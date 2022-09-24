Словакия — Беларусь. Скромные проводы в Лигу С

25 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Словакия — Беларусь. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу словаков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех белорусов оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Словакия — Беларусь 25 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Словакия — Беларусь не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Словакия — Беларусь (25.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, вернулась Лига наций. На 25 сентября запланированы 10 встреч заключительного тура соревнования. В одной из них Словакия сыграет на нейтральном стадионе с Беларусью. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Словакии не относится к числу аутсайдеров. За 10 туров группового этапа квалификации ЧМ-2022 она потерпела только два поражения — от Хорватии (0:1) и России (тоже 0:1). Вничью сыграла с Кипром (0:0), Мальтой (2:2), Словенией (1:1 и 2:2) и хорватами (2:2). Победы одержала над россиянами (2:1), киприотами (2:0) и мальтийцами (6:0).

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Таким образом, подопечные Штефана Тарковича заняли третье место в турнирной таблице. Полагалось, что в Лиге наций они выступят не менее здорово. К тому же попалась вполне себе удобная, на первый взгляд, группа, состоящая из Казахстана, Азербайджана и как раз Беларуси.



Однако за пять туров соревнования словаки одержали только два победы — над Азербайджаном (1:0) и как раз Беларусью (тоже 1:0). В остальных встречах потерпели поражения. Сначала дважды уступили казахстанцам (0:1 и 1:2), а затем проиграли азербайджанцам (1:2). За пять матчей забили только четыре мяча, что совсем на них не похоже.

С другой стороны, данным результатам есть вполне логичное объяснение. В преддверии текущего розыгрыша Лиги наций сборная Словакии лишилась важнейшего игрока — Марека Гамшика, ныне выступающего за «Трабзонспор». Экс-полузащитник «Наполи» принял решение завершить карьеру в национальной команде.

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Безусловно, в подспорье у Штефана Тарковича осталось ещё немало футболистов, выступающих за топовые клубы. Чего стоят только Милан Шкриньяр («Интер») и Станислав Лоботка («Наполи»). Однако с созданием и реализацией моментов у словаков без Гамшика появились серьёзные проблемы.

К счастью для словаков, у Беларуси дела обстоят ещё хуже. В последнее время уровень её чемпионата заметно снизился. В минувшем розыгрыше Лиги конференций ни один из четырёх сильнейших клубов страны — солигорский «Шахтёр», брестское «Динамо», «Торпедо БелАЗ» и БАТЭ — не сумели пробраться даже в третий раунд квалификации соревнования.



Вместе с тем упала и мощность национальной команды. За восемь матчей группового этапа квалификации ЧМ-2022 сборная одержала только одну победу — над Эстонией (4:2). Во всех остальных встречах белорусы потерпели поражения, в том числе от Чехии (0:1 и 0:2), Эстонии (0:2) и Уэльса (2:3 и 1:5).



В текущем розыгрыше Лиги наций успехи не лучше. За пять туров группового этапа турнира Беларусь не добыла ни одной победы. Вничью сыграла с Азербайджаном (0:0) и Казахстаном (1:1). Поражения потерпела от азербайджанцев (0:2), казахстанцев (1:2) и словаков. Забила за этот период только два мяча.

Думаем, в грядущем матче, который состоится на нейтральном стадионе, подопечные Штефана Тарковича нанесут контрольный удар по белорусам, то есть оставят их без побед в текущем розыгрыше Лиги наций. Предлагаем проверить П1 + ТМ 3.5 мяча за неплохой коэффициент — 1.95.

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Последняя очная встреча команд завершилась победой словаков с минимальным перевесом. Думается, в этот раз будет нечто подобное. У хозяев пока что отчётливо проглядываются проблемы с результативностью. Один-два мяча они, вероятно, сумеют забить, но больше — уже вряд ли.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Словакия — Беларусь 25 сентября 2022 года

С уходом Гамшика сборная Словакии ощутимо регрессировала и стала забивать гораздо реже. Над пребывающей на спаде Беларусью, игроки которой забили только два гола за пять матчей Лиги наций, она наверняка одержит победу. Однако большого количества голов не ждём. Предполагаем, 1:0, 2:0 или 2:1 в пользу хозяев здесь вполне может быть.



Ставка: победа Словакии и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.95.

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