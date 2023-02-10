«Монако» — «ПСЖ». Головин поспорит с Месси

В последней очной встрече монегаски зацепились за ничью благодаря роскошной голевой передаче россиянина. Что на этот раз?

11 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех монегасков оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» 11 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» (11.02.2023)

В текущем сезоне чемпионата Франции миновало уже 22 тура. На 11 февраля запланированы две встречи 23-го тура. В самой ранней из них в городе Фонвьей, Монако, померяются силами местный «Монако» и «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный судья — Клеман Тюрпен.

После возобновления сезона «Монако» набрал очень хороший ход. За последние семь туров в чемпионате Франции он не потерпел ни одного поражения. Вничью красно-белые сыграли с «Лорьяном» (2:2) и «Марселем» (1:1). Во всех остальных встречах они выиграли, порадовав своих болельщиков большим количеством голов.

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За этот период времени команда из города Фонвьей забила целых 19 мячей. В пяти из них принял непосредственное участие Александр Головин. Он записал на свой счёт один гол и четыре результативные передачи. Таким образом россиянин поднялся на седьмое место в таблице лучших ассистентов Лиги 1. Сейчас он пребывает в отличной форме.

Всё бы ничего, но и сами подопечные Филиппа Клемана пропустили за эти семь встреч восемь мячей, хотя в соперниках были преимущественно андердоги. Также из-за проблем оборонительного плана они недавно вылетели из Кубка Франции, уступив во встрече 1/32 финала с аутсайдером Лиги 2 — «Родезом» (2:2, по пенальти 4:5).

Впрочем, нехватка надёжности в защите для монегасков не в новинку. За 31 матч во всех официальных турнирах они пропустили 43 мяча. «ПСЖ» утратил крепость в обороне как раз после возобновления сезона. За последние семь матчей в Лиге 1 ему лишь раз удалось уйти с поля без пропущенных мячей — во встрече с замыкающим турнирную таблицу «Анже» (2:0).

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Из-за регресса качества игры в защите, последовало и ухудшение результатов парижан. Сначала они потерпели поражения во встречах с «Лансом» (1:3) и «Ренном» (0:1). Затем, вылетели из Кубка Франции, уступив в матче 1/8 финала с «Марселем» (1:2). В последнем случае чудом не пропустили больше.

До поражения во встрече с «Лансом» красно-синие шли с идеальной статистикой. Безусловно, сваливать всю вину на защитников неправильно. К звёздным нападающим «ПСЖ», в том числе Лионелю Месси, тоже есть несколько вопросов. Во встрече с «Ренном» они нанесли всего лишь один удар в створ.

Тем не менее только за последние пять матчей во всех официальных турнирах голкиперу парижан Джанлуиджи Доннарумме 22 раза приходилось вступать в игру и выручать свою команду. Это говорит о многом. У Кристофа Галтье вряд ли уйдёт много времени на то, чтобы провести работу над ошибками, но, думается, монегаски успеют воспользоваться ослабленностью соперника и зацепиться за очки.

В последней очной встрече красно-белые сыграли вничью. Одним из главных героев матча стал ранее упомянутый Александр Головин. 26-летний полузащитник отметился искусной результативной передачей, которую превратил в гол его одноклубник — Кевин Фолланд. Чем россиянин сможет удивить на этот раз?

Стоит отметить, что недавно появилась информация о том, что Головина хочет приобрести дортмундская «Боруссия». Агент футболиста подтвердил интерес со стороны немецкого клуба. Отмечается, что сам хавбек не против переезда в Германию. Полагаем, качественной игрой он заставит руководство «шмелей» быстрее думать насчёт трансфера.

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Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.80. В конце концов, сталкиваются две самые результативные команды чемпионата Франции. На счету монегасков 48 голов за 22 тура. Парижане забили за этот же период 54 мяча. В 20 (10+10) из них принял участие Лионель Месси. Чемпион мира наверняка захочет исправиться за недавний провал в Кубке Франции.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» 11 февраля 2023 года

«Монако» добыл отменные результаты в последних семи турах чемпионата Франции, а также порадовал своих поклонников большим количеством забитых мячей. На домашнем стадионе красно-белые наверняка забьют в ворота «ПСЖ» гол-два, а то и больше. Не исключено, что им удастся отнять очки у парижан. После возобновления сезона красно-синие очень часто пропускают. С другой стороны, с результативностью у них всё в порядке. Потому, ждём, что игра получится богатой событиями.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

Экспресс с коэффициентом 9.63.

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