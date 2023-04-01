СКА — ЦСКА, первый матч. Ротенберг и Фёдоров дадут бодрый старт

В армейском дерби победить может любой, но голов будет много.

2 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех москвичей оценён экспертами в 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина СКА — ЦСКА 2 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) (02.04.2023)

В Континентальной хоккейной лиге 2 апреля всё внимание будет уделено первому матчу 1/2 финала между СКА и ЦСКА, который пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Седьмой раз соперники встретятся в полуфинале.

СКА Романа Ротенберга в 1/4 финала плей-офф без особых проблем обыграл «Торпедо» в четырёх матчах. Последняя встреча проходила в Нижнем Новгороде. Петербуржцы проигрывали со счётом 1:3 к 44-й минуте, но в последние 10 минут забросили в ворота нижегородцев четыре безответные шайбы, победив со счётом 5:3.

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При этом многие ждали тяжёлой серии, но этого не случилось. Команда не играла с 22 марта и ждала своего соперника. Было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Снова болельщиков ждёт армейское дерби. В последнем розыгрыше Кубка Гагарина ЦСКА выиграл со счётом 4:3 в серии.

ЦСКА два раунда подряд играл по семь матчей. Недавно клуб обыграл «Локомотив» (5:0). Всё благодаря стараниям Антона Слепышева и Андрея Светлакова, которые забросили по шайбе и по разу ассистировали, а также голами отметились Михаил Григоренко, Виталий Абрамов и Владислав Каменев.

Михаил Григоренко и Марат Хайруллин возглавляют гонку бомбардиров плей-офф Кубка Гагарина. У форварда ЦСКА 14 очков, а у нападающего СКА 13 очков. Интересно, кто в итоге забьёт больше.

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Лидеры в порядке, однако у ЦСКА накапливается усталость, но с игровым тонусом пока всё хорошо. В этом сезоне СКА дома проиграл всего пять матчей, и в плей-офф было лишь одно поражение. Так что подопечным Сергея Фёдорова будет непросто начинать серию в гостях.

В сравнении двух главных тренеров Сергей Фёдоров более опытен, но по составам и игре в целом разницы у команд нет. Важную роль сыграют настрой хоккеистов и психология. Выделить фаворита трудно, ведь за 107 очных игр у ЦСКА 52 победы, тогда как у СКА — 55.

Плюс накладывается то, что СКА давно не играл, а ЦСКА вряд ли полностью восстановится к первой встрече. Соперники за 10 последних очных игр лишь раз доводили дело до овертайма. Плюс в прошлогодний плей-офф за семь матчей они также ни разу не играли в овертайме.

Поэтому рекомендуем ставку на победу одной из команд в основное время и тотал больше 4.5 шайбы за 1.97. Сергей Фёдоров — обладатель трёх перстней Кубка Стэнли, и в прошлом году именно его команда выиграла Кубок Гагарина. Роман Ротенберг таких высот ещё не достигал, но он полностью погружён в хоккей. Так что эта серия обещает быть очень интересной и интригующей.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — ЦСКА 2 апреля 2023 года

В этом сезоне петербуржцы дома проиграли всего один раз в плей-офф. Подопечные Ротенберга сложа руки не сидели во время отдыха и готовились. В очных встречах соперники почти всегда решали исход в основное время. Плюс сейчас с результативностью порядок. Потому перестрахуемся вариантом с победой одной из команд и тоталом больше.

Ставка: победа одной из команд в основное время и тотал больше 4.5 шайбы за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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