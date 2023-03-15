СКА — «Торпедо», первый матч. Ларионов задаёт тренд

Ротенберг посетовал на большое количество травм, но жалеть его никто не собирается. Тем более не стоит ждать поблажек от Профессора.

16 марта состоится первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина СКА — «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.48. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина СКА — «Торпедо» 16 марта 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина СКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 2.55. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.10. Заключить пари на то, что обе забьют в третьем периоде, можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 2.50. Там же доступен фрибет 2000 рублей всем зарегистрировавшимся пользователям.

Анализ и прогноз на первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — «Торпедо» Нижний Новгород (16.03.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу. Настала пора плей-офф. 16 марта состоятся две первые встречи 1/4 финала Кубка Гагарина. В одной из них на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге местный СКА примет «Торпедо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

На предыдущей стадии турнира у СКА неожиданно возникли проблемы с минским «Динамо». Белорусский клуб является довольно удобным для него соперником, о чём свидетельствует история очных встреч. Тем не менее серия затянулась до шести матчей, и большая их часть получилась упорной (4:6, 5:2, 4:0, 2:4, 3:6, 4:2).

Макдэвид установил рекорд XXI века по очкам за сезон НХЛ.

Бросается в глаза, что петербуржцы немало пропустили — целых 17 шайб. В преддверии плей-офф у многих возникали опасения насчёт вратарской позиции СКА. Обмен Александра Самонова в «Северсталь» на Владислава Подъяпольского оказался больше выгоден череповчанам.

Самонов набрал хорошую форму и начал выручать, а Подъяпольский, напротив, заметно сбавил. В то же время у армейцев очень мощная линия атаки. За 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ они забросили целых 243 шайбы — больше всех. В 62 (40+22) из них принял непосредственное участие Дмитрий Яшкин.

По итогам сезона чешский форвард стал не только лучшим снайпером, но и лучшим бомбардиром лиги. В плей-офф он продолжает радовать результативностью. В шести матчах с минским «Динамо» подопечные Романа Ротенберга забросили 25 шайб. Яшкин забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Реакция Конора Макгрегора на драку в матче НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон».

«Торпедо», в свою очередь, на предыдущей стадии Кубка Гагарина обыграло московское «Динамо» — 4-2. Серия получилась очень напряжённой и интересной. Команды играли на равных, хотя изначально полагалось, что оборонительная стратегия Алексея Кудашова подходит для плей-офф лучше, чем хаос-хоккей Игоря Ларионова.

При этом в первых пяти матчах не принимал участия из-за травмы Алексей Кручинин. Восстановление одного из лидеров сразу же отразилось на игре «Торпедо». В последней встрече, несмотря на то что она проходила в Москве, нижегородцы атаковали острее. Кручинин в первом периоде зарядил в перекладину. Также было несколько штанг.

Теперь у «Торпедо» есть все шансы не только навязать борьбу, но и попробовать выбить СКА из турнира. Несмотря на скромный опыт выступлений в плей-офф КХЛ, нижегородцы смотрятся очень собранно. Нехватку глубины состава компенсирует грамотнейшее руководство Профессора. Складывается впечатление, что с каждым новым матчем его подопечные становятся сильнее.

В регулярке автозаводцам лишь раз удалось обыграть СКА (2:1 Б). Зато как! Ларионов оставил в запасе сразу трёх из четырёх лучших бомбардиров команды, в том числе Кручинина. Позднее хоккеист отметил, что сначала не понял решения главного тренера, но затем убедился в его правильности и восхитился Профессором.

Фаворитом грядущего матча выглядит СКА. Однако «Торпедо», на наш взгляд, не стоит списывать со счетов. Если с минским «Динамо» у петербуржцев возникли некоторые проблемы, то с нижегородцами им тем более будет нелегко. Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 1.95 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Главный тренер «Вашингтона» не смог назвать сроки восстановления Овечкина.

У нижегородцев тоже отличная результативность. За 68 матчей в регулярке они забросили целых 204 шайбы — больше только у ЦСКА и как раз СКА. Но и пропустили автозаводцы немало — 172 шайбы. Временами сказывается нехватка опыта. Да и атакующая схема игры Ларионова сама по себе предрасполагает к высокой скорости и большому количеству голов.

Кстати, в преддверии первой встречи с нижегородцами Роман Ротенберг отметил, что у его команды немало кадровых потерь из-за того, что со СКА играют грубо. Вот только и сами петербуржцы совсем не щадят соперников. Да и подопечные Игоря Ларионова вряд ли станут с ними церемониться. В конце концов, это хоккей.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина СКА — «Торпедо» 16 марта 2023 года

У СКА огромная мощь в нападении, но вот вратарская позиция является его слабым местом. 17 пропущенных шайб во встречах с минским «Динамо» заставляют насторожиться. К тому же у «Торпедо» тоже полный порядок с результативностью. Плюс оправился от травмы один из лучших бомбардиров. Сдаётся, встреча получится насыщенной событиями и закончится большим количеством заброшенных шайб. Ставим на тотал больше 5.5 шайбы. «Фонбет» предлагает коэффициент 1.95 на этот исход и дарит фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.95.

Экспресс с коэффициентом 9.67.

Кривокрасов заменит Мартемьянова на посту главного тренера «Сибири».

Андрей Разин в межсезонье покинет «Северсталь».

Российского голкипера Загидулина признали самым ценным игроком чемпионата Финляндии.

Андрей Свечников выбыл до конца сезона.