СКА — «Барыс». Роман Ротенберг пришёл за Скабелкой и казахстанцами

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Барыс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.47, а успех «Барыса» по итогам 60 минут оценён экспертами в 6.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Барыс» 5 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Барыс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.34. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.10. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Барыс» Нур-Султан (05.09.2022)

На 5 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы пять встреч пятого дня регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию петербургского СКА и казахстанского «Барыса». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Подопечные Романа Ротенберга начали сезон с победы над уфимским «Салаватом» (3:2 ОТ). Хотя и не так ярко, как многим хотелось бы, но СКА до 55-й минуты встречи вёл со счётом 2:0. Однако гости сумели огорчить дважды Дмитрия Николаева меньше чем за пять минут, тем самым переведя встречу в овертайм. Тогда своё слово сказал недавно перешедший из «Торпедо» Дамир Жафяров.

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С одной стороны, хорошее начало, с другой — есть над чем работать. Плюс стоит акцентировать внимание на огромном количестве удалений. Каждая из сторон по восемь раз была в боксе для штрафников. 16 минут за весь матч — явно много. Это, конечно, не самый приятный фактор. Впрочем, есть и приятные новости.



Дмитрий Яшкин отметился передачей в первом официальном матче, плюс Александр Волков забросил шайбу. Вот только остаётся единственное слабое место в команде — вратари. После ухода Ларса Юханссона первым номером должен стать Александр Самонов, у которого много опыта выступлений в КХЛ. Однако в первой игре возложили ответственность на Дмитрия Николаева — воспитанника СКА.

«Барыс» в первом матче играл с весьма сильным для этого сезона минским «Динамо» на выезде, но уступил в серии буллитов (3:4 Б). Соперники по силе и составу были очень хороши, однако нужно было время вкатиться в игру. Как раз последний период получился самым голевым — три шайбы заброшено. На начало третьего периода казахстанцы летели со счётом 1:2.

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Дальше подопечные Андрея Скабелки сперва сравняли счёт, а затем вышли вперёд. Однако хозяева были настроены решительно и забросили за 69 секунд до конца встречи. В серии послематчевых буллитов Владимир Алистров исполнил победный бросок. Матч выдался долгим и трудным для обеих команд. Удача оказалась на стороне минчан.

Впрочем, стоит отметить дубль Антона Сагадеева и гол Адиля Бекетаева. А Крис Биграс и Джесси Грэм пока довольствовались голевыми передачами. Однако начало положено неплохое. Время голов ещё придёт. После возвращения Андрея Скабелки такой результат как победа, уже достижение, всё же во внимание стоит принять и усиление минчан в межсезонье. Иными словами, оппонент был силён.



Кроме того, теперь казахстанский клуб едет в Санкт-Петербург. К не менее сильному оппоненту, который не без труда, но победил в первом матче. Хотя и по составу звёзд и опытных бойцов там хватает. Плюс статистика очных встреч сейчас за СКА — 20 побед при 27 баталиях. Перевес очевидный. Однако после ухода легионеров из российских клубов КХЛ у «Барыса» самый большой список легионеров с опытом из других лиг.



А это очень даже на руку Андрею Скабелке, но никак не Роману Ротенбергу. Потому говорить о явном преимуществе хозяев сейчас трудно. При этом соперники в первой игре забросили по три шайбы, неплохая результативность для старта. Плюс лишь раз за 10 последних очных игр тотал был ниже пяти шайб. Потому ставка на тотал больше 5 шайб за 1.83 кажется весьма интересной.

Да и всё-таки СКА играет дома, а казахстанцы второй матч кряду на выезде. Первый был в Минске. Перелёты отнимают силы, а у хозяев будет поддержка трибун. Думается, как минимум петербуржцы могут не проиграть в этой встрече. Ставка «СКА не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы» за 1.78 смотрится неплохо.

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Важно и то, что за последние 15 очных встреч в Санкт-Петербурге хозяева ни разу не проигрывали в основное время «Барысу». Потому, думается, и сейчас петербуржцы сумеют добыть результат. Поэтому остановимся на такой менее рискованной ставке. Благо у Романа Ротенберга в учителях Сергей Зубов и Евгений Корешков. Сделать правильные выводы из прошлой не самой уверенной победы сумеют.

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СКА и «Барыс» провели первые матчи, но результаты разнятся. Впереди очная встреча, и СКА дома не проигрывает оппоненту в основное время уже 15 битв. Плюс зачастую соперники любят играть с высоким тоталом. Сейчас, на наш взгляд, стоит проверить ставку на хозяев через тотал больше. У Романа Ротенберга есть чем удивить Скабелку.



Ставка: СКА не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.78.

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