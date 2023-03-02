«Ман Сити» — «Ньюкасл». Холанд вернёт интригу в АПЛ

4 марта состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры – в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44, а шансы «сорок» оцениваются аналитиками в 6.85. Ничья доступна за 4.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 4 марта 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.27, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.68. На гол «Манчестер Сити» дают коэффициент 1.08, а гол «Ньюкасла» оценивается в 1.65. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» (04.03.2023)

Программу 26-го тура английской Премьер-лиги открывает матч на стадионе «Этихад» – и это долгожданное событие для игроков и болельщиков «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы возвращаются на свою арену после пяти гостевых встреч подряд. Повод весомый — приезжает одна из сенсаций текущего сезона «Ньюкасл Юнайтед».

Пятиматчевое гостевое турне «горожан» прошло неплохо, но могло быть и лучше – три победы и два ничейных результата. В числе прочих был обыгран лидирующий в АПЛ «Арсенал» (3:1). Однако, потеряв очки с «Ноттингемом» (1:1), «Ман Сити» вновь уступил «канонирам» первую строчку в турнирной таблице.

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На подготовку к матчу с «Ньюкаслом» у Гвардиолы было менее четырёх суток – в последний день февраля «Манчестер Сити» обыграл «Бристоль» (3:0) и вышел в четвертьфинал Кубка Англии. В этой встрече более половины стартового состава «горожан» были игроками основы, но отдых получил лучший бомбардир – Эрлинг Холанд.

Небольшая передышка норвежцу была просто необходима. После хет-трика в ворота «Вулверхэмптона» Холанд забил только два мяча в следующих семи матчах во всех турнирах. Не блистает и его главный конкурент по позиции — Хулиан Альварес, который забил лишь гол на аналогичном игровом отрезке.

После паузы на чемпионат мира «Манчестер Сити» ещё не проигрывал на своём стадионе – шесть побед с общим счётом 18:5 и обидная ничья 1:1 с «Эвертоном». Помимо «ирисок», лишь «Арсенал» пропустил на «Этихаде» менее трёх мячей на этом отрезке сезона.

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Что касается «Ньюкасла», то подопечные Эдди Хау имеют на два дня подготовки больше, но предыдущий матч отобрал много сил и эмоций. «Сороки» не воспользовались шансом выиграть первый за 68 лет серьёзный трофей, уступив в финале Кубка лиги почти безупречному «Манчестер Юнайтед» (0:2).

С учётом выступлений на «Уэмбли», «Ньюкасл» не выигрывает в четырёх встречах подряд. До матча с «красными дьяволами» Эдди Хау капитулировал ещё и перед «Ливерпулем» (0:2), а до этого не смог обыграть борющиеся за выживание «Вест Хэм» (1:1) и «Борнмут» (1:1).

Если брать только матчи АПЛ, то картина тоже вырисовывается безрадостная – одна победа, пять ничейных результатов и поражение в одном из семи последних встреч. Только в трёх из этих семи игр «Ньюкасл» смог отметиться голом. Хорошо, что при этом пропускают «сороки» немного.

Только две команды в текущем сезоне АПЛ смогли забить «Ньюкаслу» более одного мяча – это «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Матч первого круга с «горожанами» закончился ничьей со счётом 3:3. Правда, состоялась эта игра в начале сезона, когда «Ньюкасл» очень долго не мог набрать ход.

Из-за продолжающегося спада «сороки» выпали из четвёрки лучших АПЛ и отпустили «Тоттенхэм» на четыре очка. Следующая потеря очков может стоить и пятого места, но у «Ньюкасла» есть ещё два матча в запасе по сравнению с соседями по турнирной таблице.

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Матчи «Ман Сити» и «Ньюкасла» в последние годы выдаются весьма результативными, но градус ожиданий от встречи стоит всё же немного снизить – «Ньюкасл» хоть и в кризисе, но обороняться умеет гораздо лучше, чем в начале сезона. Поставим на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 4 марта 2023 года

О «Ньюкасле» уже не говорят с тем вдохновением, с каким говорили совсем недавно, клуб почти разучился забивать и выигрывать. Однако надёжная игра в обороне кое-как позволяет подопечным Эдди Хау держаться на верхних этажах турнирной таблицы. Хосепа Гвардиолу это не смутит — «Манчестер Сити» очень хорош на своём поле, но высокой результативности ждать не стоит.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 8.00.

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