«Наполи» — «Милан». Виктор Осимхен опоздал

18 апреля определится один из участников полуфинала Лиги чемпионов. В 1/4 финала турнира встретятся «Наполи» и «Милан». Игра начнётся в 22:00 мск. Первая встреча закончилась победой миланцев со счётом 1:0. Эксперты «Фонбет» считают, что «красные дьяволы» выйдут в 1/2 финала ЛЧ, и предлагают поставить на их проход с коэффициентом 1.78. На то, что в следующий раунд выйдут неаполитанцы, дают 2.03.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Какой будет счёт в матче «Наполи» — «Милан» 18 апреля 2023 года

Букмекерская контора «Фонбет» склоняется к тому, что игра «Наполи» — «Милан» закончится победой хозяев со счётом 1:0, и предлагает поставить на этот результат с коэффициентом 6.50. В случае ничьей наиболее вероятный счёт — 1:1. Сделать ставку на него можно за 7.50. Кроме того, всем зарегистрировавшимся в «Фонбет» будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» (18.04.2023)

18 апреля состоится ответный матч между «Наполи» и «Миланом». Игра пройдёт на «Диего Армандо Марадона», и гости имеют преимущество в один мяч после первой встречи на «Сан-Сиро».

«Наполи» выйдет на игру после ничейного результата с «Вероной» (0:0) в Серии А на выходных. Стоит отметить, что в этой встрече неаполитанцы предоставили отдых нескольким ведущим футболистам. Отрыв от второго места составляет 14 очков.

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Однако ничья с «Вероной» означает, что «Наполи» выиграл только один из четырёх последних матчей во всех соревнованиях. Победил клуб «Лечче» (2:1), но проиграл дома «Милану» (0:4) в Серии А, а также в первой встрече ЛЧ уступил ему же – 0:1.

Неаполитанцы выигрывали в двух из четырёх последних матчей Лиги чемпионов. Обе победы были одержаны над «Айнтрахтом».

«Наполи» отлично выступает при своих болельщиках и не знает поражений в 12 последних домашних встречах Лиги чемпионов дома. Он победил в каждой из четырёх последних игр на своём поле. В каждой из них забивалось не менее трёх мячей.

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«Милан» отправляется в гости, сыграв в последнем матче вничью со счётом 1:1 с «Болоньей» в Серии А. Как и «Наполи», миланцы сделали несколько изменений в стартовом составе и, пропустив быстрый гол, сравняли счёт незадолго до перерыва.

Ничья в Болонье означает, что «Милан» остался непобеждённым в четырёх последних встречах во всех соревнованиях. Это победы в гостях с «Наполи» в Серии А и в ЛЧ, а также ничейные результаты с «Эмполи» и «Болоньей» в Серии А.

Тенденции показывают, что «красные дьяволы» не знают поражений в последних пяти играх Лиги чемпионов. Они побеждали в четырёх из пяти встреч турнира. Однако «Милан» не выигрывал в трёх из четырёх последних выездных матчей ЛЧ.

В составе «Наполи» отсутствуют дисквалифицированные Андре Замбо Ангисса и Ким Мин Джэ. Джованни Симеоне травмирован, но Виктор Осимхен может вернуться к игре.

«Милан» остался без травмированного нападающего Златана Ибрагимовича, но он единственный игрок, который недоступен.

Физическая форма Осимхена может оказаться ключевым фактором того, как «Наполи» выступит в этом матче. Однако этого может хватить только на гол, но в итоге миланцы найдут способ ответить и как минимум не проиграют. Мы ожидаем, что обе команды забьют, но гости возьмут минимум одно очко.

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