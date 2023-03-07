«Сибирь» — «Авангард», четвёртый матч. Кравца ждёт ещё одна битва

8 марта состоится четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Сибирь» — «Авангард». Начало игры — в 13:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу новосибирцев в основное время можно с коэффициентом 2.55. Успех омичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Сибирь» — «Авангард» 8 марта 2023 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Сибирь» — «Авангард» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.73. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что обе забьют с первую по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Сибирь» Новосибирск — «Авангард» Омск (08.03.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу. Настала пора плей-офф. 8 марта состоятся четыре четвёртые встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. В самой ранней из них на стадионе «Сибирь» в Новосибирске местная «Сибирь» примет «Авангард». Первое вбрасывание запланировано на 13:30 мск.

В первой встрече, несмотря на то что она проходила в Омске, «Сибирь» одержала победу (2:1 ОТ). Она продемонстрировала очень качественный хоккей, лишив «ястребов» всех ключевых преимуществ. Техничная атака омичей, а также большинство оказались абсолютно неэффективными.

Тренер «Виннипега» оценил дебют Наместникова.

Тем не менее надолго новосибирцев не хватило. Уже во второй встрече они потерпели разгромное поражение со счётом 1:4. В послематчевом интервью Андрей Мартемьянов раскритиковал своих подопечных за неуверенную игру. Он отметил, что «Авангард» был просто-напросто злее и больше хотел победить.

Серьёзный разговор в раздевалке помог, но не сильно. В третьем матче «Сибирь» снова проиграла, но уже со счётом 3:4. У такого результата есть несколько причин. В первую очередь дело в банальном невезении и плохой реализации моментов. Новосибирцы нанесли 37 бросков в створ ворот «ястребов». Также они целых шесть раз попали в каркас.

Подопечные Мартемьянова подолгу запирали омичей в их зоне. Однако необходимый результат это добыть не помогло. «Авангард», в свою очередь, нанёс только 12 бросков. Опять не обошлось без удачи. Хотя не отменяет она и мастерства забросивших шайбы хоккеистов — Сергея Толчинского, Владимира Ткачёва и Корбана Найта.

Овечкин: «Вашингтон» играет медленно и мягко.

Толчинский и Ткачёв завершили регулярный чемпионат в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ. На двоих они набрали 115 (39+76) очков. Неподалёку, на шестом месте, с 55 очками расположился другой результативный нападающий «Авангарда» — Рид Буше. При этом американец занял третье место в списке лучших снайперов лиги. Он забросил 31 шайбу в 64 играх.

Примечательно, что первые три гола в последней игре с новосибирцами омичи забили в большинстве. Это один из первых компонентов, который у них улучшился после того, как Михаил Кравец стал главным тренером. Однако есть у «ястребов» и то, с чем наставник никак не может совладать — некачественная игра во втором периоде.

Данная проблема регулярно докучала «Авангарду» в регулярном чемпионате. Теперь она мешает в плей-офф. Команда из Омска заметно просаживается и позволяет сопернику создавать опасные моменты у своих ворот. Опять же, повезло, что в третьем матче «Сибирь» не сумела забить во втором периоде.

Если бы новосибирцам удалось тогда размочить счёт, итог встречи вполне мог быть иным. На домашнем стадионе подопечные Мартемьянова играют на эмоциях, подгоняемые родными болельщиками. Весьма вероятно, в этот раз им удастся за счёт энергетики трибун добыть победу. Есть и ещё кое-что.

В последних двух матчах с «Сибирью» «ястребы» получили огромное количество ненужных удалений. Суммарно они набрали целых 32 минуты штрафа. У омичей наверняка накопилась усталость от постоянной игре в меньшинстве. Для новосибирцев это хороший шанс сравнять счёт в серии.

Кравец: не хотели играть в обороне, но «Сибирь» нас вынудила.

Однако наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит ТБ 4.5 шайбы за коэффициент 2.15. Последние две игры получились результативными. И на дистанции у обеих команд полный порядок с данным компонентом. Подопечные Мартемьянова забросили за 68 матчей в регулярке 172 шайбы. Пропустили тоже немало — 161.

Омичи пропустили в свои ворота ещё 164 шайбы. Зато и сами забили 188 голов. Их лидеры атаки, в том числе Буше, Найт, Толчинский и Ткачёв пребывают в шикарном тонусе. Нападающие тащили команду в концовке регулярки. Теперь та же картина повторяется в плей-офф. Не исключено, что им удастся вновь за счёт техники вырвать победу и укрепить преимущество в серии.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Сибирь» — «Авангард» 8 марта 2023 года

В предстоящем матче, на наш взгляд, трудно выявить фаворита. Поэтому предлагаем проверить верх по голам. «Сибирь» может воспользоваться усталостью «Авангарда», обусловленной частой игрой в меньшинстве, и на эмоциях забросить много шайб, а также сравнять счёт в серии. В то же время у омичей более мощная и мастеровитая группа атаки. Как показывает практика, им не нужно много моментов для того, чтобы добыть победу. Последние две очные встречи получились результативными. Думается, так же будет и в этот раз.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 2.15.

Экспресс с коэффициентом 10.30.

Макдэвид установил личный рекорд НХЛ по очкам.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 78 голов.

Разин: в матче с ЦСКА было очень плохое начало.

Кудашов: меня не задевают слова Ларионова.