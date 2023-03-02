«Ак Барс» — «Нефтехимик», второй матч. Радулов вернёт всё на свои места

3 марта состоится второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.78. Успех нижнекамцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик» 3 марта 2023 года

Букмекеры считают, что второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что обе забьют во втором периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85.

Анализ и прогноз на второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Нефтехимик» Нижнекамск (03.03.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу. Настала пора плей-офф. 3 марта состоятся четыре вторые встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. В одной из них на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани местный «Ак Барс» примет нижнекамский «Нефтехимик». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Первый день плей-офф закончился множеством сенсаций. Первый матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» не стал исключением. Гости вырвали победу в овертайме (3:2 ОТ). На удивление встреча проходила на равных скоростях. Даже по количеству опасных моментов и бросков в створ показатели у команд практически одинаковы.

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В послематчевом интервью Зинэтула Билялетдинов отметил, что у его команды многое не получалось. Специалист подчеркнул, что его подопечные по непонятным причинам безобразно начали матч. Казанцы пропустили две шайбы в первом периоде. Причём одну из них нижнекамцы забросили в меньшинстве, поймав на ошибке Вячеслава Войнова.

Пожалуй, это был один из худших матчей «Ак Барса» после возвращения Билялетдинова на должность главного тренера. Стоит отметить, что под его руководством команда очень сильно прибавила во второй половине сезона. Всё благодаря тому, что праймовому специалисту удалось наладить дисциплину и выработать сыгранность между звёздными хоккеистами.

За последние 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ «барсы» потерпели лишь два поражения — в играх со СКА (4:7) и «Металлургом» (3:6). Также они два раза выиграли в овертайме. Во всех остальных случаях казанцы одержали победы в основное время. Таким образом, они закончили сезон на первом месте в таблице Восточной конференции.

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Особый вклад в результаты «Ак Барса» привнёс Александр Радулов. При Билялетдинове нападающий получил капитанскую нашивку и стал главной движущей силой команды. В последних 12 матчах в регулярке форвард забросил шесть шайб, а также отметился 12 результативными передачами. Он находится на пике формы.

В недавнем интервью Билялетдинов отметил, что в плей-офф будет выделять много игрового времени матёрым хоккеистам, в том числе Войнову и Радулову. Он признался, что команде нужны опыт и самоотдача Вячеслава и Александра. Нет сомнений, что специалист проведёт работу над ошибками и сумеет переломить ход неудачно начавшейся серии с «Нефтехимиком».

Клуб из Нижнекамска тоже прилично прибавил во второй половине сезона. Помогла ему в этом мотивация в виде борьбы за место в плей-офф. За последние 11 матчей в регулярке подопечные Олега Леонтьева потерпели только четыре поражения — одно в овертайме и три в основное время, в том числе в игре с «Ак Барсом» (3:4).

Также нижнекамцы два раза выиграли в овертайме. Во всех всех остальных встречах одержали победы в основное время. Стоит отметить, что по ходу сезона им неоднократно удавалось навязывать борьбу и обыгрывать сильных соперников. Однако большую часть очков они набрали на домашней арене.

С выездами у «Нефтехимика» имеются серьёзные проблемы. За 34 встречи в гостях он одержал только 12 побед. Четыре раза подопечные Леонтьева уступили в овертайме. 18 раз проиграли в основное время. За этот период времени пропустили очень много шайб — 111. Сами забросили только 83.

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Леонтьева определённо есть за что похвалить. Наставник собрал крепкую команду при очень маленьком бюджете. Вероятно, нижнекамцам даже удастся забрать ещё один матч в серии. Тем не менее казанцы смотрятся сильнее по всем параметрам. Поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.78.

На наш взгляд, «Барсы» выглядят фаворитами не только предстоящего матча, но и текущего розыгрыша Кубка Гагарина в целом. Звёздный отлично сбалансированный состав, обладающий огромным опытом наставник и отменные результаты на последнем отрезке сезона. Что ещё нужно?

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик» 3 марта 2023 года

У «Ак Барса» гораздо мастеровитее состав и больше опыта выступлений в плей-офф. Лидеры, в том числе Радулов, находятся в шикарном тонусе. Билялетдинов наверняка сделает выводы из неудачи в первой игре, и безобразия больше не будет. «Нефтехимик» здорово прибавил на последнем отрезке сезона, но выиграть во втором матче в гостях подряд ему вряд ли удастся. В этом сезоне нижнекамцы очень плохо выступают на выезде.

Ставка: победа «Ак Барса» за коэффициент 1.78.

Экспресс с коэффициентом 8.00.

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