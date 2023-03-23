Швеция — Бельгия. Тедеско не смутит Ибрагимович

Бывший тренер «Спартака» готов проявить себя на уровне сборных, и даже 41-летний Златан ему не помеха.

24 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Швеция – Бельгия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 2.15. Успех шведов оценивается аналитиками коэффициентом 3.42. Поставить на ничью предлагают за 3.45.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Швеция – Бельгия 24 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч Швеция – Бельгия получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЧЕ-2024 Швеция – Бельгия (24.03.2024)

Отборочный турнир Евро-2024 набирает ход. В пятницу пройдëт восемь матчей 1-го тура группового этапа. Сейчас нас интересует игра в Стокгольме, в которой на стадионе «Френдс Арена» сборная Швеции примет команду Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Швеция не радует ни результатами, ни качеством игры. Эта сборная не смогла пробиться на чемпионат мира в Катаре, хотя была близка. Она заняла второе место в группе с Испанией, обыграла в первом матче стыков Чехию (1:0 д. вр.), но проиграла Польше (0:2). Затем был неприятный отрезок в Лиге наций: в группе с Сербией, Норвегией и Словенией шведы заняли последнее место и вылетели в дивизион С.

Роналду: я стал лучше после ухода из «Манчестер Юнайтед».

При этом никаких перемен в сборной пока не предвидится. Руководство продолжает доверять главному тренеру Янне Андерссону, возглавляющему Швецию уже долгое время. В последних товарищеских матчах сине-жёлтые показали себя неплохо, выиграв все четыре. Но важно понимать, что в соперниках были Алжир (2:0), Исландия (2:1), Финляндия (2:0) и Мексика (2:1).

В первую очередь стоит отметить, что в нападении шведы немного прибавили. Они забивают на протяжении семи матчей подряд, а в пяти случаях не меньше двух голов. У Андерссона впереди есть из кого выбирать – здесь и молодой бомбардир Александер Исак, и нестареющий Златан Ибрагимович. 41-летний форвард только после травмы, но успел забить очередной гол за «Милан».

Впрочем, на своём поле Швеция привычно ставит на надёжность обороны. В пяти последних официальных встречах дома в разных турнирах тотал 2.5 мяча пробивался лишь один раз. Только Норвегия смогла забить шведам больше одного мяча, а дубль оформил Эрлинг Холанд.

Тикнизян: Дзюба — толстокожий, он не обращает внимание на критику.

У Бельгии яркого форварда на острие атаки нет, однако разнообразия хватает. У команды новый тренер. После провала на чемпионате мира, где бельгийцы не смогли выйти из группы, обыграв только Канаду, сборная рассталась с Роберто Мартинесом. Теперь «красными дьяволами» руководит не чужой для российских болельщиков Доменико Тедеско.

Бельгия под руководством Тедеско – один из самых интересных проектов нынешней квалификации. Молодой специалист успел поработать с «Шальке», «Спартаком» и «Лейпцигом», с каждым из этих клубов добивался относительно неплохих результатов. Однако к его способностям работы с топ-игроками остаются вопросы.

Тем не менее нынешняя Бельгия тоже обновляется. В сборной больше нет Эдена Азара, к дебюту готовятся несколько молодых игроков, и конфликтов в раздевалке всё меньше. Тедеско не привыкать перестраивать забуксовавшие команды. Но важно, что ему всерьёз и перестраивать ничего не надо тактически – схема с тройкой защитников и контратакующий футбол бельгийцам знакомы.

С нападением у гостей в последнее время возникают проблемы. На ЧМ они забили всего один гол, а на чужом поле уже пять матчей подряд не удаётся поразить ворота соперников больше одного раза.

В этом матче надёжность и сыгранность Швеции будут противостоять классу Бельгии. Хозяева не станут рисковать и станут действовать закрыто, а Тедеско никогда не против проявить осторожность. В шести из семи последних очных встреч команд больше трёх мячей не забивалось. Однако класса «красным дьяволам» хватит, чтобы не уступить. Ставка на то, что Бельгия не проиграет, и тотал меньше 2.5 мяча за 2.22 смотрится перспективно.

Прогноз и ставка на матч квалификации ЧЕ-2024 Швеция – Бельгия 24 марта 2023 года

Матч главных фаворитов группы F не обещает порадовать результативным футболом, но интригой не обделит. Сборная Швеции за последний год успела провалить и отбор к ЧМ, и Лигу наций, но продолжает следовать привычным курсом с прежним тренером. Бельгия под руководством Доменико Тедеско пока загадка, однако для немца условия подходящие – тактически и стилистически всё привычно. Тренер умеет играть осторожно и в первом же матче не станет давить классом. Ставить на победу гостей пока рискованно, но проиграть они не должны.

Ставка: Бельгия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.22.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

Семак: ничего не можем поделать с законом о Fan ID.

Прогноз на матч Швеция — Бельгия с клэффициентом 3.30.

Сборная России объявила о проведении матча с Ираком.

Прогноз на матч Сербия — Литва с коэффициентом 3.34.