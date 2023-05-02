«Ливерпуль» — «Фулхэм». Радости Юргена Клоппа нет границ

Тренер получил травму, празднуя гол в матче с «Тоттенхэмом». Эта встреча подарит не меньше эмоций.

3 мая состоится матч 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех лондонцев оценён экспертами в 9.80. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм» 3 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Фулхэм» (03.05.2023)

В АПЛ на 3 мая запланированы две перенесённые встречи 28-го тура. В одной из них на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле померяются силами местный «Ливерпуль» и «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный судья — Стюарт Атвелл.

Первую половину сезона «Ливерпуль» полностью провалил, но во второй он набрал замечательный ход. За последние 13 туров в АПЛ мерсисайдцы уступили только «Борнмуту» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). Вничью они сыграли с «Кристал Пэлас» (0:0), «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (2:2).

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Во всех остальных матчах красные победили, в том числе «Манчестер Юнайтед» (7:0) и «Тоттенхэм» (4:3). Встреча со «шпорами» интересна по нескольким причинам. Как ни странно, получил в ней травму Юрген Клопп. Он так сильно праздновал победный гол команды на последней минуте, что повредил ногу.

Немец был вне себя от счастья. Немудрено, ведь его подопечные поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. У мерсисайдцев есть все шансы закончить сезон в зоне еврокубков. За последние 13 туров они забили 31 мяч. 10 из них записал на свой счёт Мохамед Салах. Также немалый вклад в результат привнесли недавно оправившиеся от травм Луис Диас и Диогу Жота.

После победы в матче с «Тоттенхэмом» Клопп заявил, что его команде всё сошло с рук благодаря Жоте. Он подчеркнул, что нужно играть лучше. Конечно же, речь идёт об оборонительной линии красных, которая по-прежнему регулярно проваливается. За последние восемь туров в АПЛ они пропустили 14 мячей.

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Связано это с тем, что до сих пор в плохой форме пребывает лидер защиты «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Именно после его грубой ошибки «шпоры» забили первый гол в конце первого тайма. Голландец поскользнулся и упал на ровном месте, освободив пространство для Ивана Перишича. Хорват выполнил точную передачу, которую превратил в гол Гарри Кейн.

Благо для «Ливерпуля» у «Фулхэма» во второй половине сезона отчётливо прослеживается спад. За последние девять туров в АПЛ он победил только располагающийся в зоне вылета «Эвертон» (3:1) и «Лидс» (2:1). Вничью сыграл с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Поражения «дачники» потерпели во встречах с «Брентфордом» (2:3), «Арсеналом» (0:3), «Борнмутом» (1:2), «Вест Хэмом» (0:1), «Астон Виллой» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:2). Из-за неудач подопечные Марку Силвы спустились на 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Ни о какой борьбе за попадание в зону еврокубков уже не идёт.

Несмотря на старания часто выручавшего Бернда Лено, за эти девять туров «дачники» довольно много пропустили — 15 мячей. Сами же подопечные Марку Силвы забили за этот промежуток времени только 10 голов. Дело в том, что получил восьмиматчевую дисквалификацию один из лидеров «Фулхэма» — Александр Митрович.

Удалён и дисквалифицирован Митрович был за попытку схватить судью за руку во встрече 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Серб попросил прощения за своё поведение, но дисциплинарная комиссия не стала смягчать наказание. Без своего лучшего бомбардира «дачникам» предстоит провести ещё два матча.

Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.76. Большое преимущество мерсисайдцам даёт то, что встреча состоится на «Энфилде». За 16 матчей дома они уступили только один раз. Также было четыре ничьих. Забили целых 43 мяча, а сами пропустили только 16.

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Думается, победы в ближайших матчах помогут Юргену Клоппу быстрее исцелиться от полученного в матче с «Тоттенхэмом» повреждения. Для немецкого специалиста они лучшее лекарство. История очных встреч всецело на стороне красных. В трёх из четырёх последних очных встреч на «Энфилде» они выиграли с преимуществом не менее двух мячей.

Прогноз и ставки на матч 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм» 3 мая 2023 года

«Ливерпуль» пребывает на подъёме. Он добыл отличные результаты в последних 13 турах АПЛ, порадовав своих болельщиков большим количеством забитых мячей. Скорее всего, в этот раз мерсисайдцы также устроят для своих болельщиков праздник. «Фулхэм» сильно сбавил во второй половине сезона. Без Митровича ему вряд ли удастся что-либо противопоставить раздухарившимся красным на «Энфилде».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за коэффициент 1.76.

Экспресс с коэффициентом 6.61.

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