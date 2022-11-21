Дания — Тунис. Хорошее начало для Эриксена

Датчане начнут чемпионат мира с победы, но она точно не будет разгромной.

22 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Дания — Тунис. Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами датчан: поставить на победу Дании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех Туниса оценивается в 8.00. На ничью дают коэффициент 4.10.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Дания — Тунис 22 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Дания — Тунис не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.71. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.23. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Дания — Тунис (22.11.2022)

Матч 1-го тура группы D ЧМ-2022 Дания — Тунис состоится 22 ноября в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало — в 16:00 мск. Смогут ли подопечные Джалеля Кадри навязать достойную борьбу Кристиану Эриксену и компании? Разбираемся вместе.

Сборная Дании за последние четыре года заметно выросла. В распоряжении Каспера Юльманна сильнейший состав в истории сборной. По звёздности уж точно ничем не уступает триумфальной сборной времён Евро-1992 с Петером Шмейхелем в воротах.

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«Алая гвардия» достойно выступила на ЧМ-2018 в России, где в упорной борьбе в 1/8 финала уступила будущему финалисту турнира — Хорватии (1:1 и 2:3 по пенальти). На ЧЕ-2020 путь подопечных Каспера Юльманна также оборвал будущий финалист — сборная Англии (1:1 и 0:1 в дополнительное время), но в итоге датчане завоевали бронзу.

Команда Каспера Юльманна выиграла 9 из 10 матчей квалификации на ЧМ-2022 с суммарным счётом 30:1. Единственное поражение красно-белые потерпели во встрече с Шотландией (0:2) — в матче последнего тура группового этапа, не имевшего турнирного значения.

После достойных выступлений на двух последних крупных международных турнирах болельщики ожидают успеха на ЧМ-2022 в Катаре. Оптимизма добавляет игровая форма Кристиана Эриксена, который отвоевал место в стартовом составе «МЮ» и подходит к турниру в отличных игровых кондициях.

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Дания, как и большинство сборных Европы, в преддверии чемпионата мира не проводила контрольных матчей. В последний раз «алая гвардия» собиралась осенью на матчи Лиги наций. Если судить по последним результатам игр со сборными Хорватии (1:2) и Франции (2:0), то ей по силам побороться за первое место в группе D.

Тунис занимает 30-е место в рейтинге ФИФА и является третьей по силе сборной из Африки. «Карфагенские орлы» без особых трудностей квалифицировались в ЧМ-2022 в Катаре, в третьем раунде отстояв свои амбиции в двухматчевой серии со сборной Мали.

В начале текущего года на тренерском мостике произошли перестановки. Из-за вылета в четвертьфинале Кубка Африки футбольная федерация отправила Мондера Кебайера в отставку. Место у руля занял его помощник Джалель Кадри. Под его руководством сборная провела 10 игр. В шести встречах выиграла, трижды сыграла вничью и лишь в одном матче уступила Бразилии — 1:5.

Сборная Туниса не имеет в своей обойме звёзд первой величины. Ключевыми игроками в составе «карфагенских орлов» являются полузащитники «Кёльна» и «Монпелье» соответственно — Эйе Скири и Вахби Хазри. Команда прекрасно умеет играть вторым номером — за счёт высокого прессинга сбивает темп атак и переводит игру в вязкую фазу.

Дания на порядок превосходит соперника в классе и опыте. «Алая гвардия» подходит к финальной части чемпионата мира в сравнительно лучшей игровой форме. После квалификации ЧМ-2022 она выступала в Лиге наций. Это более конкурентная среда, чем обычные товарищеские матчи с африканскими странами в случае Туниса.

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Сомнений в победе команды Каспера Юльманна не возникает. Датчане укрепили уверенность в собственных силах на последних международных турнирах и готовы покорять новые вершины. Сборная Туниса здорово играет в обороне и вскрыть эшелонированную оборону команды Джалеля Кадри будет непросто. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу Дании через тотал меньше 2.5 мяча за 3.05.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2022 Дания — Тунис 22 ноября 2022 года

«Датский динамит» мотивирован стартовать с победы, но будет подходить ко встрече с оглядкой на будущий матч с французами. «Карфагенские орлы» сделают акцент на оборону. Вряд ли Эриксен и компания смогут найти много лазеек в их эшелонированной обороне. Отсюда ставка на победу Дании через тотал меньше 2.5 гола за 3.05.

Ставка: победа Дании и тотал меньше 2.5 мяча за 3.05.

Экспресс с коэффициентом 9.56.

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Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия с коэффициентом 3.20.