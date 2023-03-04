«Ливерпуль» — «МЮ». Тен Хаг не пустит Клоппа в зону еврокубков

5 марта 2023 года состоится матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.35. Шансы «МЮ» оценены в 2.85. Заключить пари на ничью предлагается за 3.65.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 5 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.20. Ставки на то, что «Ливерпуль» выиграет со счётом 2:1, принимаются за 9.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (05.03.2023)

Предпоследний матч выходных в английской Премьер-лиге состоится 5 марта, когда «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдёт на «Энфилде», и хозяева начинают выходные на шестом месте с 39 очками, в то время как «Манчестер Юнайтед» находится на третьем месте с 49 очками, сыграв одинаковое количество матчей.

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«Ливерпуль» выйдет на игру после победы со счётом 2:0 в матче с «Вулверхэмптоном» дома в Премьер-лиге в среду вечером. Красным потребовалось 73 минуты, чтобы открыть счёт, а второй гол был забит всего через четыре минуты.

Статистика показывает, что «Ливерпуль» выиграл в одном из трёх последних матчей во всех соревнованиях, причём победа была одержана дома с «волками».

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» потерпел крайне досадное домашнее поражение в игре с «Реалом» со счётом 2:5, а после этого «Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) в Премьер-лиге.

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В четырёх последних матчах АПЛ «Ливерпулю» удалось сохранить ворота сухими. Он не уступал в четырёх последних матчах Премьер-лиги и выиграл в четырёх из пяти последних встреч на домашней арене. В каждом из трёх последних домашних матчей «Ливерпуля» в Премьер-лиге было забито менее 2.5 мяча.

«Манчестер Юнайтед» совершает поездку на «Энфилд», обыграв дома «Вест Хэм» со счётом 3:1 в Кубке в среду вечером. Пропустив гол в начале второго тайма, «МЮ» смог сравнять счёт лишь на 77-й минуте.

Воодушевлённые домашней публикой «красные дьяволы» вышли вперёд на последней минуте игры и забили третий гол в добавленное время. Эта победа означает, что «Манчестер Юнайтед» остался непобеждённым в 11 последних матчах во всех соревнованиях. Он выиграл в 9 из 11 матчей, а также не знает поражений в 10 из 11 последних матчей в АПЛ.

«Ливерпуль» остался без травмированного трио Кельвина Рэмси, Тьяго Алькантары и Луиса Диаса. Также есть сомнения по поводу физической готовности Джозефа Гомеса и Артура.

В составе «Манчестер Юнайтед» из-за травм отсутствуют Донни ван де Бек и Кристиан Эриксен. Антони Марсьяль и Люк Шоу находятся под вопросом, но последний, как ожидается, успеет восстановиться к игре.

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Это всегда важный матч, и от него многое зависит в плане борьбы за попадание в четвёрку сильнейших. Победа вернёт «Ливерпуль» в четвёрку лидеров, но «Манчестер Юнайтед» сейчас полон уверенности и может выйти на первое место. Поставим на победу «МЮ», в котором под руководством тен Хага больше уверенности.

В букмекерской конторе «Фонбет» на победу «Манчестер Юнайтед» предлагают коэффициент 2.85. Там же за регистрацию будет доступен фрибет 2000 рублей. Использовать его можно в приложении.

Ставка: победа «МЮ» за 2.85.

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