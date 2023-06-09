«Пари НН» — «Родина». Юран держит слово

10 июня состоится второй переходный матч «Пари Нижний Новгород» — «Родина». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех москвичей оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Пари НН» — «Родина» 10 июня 2023 года

Букмекеры считают, что второй матч «Пари Нижний Новгород» — «Родина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Если забьют гости, сыграет коэффициент 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65.

Анализ и прогноз на второй переходный матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Родина» (10.06.2023)

В Российской Премьер-Лиге уже отгремели матчи заключительного тура. Однако на этом футбольный праздник не заканчивается. Идёт борьба за прописку в РПЛ. 10 июня состоятся две переходные встречи. В самой ранней из них «Пари Нижний Новгород» принимает «Родину». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

В первом матче, несмотря на то что он проходил в Москве, «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 3:0. Не последнюю роль в результате сыграл голкипер нижегородцев Артур Нигматуллин. Голкипер совершил ряд спасений в первом тайме, которые сильно повлияли на ход встречи.

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Сдержав натиск «Родины», «Пари Нижний Новгород» забрал контроль себе. Москвичи перестали создавать опасные моменты и под конец игры совсем расклеились. В моменте с третьим голом нижегородцев они практически всей командой бежали на прямых ногах, смирившись с исходом.

Если «Родина» выступит и во втором матче с таким же настроем, у неё не будет никаких шансов добыть путёвку в РПЛ. Впрочем, их и так уже не слишком много. В ответной встрече у подопечных Сергея Юрана будет дополнительное преимущество в виде домашнего стадиона.

Юран очень близок к тому, чтобы сдержать обещание, данное болельщикам команды из Нижнего Новгорода, и сохранить прописку в РПЛ. Благодаря стараниям 53-летнего наставника «Пари НН» очень здорово прибавил под конец сезона. За последние семь туров в РПЛ он уступил только «Оренбургу» (0:1) и «Факелу» (0:1). Причём в обоих матчах на выезде.

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Также нижегородцы сыграли вничью с «Уралом» и московским «Спартаком» (в обоих случаях 0:0). Обыграли «Крылья Советов» (2:1), «Сочи» (4:0) и «Химки» (2:0). За этот период времени подопечные Юрана пропустили только три мяча, хотя соперники были не из слабых. Сыграть на удержание комфортного счёта им не составит большого труда.

К первому стыковому матчу «Родина» подходила в прекрасном тонусе. За последние 19 туров в Первой лиге она потерпела только два поражения и шесть раз сыграла вничью. Однако набранной формы оказалось недостаточно для того, чтобы зацепиться хотя бы за ничью в игре с «Пари НН».

Потрясающее выступление Нигматуллина мы уже отметили, но также стоит вспомнить про плохую реализацию «Родины». Подопечные Дмитрия Парфёнова часто создавали опасные моменты, но для того, чтобы переиграть опытного голкипера, им попросту не хватало мастерства.

Сразу вспоминается момент, который мог перевернуть ход встречи. При счёте 0:1 лучший бомбардир «Родины» Иван Тимошенко на скорости вышел один на один с Нигматуллиным, но пробил очень неудачно. Если уж ему не хватает техники завершения, то что говорить о других футболистах московской команды?

Уровень клубов разный. У «Пари НН» лучше подбор игроков, а также качественнее поставлен командный футбол. Если на выезде он разгромил «Родину», то в ответном матче дома вряд ли проиграет. 1Х + ТМ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Для нижегородцев главное не утратить преимущество в три мяча. Скорее всего, они сыграют от обороны. Во встрече предпоследнего тура чемпионата России со «Спартаком» подопечные Юрана показали, что умеют, когда нужно, «засушить» игру. Вероятнее всего, они не пропустят и в ответном матче с «Родиной».

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Конечно же, нельзя не отметить умение Юрана мотивировать. После победы в первой игре с «Родиной» он отметил, что его команда еле поместилась в раздевалке на московском стадионе. Тренер признался, что сказал подопечным: «Вы хотите по таким раздевалкам ездить или играть в РПЛ?» Нет сомнений, что и на вторую встречу он настроит нижегородцев как надо. Никакой недооценки и расслабленности не будет.

Прогноз и ставки на второй переходный матч «Пари Нижний Новгород» — «Родина» 10 июня 2023 года

«Пари Нижний Новгород» процветает под руководством Юрана. Он добыл хорошие результаты в последних семи турах РПЛ и разгромил «Родину» на выезде. Не исключено, что его подопечные победят и в этот раз, но много голов не ждём. На домашнем стадионе нижегородцы вряд ли позволят москвичам забить хоть один мяч. Для сохранения прописки им будет вполне достаточно нулевой ничьей.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.51.

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