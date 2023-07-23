Вадим Евсеев забуксует. «Ростов» проведёт четвёртый матч с «Факелом» за три месяца

Вернулась долгожданная Российская Премьер-Лига. 23 июля состоится матч 1-го тура «Ростов» – «Факел», который начнётся в 20:00 мск. Интересно, что эта игра станет четвёртой за три месяца между клубами. В двух встречах выиграли воронежцы (2:0 и 1:0), а одна победа осталась за ростовчанами (3:0).

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Кто фаворит?

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех воронежцев оценивается аналитиками коэффициентом 4.90. Поставить на ничью предлагают за 3.78. Букмекеры считают, что матч «Ростов» – «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.84.

Где смотреть?

Игру «Ростов» – «Факел» покажут в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер».

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Факел» (23.07.2023)

1-й тур нового сезона чемпионата России по футболу завершается. В последнем матче воскресенья «Ростов» на домашнем стадионе примет гостей из Воронежа – «Факел». Стартовый свисток в матче будет дан в 20:00 мск.

Ростовчане начинают сезон, ставя перед собой большие цели. Клубу снова хочется попасть в призовую тройку, ведь в прошлый раз эта возможность была обидно упущена. За пять туров до конца ростовчане располагались на втором месте, но затем одержали лишь одну победу и потеряли 12 из 15 очков. В итоге спустились на четвёртое место.

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Можно сказать, что команде Валерия Карпина не хватило глубины состава. Концовку жёлто-синие провели слабо и выглядели физически истощёнными. Но теперь есть шанс на перезагрузку. Костяк «Ростов» сохранил, покинул команду только Дмитрий Полоз, который с девятью голами стал вторым бомбардиром. Зато были приобретены игроки в каждую линию. Среди них как опытные ветераны Алексей Ионов и Роман Акбашев, так и перспективная молодёжь.

Предсезонную подготовку «Ростов» провёл очень активно – сыграл в пяти матчах и одержал четыре победы. В двух встречах с «Факелом» удалось выиграть с разгромным счётом 3:0, но затем подопечные Карпина проиграли — 0:1. Остальные соперники были уровнем ниже ростовчан – были обыграны «Форте» (4:2), «Черноморец» (4:1) и «Динамо» из Махачкалы (2:1). Однако голов было много.

Тем не менее подобной результативности от 1-го тура ждать не приходится. Карпин не станет рисковать и будет работать на результат, ведь все хотят выиграть в дебютной встрече нового сезона. В семи последних официальных матчах дома ростовчане всего в одном забили больше двух голов.

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Стоит отметить, что «Факел» является одним из самых неудобных для «Ростова» соперников. В четырёх последних официальных личных встречах «огнеопасные» не потерпели ни одного поражения в основное время, лишь в Кубке России уступили в серии пенальти. В прошлом сезоне клуб выдал результативную ничью с ростовчанами дома (1:1) и обыграл их на выезде (2:0).

Гости по-прежнему остаются одной из самых крепких команд чемпионата. Они в защитном стиле добиваются результата и крупно почти не проигрывают. В мае «огнеопасных» возглавил Вадим Евсеев – с ним избежать участия в переходных матчах не удалось, но с «Енисеем» особых проблем не было (общий счёт 3:0). С новым тренером «Факел» одержал пять побед в семи играх.

Разумеется, гости всё ещё в числе аутсайдеров, что неудивительно. В данный момент их состав считается слабейшим в РПЛ по общей стоимости футболистов. Два лучших игрока, Георгий Гонгадзе и Роман Акбашев, ушли, а усиление пришлось искать на рынке свободных агентов. Закрепиться в середине таблицы без борьбы за выживание будет сложно.

Впрочем, «Факелу» не привыкать к трудностям. В контрольных матчах он показал себя неплохо, одержав три победы из четырёх возможных над «Ростовом» и «Спартаком» из Тамбова. В обороне до сих пор порядок, так как в пяти из шести последних матчей не было пропущено ни гола. Да и при всех потерях в нападении контратаковать команда не разучилась.

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«Ростов» выше классом, и у него хватит ресурсов, чтобы не остаться без очков в первом матче. Однако ставить на чистую победу хозяев не станем. «Факел» хорошо играет с жёлто-синими, защита функционирует без сбоев и даже на выезде будет сопротивляться. Оптимальной ставкой на матч видится следующая: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.16.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — «Факел» 23 июля 2023 года

Программу 1-го тура РПЛ завершает матч команд, которые решают разные задачи. Тем не менее это не значит, что интриги нет. «Факел» в последние годы хорошо играет с «Ростовом», не потерпев ни одного поражения в основное время в четырёх встречах. Подопечные Вадима Евсеева достаточно надёжны в обороне и способны вновь выстоять. Впрочем, жёлто-синие дома провала точно не допустят, поэтому сенсационного поражения фаворита ждать не стоит.

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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