборе и обыграет крайне слабых македонцев с преимуществом минимум 38 очков. Судя по всему, лидеры испанцев — атакующий защитник Хабьер Лопес-Аростеги и центровой Хайме Прадилья — постараются поработать на личную статистику, набрав в свой актив как можно больше результативных действий.

По нашему мнению, перспективно смотрится вариант, при котором хозяева площадки проведут результативный матч и обыграют оппонента с крупным счётом при яростной поддержке болельщиков. Молодым игрокам пора занимать место ушедших лидеров, а такие матчи, как с национальной командой Северной Македонии, идеально подходят. Пробуем ставку «победа Испании по очкам с форой (-37.5)» за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на отборочный матч ЧЕ-2023 Испания — Северная Македония 1 июля 2022 года

Молодые испанские баскетболисты, вероятно, захотят проявить себя перед болельщиками и покажут результативную игру. Крупная победа Испании с разницей в 38 очков и более над игроками Северной Македонии кажется нам перспективным вариантом. Соперник уступает подопечным Скариоло по всем показателям.

Ставка: победа Испании по очкам с форой (37.5) за коэффициент 1.90.