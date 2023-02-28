«Динамо» — «Крылья Советов». Не Захарян, а Писарский — главный хедлайнер

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1 марта состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» Москва — «Крылья Советов». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.83. Успех самарцев оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Крылья Советов» 1 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Москва — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Крылья Советов» (01.03.2023)

Совсем скоро возобновится чемпионат России, а пока обратим внимание на Кубок страны. 1 марта состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ. На стадионе «ВТБ Арена» в Москве померяются силами местное «Динамо» и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В первой встрече москвичи потерпели поражение со счётом 1:2. Результат вполне закономерен. Самарцы местами смотрелись предпочтительнее, особенно во втором тайме. Они острее атаковали, а также продемонстрировали более собранный командный футбол. Чудом не забили больше.

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И это несмотря на то что в январе «Крылья Советов» лишились сразу двух своих лучших бомбардиров — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, которые перебрались в московский «Локомотив». Впрочем, это не первый раз, когда «Крылья» продают своих ведущих игроков. Игорь Осинькин, видимо, к этому уже привык.

На сборах подопечные Осинькина провели целых 10 товарищеских встреч. Похоже, не зря. Большое количество матчей помогло опытному тренеру наиграть новичков — Александра Зуева, Николая Рассказова, Бенхамина Гарре и, конечно же, Владимира Писарского (Сычевого), ранее выступавшего за «Оренбург».

Примечательно, что именно новобранцы стали главными героями первого матча с «Динамо». Сначала забил Писарский. Затем победный гол записал на свой счёт появившийся на поле на 85-й минуте Зуев — с передачи часто критикуемого в «Спартаке» Рассказова.

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Дебютировали за свой новый клуб новички просто великолепно. Писарский завёл трибуны, отпраздновав гол в образе дирижёра. Этот момент стал очень обсуждаемым. Кроме того, по словам Владимира, у него была мотивация после смены фамилии. Однако на 78-й минуте встречи с «Динамо» он был заменён. По словам футболиста, это просто ушиб, и всё пройдёт. Посмотрим, будет ли он готов к ответной встрече.

«Динамо» провело на сборах девять контрольных матчей. В семи из них одержало уверенные победы, порадовав своих болельщиков отменной результативностью. Также москвичи сыграли вничью с «Оренбургом» (3:3). Поражение они потерпели в последней контрольной встрече с ЦСКА (1:2).

Казалось бы, сборы проведены продуктивно. Однако то ли от перегрузки, то ли наоборот в первом матче с «Крыльями Советов» бело-голубые полностью провалились. Вновь вскрылись имеющиеся проблемы оборонительного плана, которые в товарищеских матчах и должны были быть устранены.

К Славише Йокановичу по данному поводу имеется несколько вопросов. Ведь зимой «Динамо» бездействовало на трансферном рынке. Оно мощно усилилось до этого. У сербского специалиста были и время, и ресурсы для того, чтобы отладить игровые механизмы игры своих подопечных.

Андрей Тихонов раскритиковал бело-голубых за поражение в первом матче. Бывший футболист «Спартака» и сборной России отметил, что движение «Динамо» во втором тайме выявило слабые стороны команды. Он подчеркнул, что полузащитники Арсен Захарян и Даниил Фомин были очень медленными.

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Вероятно, в ответной встрече бело-голубые выступят с большей самоотдачей. Как-никак встреча состоится на их домашнем стадионе. Однако, на наш взгляд, нельзя исключать и того, что подопечным Йокановича может потребоваться больше времени на то, чтобы вернуться в тонус.

Если так, то больше верится в проход «Крыльев Советов» в следующую стадию турнира. Поставить на то, что они не проиграют в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. В четырёх из пяти последних очных встреч самарцы вообще одержали победы.

И в этот раз «Крылья» смотрятся предпочтительнее. Складывается впечатление, что Игорь Осинкин гораздо лучше подготовился к возобновлению сезона, чем Славиша Йоканович. У самарцев меньше ресурсов, но они выглядят единым целым. О бело-голубых по первому матчу того же сказать нельзя.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Крылья Советов» 1 марта 2023 года

Безусловно, у «Динамо» лучше результаты на дистанции. Оно занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, в то время как «Крылья Советов» располагаются лишь на 11-й строчке. Однако после зимнего перерыва бело-голубые, похоже, вернулись не в лучшей форме. Обновлённые зимними трансферами самарцы по делу выиграли первый матч. Да и результаты пяти последних очных встреч всецело на их стороне. Думается, гостям удастся не проиграть в основное время.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют в основное время за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Крылья Советов» с коэффициентом 3.60.

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