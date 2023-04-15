«Ноттингем Форест» — «МЮ». Тен Хаг найдёт выход

У «красных дьяволов» травмированы важные футболисты, но тренер очень хитёр.

16 апреля 2023 года состоится матч 31-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «МЮ». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.70. Шансы «Ноттингема» оценены в 5.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «МЮ» 16 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ноттингем Форест» — «МЮ» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Ставки на то, что «красные дьяволы» победят со счётом 1:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «МЮ» (16.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК Ноттингем Форест Ноттингем Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Манчестер Юнайтед» будет стремиться укрепиться в четвёрке сильнейших, выложив все силы для победы в матче с «Ноттингем Форест», который борется за выживание. Он занимает 18-е место и находится в зоне вылета. В прошлом туре клуб проиграл «Астон Вилле» со счётом 0:2. Это означает, что он уступил в четырёх из пяти последних матчей Премьер-лиги.

Что ещё хуже, команда Стива Купера не выиграла ни одного из последних девяти матчей в АПЛ: три ничейных результатов и шесть поражений.

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Стоит также отметить, что у «Ноттингем Форест» худшая разница забитых и пропущенных мячей в чемпионате – 24:54. Хотя «лесники» могут похвастаться хорошей домашней статистикой. Они проиграли только 2 из 14 последних игр на своём поле, но им будет трудно с «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» выиграли четыре из семи последних матчей Премьер-лиги, причём в минувшие выходные они победили «Эвертон» со счётом 2:0. После этого клуб сыграл вничью с «Севильей» в Лиге Европы — 2:2. Кроме того, «МЮ» проиграл всего 3 из 16 последних матчей в АПЛ, одержав при этом 10 побед.

Стоит также отметить, что «красные дьяволы» демонстрируют отличную игру в обороне, сохранив ворота сухими в пяти из семи последних встреч.

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Только «Арсенал» и «Манчестер Сити» одержали больше побед, чем «МЮ» в этом сезоне, и только три команды сыграли реже вничью.

В списке травмированных у «Ноттингем Форест» Крис Вуд, Вилли Боли, Дин Хендерсон, Серж Орье, Куяте, Мусса Ньякат, Омар Ричардс и Жулиан Бьянкон.

У «МЮ» Маркус Рашфорд находится под вопросом, а Донни ван де Бек, Люк Шоу и Алехандро Гарначо пропустят встречу из-за травм.

Несмотря на впечатляющие результаты на домашнем стадионе у «Ноттингем Форест», «МЮ» должен взять три очка. Мы прогнозируем, что «красные дьяволы» забьют более 1.5 мяча и выиграют.

Поставить на это событие в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 1.95. За регистрацию в приложении будет доступен фрибет 2000 рублей. Даже несмотря на большое количество травм, Эрик тен Хаг найдёт выход. В последнем матче все два гола неожиданно забил Забитцер.

Ставка: победа «МЮ» и индивидуальный тотал больше 1.5 мяча за 1.95.

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