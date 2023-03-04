«Краснодар» — «Торпедо». С подопечными Талалаева всё ясно

У автозаводцев всё меньше шансов сохранить прописку в РПЛ. Перерыв ничем не помог.

5 марта состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Торпедо». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.45. Успех москвичей оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Торпедо» 5 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Торпедо» (05.03.2023)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. На 5 марта запланированы три встречи. В одной из них на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре померяются силами местный «Краснодар» и «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Главный судья — Евгений Кукуляк.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв не в самом лучшем настроении. Он одержал лишь одну победу за последние семь туров в чемпионате России. Также «быки» два раза сыграли вничью. Всё остальное — поражения. Из-за неудач они спустились на восьмую строчку в турнирной таблице.

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В результате руководство чёрно-зелёных приняло решение о смене главного тренера. Александр Сторожук был отправлен в отставку. Его должность занял сербский специалист Владимир Ивич. Также были приобретены несколько легионеров — Кади Боржес и Мозес Кобнан. Плюс вернулся из аренды Хуниор Алонсо.

Пока что о пользе перемен трудно судить. Позитивные моменты имеются. За три встречи в Зимнем кубке РПЛ «быки» потерпели лишь одно поражение — в матче со «Спартаком» (0:4). Победы они одержали в играх с «Сочи» (1:0) и «Ростовом» (4:0). Однако в Кубке России краснодарцы выступили хуже.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ чёрно-зелёные разгромно уступили ЦСКА (0:3). В ответной встрече одержали победу, но с минимальным счётом 1:0, что не позволило избежать вылета из верхней сетки турнира. Впереди у Ивича полным-полно работы. Надо сыграть новичков, а также поставить собственную модель игры.

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С другой стороны, во встрече с «Торпедо» у «Краснодара» не должно возникнуть серьёзных проблем. За 17 туров в чемпионате России автозаводцы одержали только одну победу, а также три раза сыграли вничью. Во всех остальных матчах они потерпели поражения.

За этот отрезок времени чёрно-белые пропустили не очень много — 30 мячей, но и сами забили всего лишь семь голов. Для того чтобы улучшить результативность, зимой «Торпедо» произвело несколько трансферов. Оно приобрело несколько легионеров, а также нападающего Илью Стефановича.

На сборах автозаводцы выступили ужасно. За семь товарищеских матчей они не одержали ни одной победы. Три раза подопечные Андрея Талалаева сыграли вничью. Во всех остальных встречах потерпели поражения. Пропустили 13 мячей, а сами забили только шесть, хотя соперники были не очень сильные.

Недавно автозаводцы вылетели из Кубка России, уступив во встрече с командой из Второй лиги — «Акроном» (0:2). Им не удалось забить даже несмотря на то, что с 58-й минуты соперник играл в меньшинстве. После встречи ранее упомянутый Стефанович извинился перед болельщиками.

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Адаптация футболиста в новом клубе проходит очень плохо. За четыре встречи (три товарищеские и одна в Кубке России) он не отметился ни единым результативным действием. При таком раскладе куда больше верится в краснодарцев. Поставить на их победу и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

Забитых голов вряд ли будет слишком много. У автозаводцев огромные проблемы с результативностью. Краснодарцы же только привыкают к новому главному тренеру. Да и сам Ивич находится в процессе адаптации. В недавнем интервью серб отметил, что самостоятельно начал работу над русским языком.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Торпедо» 5 марта 2023 года

«Краснодар» находится в процессе перестройки. Местами он смотрится неплохо, но прибавлять определённо есть куда. Главного аутсайдера РПЛ «быки» наверняка обыграют, но встреча вряд ли получится результативной. У «Торпедо», можно сказать, атрофирована линия атаки. Автозаводцы не сумели забить даже команде из Второй лиги, которая провела чуть ли не половину матча в меньшинстве. Впрочем, и пропускают чёрно-белые не слишком много. Что-нибудь в духе 2:0 или 3:0 здесь вполне может быть.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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